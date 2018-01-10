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Карякин сломал руку на соревнованиях

Экипаж Николаева упрочил лидерство в ралли «Дакар» после пятого этапа

Российский гонщик Сергей Карякин tn.com.ar
Российский гонщик Сергей Карякин

Российский гонщик Сергей Карякин завершил выступление на ралли «Дакар-2018» в зачете квадроциклов после падения на пятом этапе гонки, в результате которого спортсмен сломал руку. До инцидента Карякин занимал второе место в общем зачете.

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, завершил свое выступление на ралли-марафоне «Дакар-2018». Спортсмен был вынужден сняться с соревнований после падения на пятом этапе многодневной гонки. Таким образом, Карякин не смог защитить прошлогодний титул победителя «Дакара».

Падение произошло на 44-м километре, в результате чего Сергей сломал руку, и это поставило крест на продолжении гонки.

После четырех этапов российский спортсмен шел на втором месте в общем зачете, отставая от лидера Игнасио Касале из Чили на 25 минут 30 секунд. К слову, на предыдущем четвертом этапе победу праздновал россиянин, что позволило ему немного сократить отставание в генеральной классификации.

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Перед стартом пятого этапа Карякин обратил внимание на очень сложный маршрут ралли в этом году.

«Очень много сходов. Пожалуй, такого сложного начала «Дакара» не было давно, причем он не столько длинный, сколько действительно тяжелый.

Все, что только можно было собрать, — собрали, абсолютно все виды поверхности: огромные камни, пески, каменистые дороги, горные серпантины», — писал Сергей в своем фейсбуке.

После решения прекратить выступление в гонке из-за перелома спортсмен обратился к своим болельщикам и попросил прощения за столь быстрое завершение борьбы.

«Всем привет! Сегодня, в начале спецучастка на 44 км гонка для меня, к большому сожалению, закончена. При прохождении трассы я сломал руку!

Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез!»

— заявил Карякин.

Спортсмен также опубликовал фото сломанной в районе запястья руки.

После схода Карякина на второе место в зачете квадроциклов поднялся перуанец Алексис Эрнандес с отставанием уже в 40 минут 13 секунд от Касале. Тройку сильнейших замыкает представитель Аргентины Пабло Копетти.

Оценка сложности этапа Карякиным оказалось совершенно справедливой, так как в день пятого этапа сходы случались и в других категориях.

В зачете легковых автомобилей пелотон потерял знаменитого француза Себастьяна Леба, которой был вынужден прекратить выступление в связи с травмой своего штурмана Даниэля Елена после того, как автомобиль попал в аварию среди песчаных дюн.

«Дакар» потерял в лице Леба претендента на победу в общем зачете, так как француз до злополучной аварии шел на втором месте, уступая своему соотечественнику Стефану Петеранселю всего шесть минут 55 секунд.

Теперь вице-лидером гонки стал еще один знаменитый автогонщик испанец Карлос Сайнс, который отстает от Петеранселя на 31 минуту 16 секунд, а такой гандикап уже непросто отыграть. Тройку сильнейших замкнул голландец Бернхард тен Бринке с отставанием в 44 минуты от Сайнса. Борьба за третье место обещает быть очень интересной — в спину тен Бринке дышит представитель Катара Нассер Аль-Аттийя, проигрывая менее восьми секунд своему товарищу по команде «Тойота».

Напомним, что днем ранее с дистанции сошел бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который отказался от продления контракта со своим нынешним клубом «Шанхай СИПГ» ради выступления в ралли «Дакар».

Виллаш-Боаш попал в аварию во время четвертого этапа, после чего был доставлен в больницу и в результате обследования принял решение прекратить гонку.

«Машина упала с дюны, ударилась передней частью прямо о землю. К сожалению, «Дакар» для нас завершился. В следующий раз повезет больше! Спасибо всем за поддержку», — заявил Виллаш-Боаш.

В зачете грузовиков продолжает лидировать российский экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева, который стремится завоевать свой третий титул.

Ранее Николаев праздновал успех в 2013 и 2017 годах. Сложно представить, что кто-то сможет составить конкуренцию российскому экипажу, так как ближайший преследователь Николаева аргентинец Федерико Вильягра отстает от россиянина уже на 58 минут и пять секунд.

Самая же интересная борьба развернулась у мотоциклистов. Лидер гонки француз Адриен ван Беверен опережает аргентинца Кевина Бенавидеса всего на одну минуту, а тот, в свою очередь, выигрывает у идущего третьим австрийца Маттиаса Валькнера 14 секунд.

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