Сага о Неймаре: «Реал» готов потратить €400 млн

Самый дорогой футболист мира может стать еще дороже. Прошлым летом французский «Пари Сен-Жермен» забрал бразильского форварда Неймара из испанской «Барселоны» за прописанную в контракте сумму отступных — €222 млн.

Главный соперник и антагонист «Барселоны» мадридский «Реал» готов почти в два раза увеличить трансферный рекорд и потратить на возвращение нападающего в Испанию уже €400 млн.

Сумма, даже в свете окончательно сошедшего в 2017 году с ума футбольного трансферного рынка, выглядит на данный момент фантастической, запредельной и невероятной. Однако при ближайшем рассмотрении все видится куда более реальным.

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Парижский приквел

Полгода назад история приобретения Неймара французским «Пари Сен-Жермен» превратилась в главную сагу-блокбастер летнего трансферного окна.

Поначалу в слухи о переезде бразильца из испанской Примеры в заведомо уступающую ей в силе и престиже французскую Лигу 1 мало кто верил.

Однако интерес владеющих «ПСЖ» катарских шейхов к главной молодой мировой футбольной звезде был настойчивым и предметным, финансовые возможности безграничны, а сам Неймар хранил молчание, и постепенно сделка начала обретать очертания.

Ощутив угрозу, «Барселона» стала сопротивляться и билась до последнего, подключая «карманную» каталонскую прессу, испанскую федерацию футбола, апеллируя к общественному мнению и жалуясь в УЕФА.

Результат известен — трансфер состоялся.

€222 млн отступных упали на счет сине-гранатовых, и Неймар получил вольную, подписал контракт с новой командой и отправился в Париж на презентацию на Эйфелевой башне.

Особенно символичным получился характер сделки. Чтобы обойти финансовый фэйр-плей прямо сейчас, трансфер Неймара «ПСЖ» оформил очень хитро.

Формально, бразильский нападающий выкупил у «Барселоны» себя сам, переведя те самые €222 млн. При этом, понятно, что эта сумма ему была сразу же компенсирована новой командой.

«ПСЖ» в итоге все равно необходимо будет ее закрыть при сведении трансферных дебета с кредитом, но дедлайном станет конец 2018 года.

Все могут короли

Вообще, история перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» интересна и поучительна в первую очередь тем, что четко показывает, кто является хозяином положения в современной системе координат.

Вроде бы именно клубы платят деньги и заказывают музыку, но на деле решают, где им играть, все-таки игроки. Ну, по крайней мере, самые звездные из них.

Дело здесь не только в Неймаре.

Криштиану Роналду становится грустно, и вот уже «Реал» пляшет вокруг португальца, делая заявления о том, как тот важен для клуба, через прессу предлагая ему новый контракт на улучшенных условиях.

Лионель Месси флиртует с Английской премьер-лигой, намекая на осуществление мечты комментатора Энди Грэя о «дождливом вечере в Стоке»? На уши встает вся Каталония, и вот уже «лучший игрок в истории футбола» подписывает новый контракт, увеличивая не только бомбардирский лицевой счет.

И все равно все понимают, что если Месси с Роналду захотят уйти, никакие действующие еще много лет контракты их не удержат.

То же самое можно сказать о звездах чуть меньшего порядка. Хотел ли «Ливерпуль» отпускать Луиса Суареса в «Барселону», а «Тоттенхэм» — Гарета Бэйла и Луку Модрича в «Реал»? Вся Бундеслига тоже, наверное, спит и видит, как их футболисты становятся игроками «Баварии»?

Максимум, что удается клубам, чьи звезды хотят уйти, — отсрочить трансферы, как тот же «Ливерпуль» с Фелипе Коутинью, который оказался в «Барсе» только сейчас вместо прошлого лета.

Ну а Антуан Гризманн до сих пор в «Атлетико» только потому, что хочет так сам, но стоит ему решиться на переход, и «матрасники» смирятся с неизбежным.

Понятно, что «Пари Сен-Жермен» не собирается никуда отпускать Неймара, но даже шикарные финансовые возможности и действующее соглашение не являются для команды Нассера Аль-Хеллайфи гарантией от потери суперзвезды.

Мадридский сиквел

И тут мы подходим к тому, что на деле все зависит от двух вещей: желания Неймара и интереса мадридского «Реала».

Понятно, что официальной информации сейчас никто не даст, но все предпосылки для такого перехода в будущем имеются.

Во-первых, многие изначально с недоумением встретили переезд Неймара в Париж. Зачем ему Франция? Там не будет тени Месси, но и на «Золотой мяч», о котором мечтает бразилец, он шансы не повысит.

Максимум, который возможен для Неймара в Лиге 1 — роль «первого парня на деревне». Он действительно блещет во французском чемпионате, настреляв фееричные 11+11 в 14-ти матчах, но славу с командой он может снискать только в Лиге чемпионов, что трудно для любого коллектива, а на внутренней арене степень оценок варьируется от «нормально» до «позор».

При этом мадридский «Реал» давным-давно «облизывается» на бразильца, хотел его подписать еще до «Барселоны», а сам Неймар позировал в детстве в майке «королевского клуба».

«Барселона» выиграла борьбу за игрока и создала магическое трио с Суаресом и Месси. Неймар выиграл в нем все что можно на клубном уровне, но оставался в лучшем случае теневым героем ансамбля, что не вязалось с его амбициями.

«Реал», где, как ни крути, эпоха Роналду близка к завершению, может предложить форварду иную роль. И вот в качестве главной звезды «королевского клуба» бразилец станет стабильным кандидатом на главные личные футбольные награды — останется только брать трофеи с командой.

«Конспирологи» видят умысел — если не младшего Неймара, то его папы-агента — в переходе в «ПСЖ»: это как раз был первый шаг к Мадриду, ведь напрямую трансфер из «Барселоны» в столицу Испании был нереален по многим причинам.

«Реал» сейчас и вовсе находится в отличной ситуации. Бразилец будет в самом соку еще много лет, а у «сливочных» пока хорош Роналду.

Так что покупка прошлым летом или даже будущим не являлась для мадридцев не только приоритетной, но и вообще выгодной. Зато в 2019 году Неймар в качестве главной трансферной цели будет выглядеть очень и очень аппетитно.

Что же до суммы, то, во-первых, дешевле €300-400 млн форварда уже никто не продаст, а на этих условиях «ПСЖ» останется в «плюсе» финансово.

Самому же «Реалу» выгоднее даже заплатить за игрока больше — при Флорентино Пересе «Королевский клуб» осознанно делает дорогие покупки, побивая трансферные рекорды и создавая вокруг этих переходов ажиотаж.

Это приносит «сливочным» как кратковременную, так и долгоиграющую коммерческую выгоду — и результаты команды в последние годы говорят о том, что стратегия работает.

«Реал» мог купить Хамеса Родригеса у «Порту» за €30 млн задолго до ЧМ-2014, но Перес тогда так и сказал, что предпочтет сделать трансфер позже за совсем другие деньги.

В итоге колумбиец оказался в Мадриде как раз после мундиаля уже из «Монако» и за €80 млн, о чем никто не пожалел.

€400 млн за Неймара — это много, но много абстрактно. У «сливочных» такие деньги определенно будут, а значит сделка вполне возможно. Правда, история с возможным переездом из Парижа в Мадрид станет еще более затяжной и остросюжетной, чем предыдущие переходы бразильца. Ну, ему не привыкать.

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