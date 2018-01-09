Монстры, танцы, Сибирь: футболисты прощаются с отпуском

Курсы валют$ 56.98 (-0.128) 67.91 (-0.432)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
23:00
МалагаЭспаньол
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СеверстальАк Барс
5:2
закончен
17:00
СпартакНефтехимик
3:2
закончен
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
3:4 (Б)
закончен
20:30
Динамо РХК Сочи
3:4 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
109:96
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
113:114
закончен
04:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
107:116
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
127:99
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
112:109
закончен
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
100:107
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
124:114
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
108:107
закончен
Кубок Испании
21:30
Атлетико МЛьейда
не начался
23:30
ВаленсияЛас-Пальмас
не начался
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиБристоль Сити
не начался
Франция / Кубок лиги
23:00
НиццаМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралЮгра
2:1
закончен
12:30
АмурБарыс
3:1
закончен
19:30
ВитязьЛада
4:1
перерыв
19:30
Динамо МнЛокомотив
1:1
перерыв
19:30
ЙокеритТрактор
2:0
перерыв
19:30
СКАКуньлунь Ред Стар
3:2
перерыв
19:30
ЦСКААвтомобилист
2:2
3 период
21:00
СлованМеталлург Мг
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзВиннипег Джетс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Оттава СенаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Миннесота УайлдКалгари Флэймз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
не начался
Еврокубок
22:30
Лимож УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
АмьенПСЖ
не начался
Англия / Кубок лиги
23:00
ЧелсиАрсенал Л
не начался
Кубок Испании
23:30
Реал МадридНумансия
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальСалават Юлаев
не начался
19:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
19:30
СпартакХК Сочи
не начался
20:30
Динамо РАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
Еврокубок
19:00
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
не начался
20:00
Дарушшафака Гран Канария
не начался
20:30
Зенит Ауксилиум Торино
не начался
21:00
Бавария Летувос Ритас
не начался
21:45
Цедевита Будучность
не начался
22:30
АСВЕЛ Реджо-Эмилия
не начался
22:45
Альба Галатасарай
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
03:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
03:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Денвер НаггетсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Монстры, танцы, Сибирь: футболисты прощаются с отпуском

Как российские футболисты проводят последние дни отпуска

Футболист Федор Смолов на отдыхе со своей девушкой https://www.instagram.com/smolovfedor_10/
Футболист Федор Смолов на отдыхе со своей девушкой

Денис Глушаков с семьей сходил на Красную площадь и улетел в ОАЭ «получать удовольствие», Георгий Джикия встретился с Императором, Александр Головин изобразил монстра в Алтайских горах, Александр Кокорин подвигал тазом на Мальдивах, а Артем Дзюба сыграл против супергероев из Лиги справедливости. «Газета.Ru» рассказывает, как футболисты Российской премьер-лиги заканчивают свой зимний отпуск.

Джикия поклонился императору Рима

Защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии во время новогоднего отпуска посчастливилось встретиться с легендарным полузащитником итальянской «Ромы» Франческо Тотти. Экс-игрок, завершивший карьеру в прошлом году, выступал за «волков» 25 лет и за свою верность клубу получил прозвище Император Рима.

«Без ума от счастья!», — подписал фотографию Джикия. В тот момент, когда Тотти впервые вышел в стартовом составе «Ромы», Георгию не было еще и месяца.

Без ума от счастья @francescototti

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14)

В данный момент футболист уже летит со своей командой на первые сборы, которые пройдут с 9 по 22 января в Дубае. Между прочим, 18 числа красно-белых ждет товарищеская встреча с китайским клубом «Шанхай Теллэйс», в составе которого играют Халк, Оскар, Рикарду Карвалью, а также знакомый россиянам по выступлениям за «Краснодар» Одил Ахмедов.

Реклама

Однако нет сомнений, что фотография с великим Тотти еще долго будет напоминать Джикии о новогоднем отдыхе.

Головин отдохнул во глубине сибирских руд

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин отправился на каникулы в Сибирь, а если быть точным — в Алтайский край. Футболист предпочел жгучему солнцу зарубежных курортов активный отдых на снежных склонах Алтайских гор.

В аккаунте игрока можно обнаружить снимки за рулем снегохода…

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

… и фотографии в жуткой шапке с изображением пасти какого-то монстра во время подъема по канатной дороге.

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

А в комментариях Головина уже приглашают продолжить знакомство с Сибирью и более низкими температурами и посетить, например, Якутию. Что ж, конец отпуска ЦСКА запланирован только на 10 января: у полузащитника есть немного времени, чтобы открыть для себя еще одну часть Сибири.

Глушаков уехал от семьи «получать удовольствие»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков последние новогодние дни в Москве провел в компании своей супруги Дарьи и старшей дочери Валерии.

Несмотря на свою огромную популярность в столице, футболист решился погулять с семьей вокруг запруженной людьми Красной площади, чтобы насладиться красивым снегопадом.

«Выходные закончились! Наконец-то в конце отпуска пошел снег. Семейная прогулка в сердце столицы удалась! Завтра в тепло — получать удовольствие от сборов!», — намекнул полузащитник на скорый отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, где ему вместе с командой предстоит готовиться ко второй части сезона.

Кокорин отжег на Мальдивах

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин после громкого скандала с посещением осетинской свадьбы, на которой он стрелял из пистолета и прикладывал оружие к голове, решил слегка поумерить свой новогодний пыл.

Вторую часть отпуска игрок проводит на Мальдивах, цивильно нежась на пляжах под палящим солнцем. О бойком характере Кокорина напоминают только бешеные танцы под пальмами, которые он время от времени демонстрирует на видео в своем инстаграме.

Один из таких танцев даже оказался в официальном твиттере сине-бело-голубых с подписью #ЗенитВОтпуске.

На зацикленном видео нападающий выполняет игривые движения тазом в разные стороны на фоне небольших футбольных ворот.

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января, чтобы пройти медосмотр и спустя четыре дня вылететь на первые сборы в Дубае. У Кокорина осталось еще два дня на безудержные танцы, а потом — в холодный Петербург.

Смолова соблазняет турецкий берег

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, недавно загоравший на Мальдивах парами вместе с Дмитрием Тарасовым, последние дни каникул проводит относительно скромно, отдыхая в баре с друзьями.

В январе 2018-го вокруг лидера черно-зеленых ходит очень много трансферных слухов: Смолов в шорт-листе мадридского «Реала», который пока не видит проблесков в игре своего основного нападающего Карима Бензема;

Смолов почти переходит в «Зенит», который также пытается закрыть позицию форварда и уже подписал Антона Заболотного; Смолова очень сильно хочет «Вест Хэм Юнайтед», который присылал «Краснодару» предложение с конкретной суммой; наконец, Смолова почти купил «Бешикташ».

Фанаты турецкого клуба, услышав о последней новости, наводнили инстаграм нападающего комментариями из трех слов «Come to Beşiktaş».

Судя по всему, теперь до самого закрытия трансферного окна Смолову придется сталкиваться с настойчивым проявлением фанатской симпатии.

Дзюба стал супергероем

Артем Дзюба, место которого в «Зените» скоро может занять Смолов, проводит январские праздники на редкость образцово — за игрой в футбол. В товарищеских матчах между двумя супергеройскими командами нападающий выступал за Мстителей и одержал две победы над коллективом Лиги справедливости.

Остается только пожелать Дзюбе удачи в реальном футболе, в котором ему давно пора вспомнить о своих способностях.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».