Укололи допингом: иностранцы против российских спортсменов

До зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане остается меньше месяца, и вопрос о том, кто из россиян сможет принять участие в главных стартах четырехлетия, становится все более актуальным.

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Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря 2017 года отстранил всю сборную России от грядущих Игр, обвинив ее в допинговых махинациях, отметив, что только те спортсмены, которые сумеют доказать свою «чистоту», будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.

В таких условиях представительство нашей страны на Олимпиаде будет довольно ограниченным по сравнению с предыдущими годами, однако многим иностранным спортсменам это наказание показалось слишком мягким.

«Давайте отменим достижения россиян»

Канадский конькобежец Уильям Даттон возмутился тем, что высокие результаты россиян все еще учитываются при составлении нормативов отбора на Олимпиаду.

Спортсмен посвятил этому факту гневный пост в своем твиттере после того, как сам не сумел выполнить необходимые критерии:

на квалификационном турнире на дистанции 500 м он занял второе место, показав время на 0,02 секунды больше норматива.

«Несмотря на данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение сборной России от Олимпиады и Паралимпиады в Южной Корее, расследование Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга в этой стране, Федерация конькобежного спорта Канады (SSC) все еще учитывает результаты российских спортсменов при составлении критериев отбора в олимпийскую сборную.

Разве за это боролось WADA?» — задался вопросом Даттон.

На данный момент твиттер конькобежца скрыт от посторонних глаз — судя по всему, повышенное внимание публики, привлеченное этим постом, канадцу не понравилось.

Даттон также обратился к главе комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт с просьбой оказать влияние на канадскую федерацию, чтобы та прекратила учитывать показатели россиян («особенно тех, кто пожизненно отстранен от Олимпийских игр»), но ответа пока не получил. Объясняется это тем, что,

несмотря на решение МОК, россияне могут доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Апелляцию на вердикт МОК подали все спортсмены, которые еще имеют возможность выступить на грядущих Играх в качестве атлетов, а также те, кто уже завершил профессиональную карьеру, но остался в большом спорте на руководящих постах — это президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков, главный тренер национальной сборной по санному спорту Альберт Демченко и тренер команды по скелетону Сергей Чудинов.

Всего CAS зарегистрировал 42 заявки, которые обещает рассмотреть с 22 по 27 января. Такими темпами отстраненные россияне могут успеть и на Олимпиаду, если CAS признает их правоту в споре с МОК.

Отметим, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) не спешит накладывать на россиян санкции вслед за Международным олимпийским комитетом. Так, в начале января в Коломне завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (ИСУ отказался переносить соревнования из России), а вскоре в Москве должно состояться континентальное первенство по фигурному катанию.

«Взаимоотношения Союза конькобежцев России (СКР) и ИСУ складываются позитивно,

все наши ребята, у которых есть некоторые проблемы с допуском на Олимпийские игры, не были отстранены от международных соревнований под эгидой ИСУ»,

— приводит «Р-Спорт» слова исполнительного директора СКР Ирины Слаутиной.

«Допуск россиян до соревнований — это цирк и чушь»

Не менее интересная ситуация сложилась в Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ). Узнав вердикт МОК от 5 декабря, исполнительный комитет федерации решил последовать примеру Международного комитета и тоже отстранить россиян от соревнований под своей эгидой, но в дело вмешалась независимая антидопинговая комиссия, работающая при ИБСФ.

Пользуясь своим суверенитетом внутри организации, комиссия подчеркнула, что заседание МОК прошло с нарушением статьи 6.1 Европейской конвенции по защите прав человека

в отношении права на справедливое судебное разбирательство, и отказалась отстранять россиян от соревнований. Исполком ИСБФ даже подал апелляцию в CAS, но суд занял сторону антидопинговой комиссии, а вместе с ней и россиян.

В итоге наказанные МОК спортсмены все еще выступают на этапах Кубка мира под эгидой ИБСФ и добиваются там неплохих результатов, что не на шутку разозлило британского бобслеиста Джона Джексона.

«Цирк — вот как это называется, просто чушь какая-то. Не думаю, что с моральной точки зрения русские должны участвовать в соревнованиях,

учитывая правила Международного олимпийского комитета», — заявил атлет в интервью «Би-би-си».

Джексон также раскритиковал ИБСФ за то, что организация допустила суд между своим исполкомом и антидопинговой комиссией.

«Они закрывают глаза на то, что политика вмешивается в спорт. Это полный беспредел.

Позиции ИБСФ ослабевают, она подставляет саму себя. Когда две структуры одной организации выясняют отношения в суде, впору бить во все колокола», — заявил бобслеист.

Любопытно, что ранее, в начале декабря 2017 года, Джексон вполне допускал выступление россиян в Пхенчхане-2018 — правда, строго под нейтральным флагом.

