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Российский голландец разгромил Крамника

Гири выиграл две первых партии на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Владимир Крамник (слева) перед началом партии на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее facebook.com/tatasteelchess
Владимир Крамник (слева) перед началом партии на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Голландский гроссмейстер Аниш Гири единолично лидирует в супертурнире в Вейк-ан-Зее, одержав две победы в двух первых турах. На пол-очка отстают чемпион мира Магнус Карлсен, экс-чемпион Вишванатан Ананд и Шахрияр Мамедьяров. Сергей Карякин уступает лидеру соревнований одно очко.

В голландском Вейк-ан-Зее стартовал традиционный для начала года престижный турнир с участием многих сильнейших шахматистов мира. Соревнования начались в субботу, 13 января и завершатся 28-го. В течение двух с небольшим недель 14 участников определят сильнейшего в 13 турах.

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Несмотря на то, что не все представители десятки сильнейших мирового рейтинга приехали на турнир, состав участников впечатляет.

В Нидерланды прибыли чемпион мира Магнус Карлсен и недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин.

Российское представительство в Вейк-вн-Зее стало самым крупным — к Карякину присоединились 14-й чемпион мира Владимир Крамник, действующий чемпион России Петр Свидлер и гроссмейстер Максим Матлаков.

Неожиданно для многих турнир пропустил американец Хикару Накамура, однако два других представителя США, Фабиано Каруана и действующий победитель в Голландии Уэсли Со, ведут борьбу.

Внимания заслуживает каждый участник, так как откровенно слабых шахматистов в этом году в Голландии нет. Это и третий номер рейтинга Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, и предыдущий обладатель мировой короны Вишванатан Ананд, сильный китайский дуэт И Вэй и Хоу Ифань, и, конечно же, хозяин соревнований Аниш Гири. Наиболее низким рейтингом обладает 30-летний Гавейн Джонс из Великобритании, и, по крайней мере на бумаге, видится пока аутсайдером.

Первые два игровых дня ознаменовались большой неожиданностью.

В лидеры турнира вышел Гири со стопроцентным результатом.

И удивление вызывает не столько сильная игра родившегося в Санкт-Петербурге гроссмейстера, сколько сам факт двух подряд побед, что не так часто встречается в современных шахматах с классическим контролем времени. Правда, стоит отметить, что обе партии Гири сыграл белыми, и в оставшихся 11 турах шесть рах сыграет черными. Тем не менее, он может попытаться удержать созданный на старте отрыв.

В первом туре Гири встречался с китаянкой Ифань. Борьба в партии была равной, соперники перешли в пешечное окончание с одинаковым материалом на доске, но, видимо, Ифань не выдержала напряжения и на 55-м ходу допустила грубую ошибку, заблокировав королем движение собственной же пешки.

Спустя девять ходов китаянка признала свое поражение в теоретически проигранном эндшпиле.

Успешно стартовали чемпионы мира разных лет Крамник и Ананд, победившие соответственно И Вэя и Матлакова. Остальные же участники, включая Карлсена и Карякина сыграли вничью. Норвежец не смог белыми одолеть второго номера рейтинга ФИДЕ Каруану, а Карякин черными завершил миром партию с Джонсом.

Второй день стал богаче на результативный исход партий.

На радость местным болельщикам Гири одержал победу над Крамником, причем достаточно быстро — всего за 35 ходов.

На выходе из дебюта россиянин получил небольшой позиционный перевес, заставив соперника сдвоить пешки, которые к тому же были изолированными. Хозяину турнира удалось уравнять положение в миттельшпиле, а на 28-м ходу Крамник допустил серьезную ошибку, предложив размен ферзей, чтобы упростить позицию, однако пропустил незамысловатую тактическую комбинацию в результате которой проиграл качество.

Гири уверенно реализовал материальное преимущество и вскоре заставил соперника сдаться.

Тем временем Карслен обыграл черными автора прошлогодней сенсации Башкарана Адхибана из Индии, который завершил турнир в Вейк-ан-Зее на третьем месте и на пути к этому достижению обыграл Карякина.

На этот раз обидеть еще более титулованного игрока у индийца не получилось. Казалось, в миттельшпиле у игравшего белыми Адхибана было все в порядке — он смог зайти ладьей на седьмую горизонталь и начал понемногу нагнетать обстановку в стане черных. Но Карлсен смог найти контригру, пожертвовал на некоторое время пешку, но взамен создал две связанных проходных.

В результате норвежец довольно быстро отыграл пешку, а затем выиграл еще одну. В итоге индийский шахматист был вынужден признать свое поражение, понимая, что вскоре, одна из них превратится в ферзи.

Совсем не задалось начало у Ифань. Во втором туре она проиграла белыми Мамедьярову. Азербайджанский гроссмейстер постепенно переигрывал соперницу и с каждым ходом улучшал позицию. Оставшись с одной ладьей против двух коней, Ифань не смогла долго оказывать сопротивление и признала свое поражение.

Карякин начал турнир осторожно и пока не бросается в сомнительные атаки.

После ничейного результата с Джонсом Сергей спокойно разошелся миром с Анандом, понимая, что ошибки от индийца не дождаться, а искать счастья в абсолютно равной позиции нет с «разноцветными» слонами смысле нет.

Надолго затянулась партия между И Вэем и Свидлером. Китайский гроссмейстер, игравший белыми уже в миттельшпиле получил отличную позицию с опаснейшей проходной пешкой, но не смог ее быстро реализовать. Российский шахматист защищался очень изобретательно.

Перейдя в эндшпиль, Свидлер пожертвовал фигуру, отдав слона за пешку, но выстроил надежную блокаду, которую соперник так и не смог взломать.

В итоге, партия закончилась вничью на 124-м ходу.

После двух игровых дней единоличное лидерство со стопроцентным результатом удерживает Гири, по полтора очка на своем счету имеют Ананд, Карлсен и Мамедьяров. Сразу шестеро участников заработали один балл — Карякин, Свидлер, Крамник, Каруана, Со и Джонс.

Хуже всех стартовала на турнире Хоу Ифань, которая проиграла две первые партии и в одиночку замыкает таблицу.

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