Олимпийские надежды: Устюгов и Шипулин спасут Россию

За месяц до начала Олимпийских игр в Пхенчхане команда «олимпийских атлетов из России» начинает приобретать очертания, и можно начинать подсчитывать шансы на награды, которые могут завоевать россияне в Южной Корее.

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Устюгов выздоравливает

В новогодние праздники не самые приятные новости пришли из лыжных гонок, хотя самого страшного избежать удалось.

В последний день «Тур де Ски» прошлогодний победитель многодневки Сергей Устюгов был вынужден сняться с гонки из-за травмы спины.

К сожалению, российский лыжник еще на пятом этапе в немецком Оберстдорфе из-за повреждения практически потерял шансы на защиту своего титула. Масс-старт на 15 км коньковым стилем проходил в тяжелейших погодных условиях при плюсовых температурах на разбитой трассе. Это повлекло за собой большое количество массовых завалов, в одном из которых Устюгов травмировал спину. Спортсмен закончил гонку на 28-й позиции, проиграв победителю этапа норвежцу Эмилу Иверсену 11 секунд, а своему основному сопернику в борьбе за общий зачет швейцарцу Дарио Колонье — семь секунд.

Ситуация усугубилась еще тем, что Колонья собрал много бонификационных секунд, так как шел в голове пелотона, и в общем зачете отставание Устюгова от швейцарца увеличилось до 53 секунд.

Через день на шестом этапе в масс-старте классическим стилем Сергей финишировал 14-м, но его отставание уже было гораздо больше. Пришедший к финишу четвертым Колонья выиграл у Устюгова 40,5 секунды, и шансов отыграться в финале «Тур де Ски» у россиянина не осталось.

Слабое время на дистанции на 15 км было обусловлено болями в поврежденной спине, и на следующий день Устюгов не вышел на старт последнего этапа многодневки.

Травмы, полученные незадолго до Олимпиады, всегда заставляют переживать за участие спортсмена в главном старте четырехлетия, однако президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поспешила успокоить российских болельщиков и сказала, что восстановление Устюгова займет не слишком много времени.

«Сделали МРТ, проблема мышечная. С позвоночником и нервами все в порядке, спазм и воспаление в мышце. В течение четырех-семи дней все должно пройти»,

— приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Таким образом, Устюгов скорее всего пропустит очередной этап Кубка мира в Дрездене, который пройдет 13-14 января. В ближайшие выходные запланированы командный и индивидуальный спринты, в которых Устюгов, к слову, очень силен. Единственная его победа на прошедшем «Тур де Ски» состоялась именно в спринте на первом этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Конечно, пропуск этапа скажется на положении Устюгова в общем зачете Кубка мира, в котором он опустился на девятое место после отказа от старта на последнем этапе многодневки. Сергей не получил внушительного количества очков за общий зачет, и его опередили сразу несколько спортсменов.

Напомним, что до старта «Тур де Ски» россиянин был третьим в борьбе за Большой хрустальный глобус.

До зимних Олимпийских игр осталось три этапа Кубка мира. Один из них Устюгов пропустит, но должен стартовать в словенской Планице и австрийском Зефелде. Для того, чтобы вернуть боевую форму, этого должно быть достаточно, и надежды на медали в лыжных гонках никуда не делись.

Кроме того, не одним Утюговым сильна российская мужская лыжная команда. 21-летний Александр Большунов продемонстрировал себя в этом сезоне с самой сильной стороны. Он пока не одержал побед на этапах Кубка мира, но смог четырежды подняться на пьедестал почета, завоевав бронзовые награды.

Сейчас Большунов располагается на пятом месте в общем зачете, отставая от призовой тройки всего на 70 очков.

Десятку сильнейших замыкает Алексей Червоткин. Его лучший результат в этом сезоне — пятое место, и к началу Олимпиады у него еще есть время добавить. Сильной стороной Червоткина является классический стиль, в котором он как раз и добился места в шестерке сильнейших в Ленцерхайде.

У женщин, к сожалению, дела обстоят не так безоблачно. В топ-10 в общем зачете Кубка мира нет ни одной представительницы России, а лучшей среди наших соотечественниц по итогам первой половины сезона стала Наталья Непряева на 11-м месте в таблице кубка. На 13-й строчке располагается Анастасия Седова. Что касается Непряевой, то на первом этапе Тур де Ски, она смогла финишировать на четвертом месте в индивидуальном спринте.

Надежда на Шипулина

Еще один вид, в котором российские болельщики всегда ждут успехов — это биатлон. Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи мужской квартет одержал победу в эстафете, а женская четверка стала второй. Правда, серебро было утеряно из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК), который принял решение дисквалифицировать и аннулировать результаты сразу трех российских биатлонисток — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые принимали участие в той эстафете.

По сравнению с Играми четырехлетней давности дела в российском биатлоне обстоят гораздо хуже.

Уже завершились четыре этапа Кубка мира, а российские спортсмены смогли завоевать только одну бронзовую награду благодаря Антону Шипулину. Больше успехов у россиян не было, и даже в традиционно сильной для нас эстафете ни мужчины. ни женщины не смогли финишировать в тройке сильнейших.

Если в мужской команде есть надежды на то, что Шипулин, стабильно финиширующий в десятке, добавит к середине февраля и поборется за медали Пхенчхана, то у девушек, увы, предпосылок на сильное выступление в Корее нет.

Мало того, за месяц до Олимпиады тренерский штаб активно начал применять ротацию в сборной и

в ближайшие выходные в немецком Рупольдинге впервые в сезоне в Кубке мира стартуют Ульяна Кайшева и Ирина Услугина, которые до этого выступали исключительно в Кубке IBU.

Кайшева добилась значительных успехов в кубке и одержала пять побед, но не совсем понятно, как за месяц до Олимпиады Ульяна наберет приемлемую форму. Все-таки призовые места в Кубке IBU, с учетом уровня соревнований, позволяют надеяться лишь на места в топ-20 на Кубке мира. И перед Кайшевой стоит предположительная задача сделать качественный скачок в столь короткие сроки.

В то же время в Рупольдинге будет отсутствовать Светлана Миронова, которая показывала периодически неплохой ход на дистанции, но испытывала проблемы со стрельбой.

Большие сомнения вызывает упорство тренерского штаба по отношению к Виктории Сливко, которая после новогодних праздников растеряла форму и очень много проигрывает лидерам на лыжне. Так, в эстафете в Оберхофе Сливко, выступавшая на первом этапе, не допустила ни одного промаха на обоих огневых рубежах, но проиграла более минуты на лыжне. В таком свете возникают опасения за спортсменку, и появляется вероятность того, что она может повторить судьбу Ольги Подчуфаровой, которая после второго этапа приняла решение сделать паузу из-за плохого физического состояния.

В итоге, реальные шансы россиян в биатлоне видятся только у Шипулина, а также у мужской команды в эстафете.

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