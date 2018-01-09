Готовы на все: как спортсмены ведут грязную борьбу

Скандал в Японии

В Японии случился неожиданный допинговый скандал в гребле на байдарках и каноэ. Допинг-проба каноиста Сэйдзи Комацу дала положительный результат на наличие в организме спортсмена анаболического стероида метандиенона. Гребец был тут же отстранен от соревнований Японской федерацией гребли.

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Однако 25-летнему Комацу удалось защитить свою репутацию в суде после того, как Японское антидопинговое агентство (ЯАДА) после апелляции спортсмена провело обязательное расследование инцидента, которе привело к невероятным результатам.

Как выяснилось, запрещенное вещество подсыпал каноисту его коллега 32-летний Ясухиро Судзуки.

В итоге ЯАДА дисквалифицировало гребца на восемь лет, что можно смело назвать концом спортивной карьеры Судзуки.

Оба атлета были основными кандидатами в сборную Японии на летние Олимпийские Игры в Токио 2020 года. Таким образом, Судзуки был уличен в нечестной борьбе за право выступить на Олимпиаде и понес крайне суровое наказание.

Реакция японских функционеров была примерно одинкаовой — никто не мог поверить, что нечестная борьба в таком виде возможна.

«Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает»,

— заявил глава ЯАДА Дайити Судзуки.

Японская федерация гребли на байдарках и каноэ исключила атлета из своих рядов, а также прокомментировала дисквалификацию спортсмена.

«Крайне гнусные действия Судзуки — не что иное, как отрицание самого духа честного спорта.

По этой причине совет директоров принял решение о его исключении», — сказали в федерации.

Несмотря на немыслимый характер этого случая, в истории спорта происходили подобные инциденты, когда конкуренты принимали решение использовать нечестные методы борьбы.

Тоня Хардинг против Нэнси Кэрриган

Самый громкий скандал за всю историю американского спорта произошел в фигурном катании во время противостояния Тони Хардинг и Нэнси Кэрриган в первой половине 90-х годов — время расцвета женского катания в США. Обе фигуристки начали свои карьеры еще в 80-х, но с разным успехом. Хардинг очень быстро ворвалась в элиту, и уже в 1989 году стала бронзовым призером национального чемпионата.

В 1991 году Хардинг выиграла серебро чемпионата мира, уступив лишь своей соотечественнице Кристи Ямагучи.

В свою очередь, Кэрриган добилась прорыва в карьере чуть позже — после 1990 года. А в 1992-м она завоевала бронзу на Олимпиаде в Альбервиле, опередив на одну позицию Хардинг.

В начале января 1994 года на тренировке перед чемпионатом США на Кэрриган напали трое мужчин, в результате чего спортсменка получила удар полицейской дубинкой по ноге. Следствие быстро выяснило, что

главарем нападавших был бывший муж Хардинг — Джефф Гиллоули, который подговорил двух своих друзей напасть на фигуристку с целью разбить ей колено и помешать выступить на Олимпиаде в Лиллехаммере.

К счастью, удар пришелся чуть выше, и фигуристка отделалась лишь ушибом бедра. Хардинг выиграла чемпионат США, но Кэрриган, пропустившая соревнования, все равно поехала на Игры, успев залечить ушиб.

В дальнейшем стали раскрываться страшные подробности. Как оказалось, Хардинг знала о предстоящем нападении на свою соперницу, и никого не предупредила. В феврале незадолго до Олимпиады Гиллоули дал свидетельские показания против своей бывшей супруги, а уже после Игр в Норвегии сама Хардинг призналась в участии в преступном сговоре.

За чистосердечное признание спортсменка получила три года условно, 500 часов общественных работ и штраф в размере $160 тыс.

Однако самым страшным наказанием для фигуристки стало пожизненное исключение из Американской федерации фигурного катания, что закрыло для нее путь на все международные соревнования под эгидой ISU.

Справедливым стал итог Олимпийских игр, на которых Кэрриган завоевала серебро, а Хардинг стала лишь седьмой. Общественный резонанс этой истории был настолько силен, что трансляция короткой программы из Лиллехаммера стала одной из самых популярных за всю историю США.

В прошлому году в Америке был снят художественный фильм «I, Tonya» («Я, Тоня»), посвященный Хардинг и вышеописанному инциденту. В России картина выйдет в прокат в этом году под названием «Тоня против всех».

Туалетные войны

В таком камерном виде спорта, как шахматы, также был случай не совсем честной борьбы, и речь идет не об отдельных мошенниках на средних соревнованиях, пользующихся помощью компьютеров.

Большой скандал разгорелся на объединительном матче за звание чемпиона мира 2006 года.

Борьбу вели чемпион по версии ПША Владимиром Крамником и лучший шахматист планеты по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов.

Крамник быстро захватил лидерство, выиграв две первые партии, однако Топалов смог навязать сопернику борьбу и две следующие партии завершились вничью.

В этот момент и грянул окрещенный СМИ «туалетный скандал».

Команда Топалова обвинила российского гроссмейстера в слишком частых посещениях туалета, где он мог пользоваться помощью компьютера, так как, по понятным причинам, это было единственное место, где не велось видеонаблюдение.

Мало того, данные, которые предоставила команда Топалова на апелляции, были получены незаконными методами, включая видеозапись из комнаты отдыха Крамника. Тем не менее, апелляцию приняли к рассмотрению, но специальный комитет не нашел никаких нарушений со стороны россиянина, однако счел количество посещений гроссмейстером туалета необычно высоким. В итоге апелляционный комитет принял решение оставить открытым только один туалет, которым могли бы пользоваться оба участника.

Крамник был глубоко возмущен таким поведением соперника и в знак протеста не явился на пятую партию, за что получил техническое поражение.

Матч оказался под угрозой срыва, и президент ФИДЕ, а также на тот момент президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов был вынужден в срочном порядке прилететь в Элисту и принять участие в трехсторонних переговорах. В итоге, поединок продолжился в крайне напряженной атмосфере взаимных обвинений.

12 партий с классическим форматом времени завершились вничью со счетом 6:6, а на тай-брейке со счетом 2,5:1,5 победил Крамник, стал единым чемпионом мира по шахматам.

Гроссмейстеры до сих пор не помирились и при встрече на различных турнирах не пожимают друг другу руки.

Махинации британских паратлетов

Пожалуй, самый циничный вид мошенничества вскрылся в сентябре прошлого года в британской паралимпийской сборной. Телеканал BBC провел большое расследование, в результате которого раскрыл ряд нечестных приемов, которыми пользовались паратлеты, чтобы добиться высоких результатов на домашних Играх в Лондоне 2012 года.

Члены британской сборной шли на махинации, чтобы приписать себе другую категорию инвалидности и соревноваться с заведомо более слабыми соперниками.

Чтобы обмануть медицинскую комиссию, по данным BBC, спортсмены шли порой на страшные ухищрения.

Телеканал утверждает, что были случаи когда пловцы на несколько дней туго перевязывали себе конечность, нарушая кровообращение, чтобы во время медосмотра не было возможности ее согнуть. Некоторые пловцы специально морозили себя в холодной воде, чтобы снизить мышечный тонус.

Британские журналисты даже нашли одного спортсмена, которые перенес операцию по укорачиванию конечности, чтобы перейти в более «простую» для него категорию.

Несмотря на то, что факты мошенничества были подтверждены, Международный паралимпийский комитет пока не ввел никаких санкций против британских спортсменов.

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