«Если спортсмены смогут доказать, что они не участвовали в допинговой схеме, то они могут выступить на Олимпиаде-2018, но только под нейтральным флагом. Российского флага не должно быть в Пхенчхане», — подчеркивал Джексон в разговоре с журналистами Sky News.

Но эти добродушные высказывания британец позволил себе только после того, как решением МОК Россия была лишена двух золотых медалей Сочи-2014 в бобслее

— в соревнованиях двоек и четверок. В результате пересмотра наград Джексон получил бронзу и, по собственным словам, плакал от счастья.

Спустя время после перераспределения медалей британец снова занял свою бескомпромиссную позицию.

«Есть достаточно доказательств употребления допинга россиянами»

Знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, которая является бронзовым и дважды серебряным призером Олимпийских игр, последовала примеру Джексона и порадовалась пересмотру результатов Сочи-2014 после отстранения отечественных спортсменов.

«Хорошо, что справедливость восторжествовала. Я однозначно за то, чтобы запретить россиянам участвовать на Олимпиаде, как это было на летних Олимпийских играх 2016 года.

Если бы у WADA не было никаких доказательств, Чехия бы не получила эти медали, не так ли? — рассудила биатлонистка. — Результаты 19 россиян, выступавших в Сочи, были аннулированы, страну лишили 11 олимпийских медалей.

Кроме того, есть множество доказательств манипуляций с допинг-пробами. И вы считаете, что решение принято ни с того ни с сего?»

Также Коукалова намекнула на то, что список отстраненных россиян должен быть еще длиннее.

«Российские спортсмены были уличены в применении допинга во многих видах спорта помимо биатлона. Мы, спортсмены, знаем подозреваемых.

У нас раньше были подозрения, но не было доказательств. Сейчас их предостаточно. Они поступают регулярно. Это улики, а не предположения»,

— заявила Коукалова в своем фейсбуке.

«Получила массу угроз от россиян»

Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд тоже в свое время поддержала отстранение российских спортсменов от Олимпиады, не усомнившись в существовании государственной системы поддержки допинга. Теперь канадка боится приезжать на соревнования в Россию.

«Я изучала проблему допинга и много высказывалась на эту тему, в том числе через соцсети.

Сопереживаю многим россиянам, оказавшимся в этой ситуации, но нельзя молчать, когда существует государственная система допинга. Чувствую, что сейчас небезопасно отправляться в Россию, поскольку через интернет я получила массу угроз после своих высказываний.

Есть люди, которые говорят, что они «с нетерпением ждут, когда я приеду в Россию», — рассказала Кроуфорд в интервью NRK.

По словам биатлонистки, недоброжелатели писали ей угрозы наподобие «Посмотрим, что будет, когда ты сдашь допинг-тесты в России».

Теперь спортсменка опасается приезжать на этап Кубка мира в Тюмени, который состоится с 22 по 25 марта 2018 года.

«Наши пробы могут испортить в России»

Коллега Кроуфорд по сборной Канады биатлонистка Джулия Рэнсом тоже испытывает определенные опасения по поводу этапа Кубка мира в Тюмени. Но боится она не физической расправы, а угрозы своей репутации — по мнению спортсменки, россияне могут подмешать в ее «чистые» пробы свой допинг.

«Мы боимся за наши допинг-пробы. Поступили угрозы, что кто-то поработает с анализами. Также беспокойство вызывает то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще не восстановлено.

Если кто-то испортит наши пробы, это нанесет непоправимый вред нашей репутации и нашим карьерам», — посетовала биатлонистка.

В какой-то момент даже возникли слухи о том, что Федерация биатлона Канады планирует пропустить соревнования в России и уже отправила официальное письмо с отказом президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андресу Бессебергу. Спустя какое-то время канадцы опровергли эту информацию, однако не стали отрицать, что с недоверием относятся к тюменскому этапу Кубка мира.

«Мы заявляли о своей позиции до решения IBU и были против проведения в России соревнований, но не делали заявлений о бойкоте»,

— цитирует «Чемпионат.com» старшего тренера мужской сборной Канады Маттиаса Аренса.

«Россия точно будет использовать допинг на Играх-2018»

Завершает список предолимпийских обвинений в сторону россиян бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, который пошел дальше всех предыдущих ораторов и заранее обвинил Россию в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пхенчхане.

«На Олимпиаде-2018 «чистые» спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употребляет допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Южной Корее.

Но они опять получат свои медали по почте, — написал Робертсон в своей колонке на страницах американского издания New York Times. — Россия не только не признала вину, но и все еще продолжает использовать запрещенные вещества — даже во время расследования. Все это говорит о том, что государственная система поддержки допинга продолжает работать. И об этом известно Международному олимпийскому комитету».

По мнению Робертсона, в национальной команде России спортсменов насильно заставляют принимать запрещенные стимуляторы, в противном случае угрожая выгнать из сборной.

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