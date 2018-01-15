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Макгрегор поплатится за бой с Мейвезером

UFC готова лишить Макгрегора пояса и сделать бой Нурмагомедова титульным

Боец ММА Конор Макгрегор mmafighting.com
Боец ММА Конор Макгрегор

Президент UFC — крупнейшей в мире организации ММА — Дана Уайт намерен лишить ирландского бойца Конора Макгрегора титула чемпиона в легком весе. Причиной такого решения послужило длительное отсутствие Макгрегора в октагоне из-за боксерского поединка ирландца с Флойдом Мейвезером.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор может лишиться титула чемпиона UFC в легком весе без боя. Об этом в воскресенье, 14 января, заявил глава самой престижной организации в смешанных единоборствах Дана Уайт.

«Если Макгрегор вернется в сентябре, пройдет почти два года с его последнего боя. Это несправедливо по отношению к другим бойцам.

Мы любим и уважаем Конора и все, что он сделал для нас. Но что касается пояса, то нужно двигаться дальше. Мы работаем над боем Хабиба и Тони. Если и когда Конор вернется, он получит возможность сразиться за титул», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

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Главу UFC не устраивает то, что ирландский боец, у которого подписан контракт с UFC, очень давно не появлялся в октагоне. Уайт уже делал подобные высказывания днем ранее, но в менее категоричной манере.

«Я бы очень хотел, чтобы Конор опять начал тренироваться, вернулся на ринг и защитил свой титул. Но вы всего прекрасно знаете.

Конор хочет все делать на своих условиях — как и когда ему это нужно. Я не против, и я думаю, что он вернется в сентябре»,

— сказал Уайт.

Макгрегор провел свой последний бой 12 ноября 2016 года, в котором нокаутировал американца Эдди Альвареса и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Таким образом, все схватки в этой весовой категории уже в течение более чем года не являются титульными, что косвенно отражается на популярности самого дивизиона.

Если Уайт исполнит свое решение, то в легком весе может сложиться крайне интересная ситуация, напрямую затрагивающая и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который весной может провести бой с Тони Фергюсоном.

В случае лишения Макгрегора пояса чемпиона в дивизионе может возникнуть несколько сценариев развития событий.

Уайт заявил, что UFC уже работает надо организацией боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

Пока есть две предположительные даты — 3 марта либо 7 апреля. Учитывая, как компания умеет раскручивать и анонсировать бои, то схватка россиянина с американцем может стать беспрецедентной по популярности.

Акции Хабиба в UFC взлетели до небес после боя с бразильцем Эдсоном Барбозой 31 декабря прошлого года, который Нурмагомедов уверенно выиграл единогласным решением судей. Фергюсон в отсутствие Макгрегора удерживает временный титул, но все прекрасно отдают себе отчет, что полноценный чемпион — ирландец. Таким образом,

UFC выгодно повысить статус боя Тони с Хабибом до небес.

Макгрегор, пропустивший целый год из-за боксерского поединка с Флойдом Мейвезером, заявлял, что собирается вернуться в октагон в сентябре этого года. Уайт поступит дальновидно, если лишит ирландца чемпионского пояса. Он поднимет ставки в бою Нурмагомедов — Фергюсон и в тоже время заявляет, что Макгрегор получит право сразу же получить титульный бой. Можно только попытаться представить, какой ажиотаж возникнет в сентябре, когда ирландец сразится с действующим полноценным чемпионом в легком весе, и насколько зол будет Конор из-за потери пояса не по спортивному принципу.

Также нельзя забывать о том, что UFC начинает активно осваивать российский рынок. Несколько дней назад появилась информация о том, что организация планирует провести первый в России турнир в сентябре.

%Если UFC действительно намерена идти в Россию, то лучшей вывески для привлечения отечественного зрителя, чем бой Нурмагомедов — Макгрегор, придумать просто невозможно.

Дело за малым — победой Хабиба над Фергюсоном.

Интерес к возможной схватке с ирландцем подогревается еще и тем, что сами бойцы не стесняются в выражениях по отношению друг к другу и устраивают — пока еще — в сети целые словесные войны, полные взаимными оскорблениями, что уже давно стало частью промоушна боев в UFC.

Конечно, просчитать все со стопроцентной точностью невозможно, однако такой исход весьма вероятен, и Уайт недвусмысленно намекает на то, что Нурмагомедов стал действительно одним из ведущих активов в организации, которая готова делать ставку на российского бойца.

Напомним также, что перед августовским боем с Мейвезером Макгрегор говорил Уайту, что не против подраться с Хабибом в России.

Если же Нурмагомедов уступит Фергюсону весной, то в сентябре Конор подерется уже с Тони, однако в этом случае UFC вполне может перенести шоу в России на несколько месяцев позже.

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