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04:00
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Динамо РАмур
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Филадельфия ФлайерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
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Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
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Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
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Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
не начался
Евролига
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Химки Олимпиакос
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21:00
Жальгирис Валенсия
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Маккаби Т-А Црвена Звезда
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Барселона Бамберг
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
05:30
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
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Женщины. Короткая программа
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18:55
Пары, произвольная программа
не начался
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Спринт 7,5 км. Женщины
не начался

Россия не справилась со статусом фаворита

Тарасова и Морозов проваили короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов Reuters
Российская спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Французская пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Лучшими среди россиян стали Наталья Забияко и Александр Энберт, а действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались лишь на пятом месте. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию.

Трансляция
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21:23

На этой не самой приятной ноте мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч!

21:19

Вряд ли кто-то думал, что третья на бумаге российская пара станет лучшей, а Тарасова с Морозовым и Стобова с Климовым провалят свои прокаты. А наилучшую выдержку показали французы Ванессы Джеймс и Морган Сипре, которые выиграли короткую программу и малую золотоую медаль чемпионата.

21:18

Третьими становятся Столбова и Климов — 72,05 балла.

21:15

Интересная картина получается. Короткую программу выиграют французы.

21:13

Упала на тройном тулупе Столбова. И тройной подкрут получился не самым чистым — слишком низко поймал партнершу Климов.

21:12

И последние участники на сегодня — Столбова и Климов.

21:11

Вышли в лидеры французы с неплохим запасом, причем! 75,52 балла!

21:07

Чисто катаются французы. Все прыжки удались. Но важно, что будет с компонентами. Все-таки как-то зажато смотрелась пара.

21:05

Французы Джеймс и Сипре выступают.

21:04

Только третьи Тарасова и Морозов — 70,37 балла. Но проигрывают немного, благодаря высоким оценкам за компоненты.

21:02

Очень мощная и красивая программа у пары, но подвели ошибки.

21:01

Ой-ой-ой! Упала Тарасова на выбросе тройном риттбергере...

21:00

Отличный тройной подкрут, но затем ошиблась Евгения на тройнойм тулупе, коснувшись рукой льда.

20:59

на льду действующие чемпионы Европы Тарасова и Морозов!

20:57

Вышли в лидеры Забияко и Энберт — 72,95!

20:55

Все получилось у Забияко и Энберта, кроме тройного тулупа, который они исполнили не синхронно. И ведут борьбу с итальянцами за промежуточное первое место.

20:54

Пока все без срывов у ребят.

20:52

Забияко и Энберт на льду.

20:45

И разминается группа сильнейших, где выступят все три российские пары и одна французская.

20:43

Да, они вторые, причем со значительным отставанием — всего 64,53 балла получили Делла Моника и Гуаризе.

20:41

А вот технически не так здорово как свои соотечественники выглядят Делла Моника и Гуаризе. Была ошбка грубая — вместо тройного был исполнен двойной сальхов, и, пожалуй, они вряд ли обойдут Маркеи и Хотарека.

20:38

И еще одни итальняцы — еще более сильные — Делла Моника и Гуаризе на льду.

20:37

А вот и первая сумма за 70! 71,89 получили итальянцы!

20:33

Бурными овациями встречают прокат итальянцев зрители. Действительно, они продемонстрировали отличную технику и передали эмоции от своего прокат публике.

20:30

И очень сильные итальянцы на льду — Маркеи и Хотарек.

20:29

Да, Циглер и Кифер станвоятся лидерами с большим преимуществом — 63,94 балла.

20:27

Совершенно другого класса прокат демонстрируют австрийцы и сомнений в том, что они займут первое место, почти нет.

20:24

Австрийцы на льду — Циглер и Кифер.

20:23

Ох, как плотно все! 57,48 получают французы и опережают немцев на 0,43 балла.

20:20

Все элементы исполнены без серьезных срывов, но с небольшими помарками.

20:17

Эсбра и Новоселов открывают третью группу спортсменов.

20:10

Завершилась заливка льда, и на разминку вышла третья группа. Лола Эсбра / Андрей Новоселов из Франции, Мириам Циглер / Зеверин Кифер из Австрии, Валентина Маркеи / Ондржей Хотарек и Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе из Италии. Как раз к последнему дуэту стоит присмотреться внимательно. Делла Моника и Гуаризе способны втсупить в борьбу за четверку сильнейших.

19:57

А у нас наступает большой перерыв на заливку льда.

19:54

Второе место и 52,32 балла у израильтян. Продолжают лидировать немцы Хоке и Бломмэрт.

19:51

было падение у дуэта, и снижение оценок неизбежно.

19:48

Коннерс и Краснопольский из Израиля завершают вторую группу.

19:47

Четвертое место у хорватов — всего 45,72 балла.

19:44

Уступят по элементам хорваты немцам.

19:43

Есть ошибки у хорватской пары. Не получился должным образом выброс тройной флип.

19:41

Лана Петранович и Антонио Соуза-Кордейру на льду.

19:40

Так и есть! Выходит немецкая пара в лидеры — 57,05 балла.

19:37

Хорошо смотрятся немцы, очень приличное катание они продемонстрировали. Должны выходить в лидеры.

19:34

Хоке и Бломмэрт готовы представить свою программу.

19:30

Вторую группу представляют тоже три дуэта — Анника Хоке / Руюен Бломмэрт из Германии, Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру из Хорватии и Пейдж Коннерс / Евгений Краснопольский из Израиля.

19:26

Пока худший результат у узбекистанской пары — 41,58 балла.

19:22

И сразу падает на тройном сальхове партнерша.

19:20

Представители Узбекистана завершают первую группу. Софья Карагодина и Семен Степанов.

19:18

Наошибались, конечно, швейцарцы и проиграли предыдущей паре — 46,57 балла.

19:15

Допускают помарки в прыжковых элементах спортсмены.

19:14

Российско-украинская пара, выступающая за Швейцарию, на льду. Юлия Щетинина и Михаил Акулов.

19:13

Неплохой для себя результат показали испанцы — 51,46 балла.

19:10

Пока без ошибок выступает дуэт. Нет, все-таки была неточность на тройном сальхове.

19:08

Началось! Испанская пара на льду.

19:00

Началось представление участников первой группы. Три пары выступят в первой разминке: Лаура Баркеро / Аритц Маэсту из Испании, Юлия Щетинина / Михаил Акулов из Швейцарии и Софья Карагодина / Семен Степанов из Узбекистана.

18:55

Хозеяв турнира представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

18:50

В этой дисциплине у России есть все шансы побороться за золото, и единственным по сути конкурентом наших пар остаются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

18:45

Добро пожаловать в дворец спорта «Мегаспорт» в Москве! Уже через несколько минут возобновится чемпионат Европы по фигурному катанию, и свою короткую программу исполнят спортивные пары.

10:30

Соревнования начнутся в 19.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция короткой программы в парном катании на чемпионате Европы в Москве.