Монстры, танцы, Сибирь: футболисты прощаются с отпуском

Джикия поклонился императору Рима

Защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии во время новогоднего отпуска посчастливилось встретиться с легендарным полузащитником итальянской «Ромы» Франческо Тотти. Экс-игрок, завершивший карьеру в прошлом году, выступал за «волков» 25 лет и за свою верность клубу получил прозвище Император Рима.

«Без ума от счастья!», — подписал фотографию Джикия. В тот момент, когда Тотти впервые вышел в стартовом составе «Ромы», Георгию не было еще и месяца.

В данный момент футболист уже летит со своей командой на первые сборы, которые пройдут с 9 по 22 января в Дубае. Между прочим, 18 числа красно-белых ждет товарищеская встреча с китайским клубом «Шанхай Теллэйс», в составе которого играют Халк, Оскар, Рикарду Карвалью, а также знакомый россиянам по выступлениям за «Краснодар» Одил Ахмедов.

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Однако нет сомнений, что фотография с великим Тотти еще долго будет напоминать Джикии о новогоднем отдыхе.

Головин отдохнул во глубине сибирских руд

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин отправился на каникулы в Сибирь, а если быть точным — в Алтайский край. Футболист предпочел жгучему солнцу зарубежных курортов активный отдых на снежных склонах Алтайских гор.

В аккаунте игрока можно обнаружить снимки за рулем снегохода…

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17) Янв 7, 2018 at 8:53 PST

… и фотографии в жуткой шапке с изображением пасти какого-то монстра во время подъема по канатной дороге.

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17) Дек 27, 2017 at 12:33 PST

А в комментариях Головина уже приглашают продолжить знакомство с Сибирью и более низкими температурами и посетить, например, Якутию. Что ж, конец отпуска ЦСКА запланирован только на 10 января: у полузащитника есть немного времени, чтобы открыть для себя еще одну часть Сибири.

Глушаков уехал от семьи «получать удовольствие»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков последние новогодние дни в Москве провел в компании своей супруги Дарьи и старшей дочери Валерии.

Несмотря на свою огромную популярность в столице, футболист решился погулять с семьей вокруг запруженной людьми Красной площади, чтобы насладиться красивым снегопадом.

«Выходные закончились! Наконец-то в конце отпуска пошел снег. Семейная прогулка в сердце столицы удалась! Завтра в тепло — получать удовольствие от сборов!», — намекнул полузащитник на скорый отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, где ему вместе с командой предстоит готовиться ко второй части сезона.

Кокорин отжег на Мальдивах

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после громкого скандала с посещением осетинской свадьбы, на которой он стрелял из пистолета и прикладывал оружие к голове, решил слегка поумерить свой новогодний пыл.

Вторую часть отпуска игрок проводит на Мальдивах, цивильно нежась на пляжах под палящим солнцем. О бойком характере Кокорина напоминают только бешеные танцы под пальмами, которые он время от времени демонстрирует на видео в своем инстаграме.

Один из таких танцев даже оказался в официальном твиттере сине-бело-голубых с подписью #ЗенитВОтпуске.

На зацикленном видео нападающий выполняет игривые движения тазом в разные стороны на фоне небольших футбольных ворот.

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января, чтобы пройти медосмотр и спустя четыре дня вылететь на первые сборы в Дубае. У Кокорина осталось еще два дня на безудержные танцы, а потом — в холодный Петербург.

Смолова соблазняет турецкий берег

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, недавно загоравший на Мальдивах парами вместе с Дмитрием Тарасовым, последние дни каникул проводит относительно скромно, отдыхая в баре с друзьями.

В январе 2018-го вокруг лидера черно-зеленых ходит очень много трансферных слухов: Смолов в шорт-листе мадридского «Реала», который пока не видит проблесков в игре своего основного нападающего Карима Бензема;

Смолов почти переходит в «Зенит», который также пытается закрыть позицию форварда и уже подписал Антона Заболотного; Смолова очень сильно хочет «Вест Хэм Юнайтед», который присылал «Краснодару» предложение с конкретной суммой; наконец, Смолова почти купил «Бешикташ».

Фанаты турецкого клуба, услышав о последней новости, наводнили инстаграм нападающего комментариями из трех слов «Come to Beşiktaş».

Судя по всему, теперь до самого закрытия трансферного окна Смолову придется сталкиваться с настойчивым проявлением фанатской симпатии.

Дзюба стал супергероем

Артем Дзюба, место которого в «Зените» скоро может занять Смолов, проводит январские праздники на редкость образцово — за игрой в футбол. В товарищеских матчах между двумя супергеройскими командами нападающий выступал за Мстителей и одержал две победы над коллективом Лиги справедливости.

Остается только пожелать Дзюбе удачи в реальном футболе, в котором ему давно пора вспомнить о своих способностях.

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