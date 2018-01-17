Россия не справилась со статусом фаворита

На этой не самой приятной ноте мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч!
Вряд ли кто-то думал, что третья на бумаге российская пара станет лучшей, а Тарасова с Морозовым и Стобова с Климовым провалят свои прокаты. А наилучшую выдержку показали французы Ванессы Джеймс и Морган Сипре, которые выиграли короткую программу и малую золотоую медаль чемпионата.
Третьими становятся Столбова и Климов — 72,05 балла.
Интересная картина получается. Короткую программу выиграют французы.
Упала на тройном тулупе Столбова. И тройной подкрут получился не самым чистым — слишком низко поймал партнершу Климов.
И последние участники на сегодня — Столбова и Климов.
Вышли в лидеры французы с неплохим запасом, причем! 75,52 балла!
Чисто катаются французы. Все прыжки удались. Но важно, что будет с компонентами. Все-таки как-то зажато смотрелась пара.
Французы Джеймс и Сипре выступают.
Только третьи Тарасова и Морозов — 70,37 балла. Но проигрывают немного, благодаря высоким оценкам за компоненты.
Очень мощная и красивая программа у пары, но подвели ошибки.
Ой-ой-ой! Упала Тарасова на выбросе тройном риттбергере...
Отличный тройной подкрут, но затем ошиблась Евгения на тройнойм тулупе, коснувшись рукой льда.
на льду действующие чемпионы Европы Тарасова и Морозов!
Вышли в лидеры Забияко и Энберт — 72,95!
Все получилось у Забияко и Энберта, кроме тройного тулупа, который они исполнили не синхронно. И ведут борьбу с итальянцами за промежуточное первое место.
Пока все без срывов у ребят.
Забияко и Энберт на льду.
И разминается группа сильнейших, где выступят все три российские пары и одна французская.
Да, они вторые, причем со значительным отставанием — всего 64,53 балла получили Делла Моника и Гуаризе.
А вот технически не так здорово как свои соотечественники выглядят Делла Моника и Гуаризе. Была ошбка грубая — вместо тройного был исполнен двойной сальхов, и, пожалуй, они вряд ли обойдут Маркеи и Хотарека.
И еще одни итальняцы — еще более сильные — Делла Моника и Гуаризе на льду.
А вот и первая сумма за 70! 71,89 получили итальянцы!
Бурными овациями встречают прокат итальянцев зрители. Действительно, они продемонстрировали отличную технику и передали эмоции от своего прокат публике.
И очень сильные итальянцы на льду — Маркеи и Хотарек.
Да, Циглер и Кифер станвоятся лидерами с большим преимуществом — 63,94 балла.
Совершенно другого класса прокат демонстрируют австрийцы и сомнений в том, что они займут первое место, почти нет.
Австрийцы на льду — Циглер и Кифер.
Ох, как плотно все! 57,48 получают французы и опережают немцев на 0,43 балла.
Все элементы исполнены без серьезных срывов, но с небольшими помарками.
Эсбра и Новоселов открывают третью группу спортсменов.
Завершилась заливка льда, и на разминку вышла третья группа. Лола Эсбра / Андрей Новоселов из Франции, Мириам Циглер / Зеверин Кифер из Австрии, Валентина Маркеи / Ондржей Хотарек и Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе из Италии. Как раз к последнему дуэту стоит присмотреться внимательно. Делла Моника и Гуаризе способны втсупить в борьбу за четверку сильнейших.
А у нас наступает большой перерыв на заливку льда.
Второе место и 52,32 балла у израильтян. Продолжают лидировать немцы Хоке и Бломмэрт.
было падение у дуэта, и снижение оценок неизбежно.
Коннерс и Краснопольский из Израиля завершают вторую группу.
Четвертое место у хорватов — всего 45,72 балла.
Уступят по элементам хорваты немцам.
Есть ошибки у хорватской пары. Не получился должным образом выброс тройной флип.
Лана Петранович и Антонио Соуза-Кордейру на льду.
Так и есть! Выходит немецкая пара в лидеры — 57,05 балла.
Хорошо смотрятся немцы, очень приличное катание они продемонстрировали. Должны выходить в лидеры.
Хоке и Бломмэрт готовы представить свою программу.
Вторую группу представляют тоже три дуэта — Анника Хоке / Руюен Бломмэрт из Германии, Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру из Хорватии и Пейдж Коннерс / Евгений Краснопольский из Израиля.
Пока худший результат у узбекистанской пары — 41,58 балла.
И сразу падает на тройном сальхове партнерша.
Представители Узбекистана завершают первую группу. Софья Карагодина и Семен Степанов.
Наошибались, конечно, швейцарцы и проиграли предыдущей паре — 46,57 балла.
Допускают помарки в прыжковых элементах спортсмены.
Российско-украинская пара, выступающая за Швейцарию, на льду. Юлия Щетинина и Михаил Акулов.
Неплохой для себя результат показали испанцы — 51,46 балла.
Пока без ошибок выступает дуэт. Нет, все-таки была неточность на тройном сальхове.
Началось! Испанская пара на льду.
Началось представление участников первой группы. Три пары выступят в первой разминке: Лаура Баркеро / Аритц Маэсту из Испании, Юлия Щетинина / Михаил Акулов из Швейцарии и Софья Карагодина / Семен Степанов из Узбекистана.
Хозеяв турнира представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.
В этой дисциплине у России есть все шансы побороться за золото, и единственным по сути конкурентом наших пар остаются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Добро пожаловать в дворец спорта «Мегаспорт» в Москве! Уже через несколько минут возобновится чемпионат Европы по фигурному катанию, и свою короткую программу исполнят спортивные пары.
Соревнования начнутся в 19.00 мск.
Онлайн-трансляция короткой программы в парном катании на чемпионате Европы в Москве.