Швед не справился с «гостями из будущего»

Лидер чемпионата Испании по зиме выглядит настоящим «Терминатором», присланным из будущего уничтожать на Земле все живое. Поигрывая мускулами на могучем теле, он бесцеремонно врывается в города Старого Света и без стеснения требует у тамошних жителей одежду, сапоги и мотоцикл и все самое ценное, что ни есть в баскетбольном регионе. Большинство беспрекословно подчиняется безжалостной машине, понимая, что сопротивляться будет себе дороже. Иные же, впрочем, кидают вызов универсальному солдату — и получают в ответ болезненный удар по самолюбию и самооценке.

Вице-чемпионы Единой лиги при сражении в Мытищах попробовали отнести себя ко второй категории — и не только потому, что в первом круге подобрали «чит-код» для провокации сбоя внутри пиренейского «киборга».

По сути, у желто-синих не оставалось выбора, кроме как сражаться — и по турнирным, и по психологическим соображениям. Ведь фиаско практически наверняка опускало парней Георгиоса Барцокаса на дно топ-8 Евролиги, а самого тренера ставило на узкую тропу, ведущую к увольнению.

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После поражения от «Калева» днями ранее в Единой лиге ВТБ, каждый шаг для грека — все равно, что ответы в передаче «Умницы и умники» при движении по красной тропе.

Любая ошибка могла приравняться руководством к обнулению кредита доверия и резонансным кадровым шагам.

После осечки в Таллине генеральный менеджер Павел Астахов шашкой махнул лишь для устрашения — сначала оштрафовал команду на 50 процентов месячной зарплаты, а потом наказание отменил. Мол, перед игрой с «Реалом» парням нужнее позитивный фон. Однако повторения прибалтийского фиаско «Химкам» точно бы не простили — ни болельщики, ни генералитет.

Поэтому россияне ринулись в бой с открытым забралом, понимая: лучшую атаку Евролиги в оборонительном болоте не утопить.

Это по осени, когда «бланкос» подтачивали травмы, был шанс подгрузить «одноногих» лидеров или их бледные копии фолами — либо же вымотать физической борьбой. Тогда и куцость испанской скамейки шла разрушителям в плюс, и зависимость от голевой удали вожаков.

Нынче же Пабло Ласо сбалансировал обойму практически идеально — и от действий каждого из дюжины заявленных исполнителей получал позитивный эффект. Наглядный пример пятницы: 20-летний дебютант Евролиги Сантьяго Юста так уверенно смотрелся на фланге испанцев, что хитростью либо физикой прорывался сквозь защиту куда более опытных и матерых визави. Что уж говорить о мастодонте Руди Фернандесе или аксакале Джейси Кэрролле, которым даже полумомента порой достаточно, чтобы набрать очки и сделать игру.

В общем, россияне изначально решили действовать ва-банк и поставили на карту быстрой игры если не все, то очень многое.

Увы, к самому очевидному из планов Барцокаса гости подготовились образцово — видимо, очень не хотели повторения конфуза первого круга, а потому к собственному классу добавили классный скаутинг.

Поэтому за лучшим снайпером турнира Алексеем Шведом максимально плотно следовал опекун — через заслоны верхом и с минимальной амплитудой разрыва. Всех желто-синих, кто хотел играть один в один, испанцы умышленно загоняли под 220-сантиметрового блокирующего Эди Тавареса, а попытки подмосковного «транзишна» прерывались уже в зачаточной стадии классным агрессивным давлением на пасующих.

В результате на чужой половине у «Химок» не работало ни одно из привычно бронебойных орудий — хозяева с огромным трудом перевалили через тридцатиочковую отметку к большому перерыву.

Но то были, увы, хорошие новости. Плохие заключались в том, что «Реал» за полматча положил в «копилку» аж 51 балл и особо не вспотел.

Вместе с вундеркиндом Лукой Дончичем жег на суперзвездном уровне плеймейкер Фабьен Козер. Ветеран Фелипе Рейес выигрывал что свой, что чужой щит у любого конкурента, заставляя хозяйских фанов молить бога о скорейшем исцелении Томаса Робинсона (мощи под кольцом желто-синим катастрофические не хватает уже месяц), а легкий состав «бланкос» с Трэем Томпкинсом на острие изобретал все новые и новые способы розыгрыша вертикальных пик-н-роллов. Ведь по движению — особенно после разменов — химчане как-то особенно явно проигрывали оппонентам.

В подобных случаях — при соперничестве с грандом и колоссальном отрыве уже на экваторе матча — журналисты грешат использованием штампа «игра была сделана».

Но в случае с Барцокасом и «Химками» использовать оный было бы неправомерно и несправедливо.

Ведь переключившись на «зону» сразу после антракта, россияне затормозили вражеский спурт.

И даже несколько раз сбивали дыхание, действуя на опережение — 11 перехватов за вечер плюс очки после ошибок соперника тому подтверждение. Оставалось лишь конвертировать этот стратегический перехват инициативы в баллы — и обернуть его себе во благо.

Но, к разочарованию публики, для этого желто-синим не хватило хладнокровия и концентрации. Потери, обиднейшие промахи из–под кольца, пасы в аут — все это, вызывавшееся спешкой, практически не колебало чаши весов. И, как следствие, подпитывало уверенность «Реала» в то, что все закончится хорошо.

Постепенно Мадрид и вовсе раскрепостился до неприличия, взявшись попадать с периметра из немыслимых позиций. И только лишь столь же кучный ответ желто-синих (спасибо Тайлеру Ханикатту и Шведу) не позволил превратить эндшпиль в бенефис звездных визитеров.

«-17» к сирене — отражение все того же статуса-кво, что наблюдался в третьей четверти. Разве что расцвеченное перестрелкой снайперов.

На следующей неделе «Химкам» ехать в Белград, где под рев 20 тысяч глоток придется вырывать победу из рук «Црвены Звезды». Миссия также малоприятная, но все-таки не бой с «Терминатором».

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