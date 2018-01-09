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МОК не утвердил список россиян на Олимпиаду

CAS получил апелляцию от Мутко на отстранение его от Игр

Российские олимпийцы с флагом страны РИА Новости
Российские олимпийцы с флагом страны

Международный олимпийский комитет (МОК) успеет принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 до 28 января. При этом в Пхенчхан потенциально могут поехать и те атлеты, которые на данный момент отстранены от Игр, но имеют шанс выиграть свои дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Там же в ближайшее время, вероятно, рассмотрят и пожизненную дисквалификацию вице-премьера Виталия Мутко.

До старта зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане остался ровно месяц, а имена российских спортсменов, которым все-таки разрешат отправиться на главные старты четырехлетия, до сих пор неизвестны.

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Ожидалось, что первая реакция Международного олимпийского комитета (МОК) по предварительному списку отечественных атлетов, переданному российской стороной в организацию, появится 8 января — об этом за несколько дней до обозначенной даты заявлял вице-премьер России Виталий Мутко.

«Эти проблемы, которые есть вокруг российского спорта, со спортом не связаны. Мы эту политику убираем в сторону, работа по защите спортсменов ведется. Нам нужно все это преодолеть и спокойно готовиться к Олимпийским играм, надеемся что команда там достойно выступит.

8 января мы получим первую реакцию на список спортсменов, который был нами направлен»,

— передает слова Мутко «Р-Спорт».

При этом накануне никаких комментариев (по крайней мере — публичных) по списку, включившему в себя около 350 фамилий, так и не появилось.

Зато стало известно, что свое итоговое решение МОК точно успеет принять до 28 января. Об этом сообщили в самой международной организации.

«Как указано 15 декабря в пресс-релизе комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации.

Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры — 28 января»,

— поведали в комитете.

«Принципы, используемые комиссией по рассмотрению приглашений, включены в решения исполкома МОК. На этих же решениях основывается список персонала и должностных лиц. Комитет будет своевременно сообщать список приглашенных», — добавили представители МОК.

Любопытно, что

столь близкая к старту самих Игр дата утверждения допущенных до Олимпиады россиян позволяет надеяться на участие в соревнованиях и тем атлетам, которые сейчас отстранены комитетом

— в ближайшее время (вплоть до 27 января) их дела должны быть рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS), и в случае успешного исхода слушаний есть все основания полагать, что комитет разрешит выигравшим суд спортсменам выступить в Пхенчхане. К слову,

разберет CAS и пожизненный бан МОК в отношении Мутко, которому ранее навсегда запретили посещать Олимпийские игры в любом статусе — в суде уже подтвердили, что получили апелляцию от главы российского спорта на решение комитета по его делу.

Сам чиновник ранее подчеркивал, что лично к нему никаких претензий у МОК нет.

«Лично ко мне, как конкретному человеку, никаких претензий нет, эти санкции — как к министру, который брал на себя гарантии. Ко мне персонально, как к человеку, никаких претензий быть не может. Российское государство никогда не поощряло и не покрывало допинг. У нас нет необходимости и возможности заниматься какими-либо манипуляциями», — отмечал Мутко.

Напомним, что о жестких санкциях в отношении российского спорта стало известно 5 декабря — тогда на заседании исполкома организации было принято решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Теперь на соревнования смогут отправиться лишь полностью «чистые» россияне, которых утвердит МОК — при этом выступить в Пхенчхане они смогут лишь в качестве нейтральным спортсменов (в составе «Олимпийских атлетов из России»).

Кроме того, в один из самых страшных дней для отечественного спорта МОК постановил о пожизненной дисквалификации Мутко (впоследствии чиновник даже покинул ряд постов, оставив в том числе и кресло главы Российского футбольного союза), отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), а также запретил использование на Играх-2018 российской символики, в частности — флага и гимна. Причем данные ограничения распространяются не только на сами соревнования, но и на всю околоспортивную деятельность российских участников в ходе Олимпиады.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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