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Баскетбол
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Первая осечка ЦСКА в России

«Локо» прервал победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ

ЦСКА впервые в сезоне-2017/18 потерпел поражение в Единой лиге ВТБ. Обидчиком команды Димитриса Итудиса стал краснодарский «Локомотив-Кубань», шокировавший гранда отечественного баскетбола на его же площадке.

Любая неудача носит для ЦСКА характер катастрофы, а мини-серия из двух-трех поражений кряду обычно служит поводом к возникновению слухов о возможных перестановках в тренерском штабе или составе команды.

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Поэтому рассчитывать на снисходительность фаворита баскетболистам клуба «Локомотив-Кубань» совершенно точно не приходилось – тремя днями ранее армейцы были больно биты «Барселоной» в рамках Евролиги, и, по логике, должны были выместить накопившуюся злость на дружине Саши Обрадовича, пожаловавшей в столицу в не самый удачный для этого момент.

Но в стане «железнодорожников» на противостояние с лидером сезона и действующим обладателем чемпионского титула имелись свои планы – в нем видели отличную возможность включиться в борьбу за первый номер посева в плей-офф.

Да, задача не самая простая, но выполнимая: в последние годы именно «Локо» (особенно, с Энтони Рэндольфом в составе) чаще всех остальных занимался развенчанием мифа о неуязвимости ЦСКА на внутренней арене. Хотя бы в масштабах отдельно взятой встречи.

В это практически невозможно поверить, но за все 40 минут поединка с южанами подопечные Димитриса Итудиса ни разу не выходили вперед (между прочим, впервые в истории Лиги ВТБ), а равный счет на табло горел лишь однажды – после того, как команды обменялись результативными атаками в дебюте.

Решающую роль в том, что «Локомотиву» удалось захватить инициативу практически сразу же после стартового вбрасывания, сыграл Павел Антипов.

Два его трехочковых попадания в первой же смене вселили в партнеров форварда уверенность в собственных силах, и гостей было уже не остановить.

Обрадович, как и предполагалось, противопоставил армейцам агрессивную оборону на грани фола – и домашние заготовки серба сработали. «Локо» не позволял вздохнуть полной грудью ни Нандо де Коло, ни Серхио Родригесу, совершившим семь потерь на двоих и приноровившимся к жесткой опеке только после большого перерыва, а также свел до абсолютного минимума количество легких очков соперника.

ЦСКА провел только два результативных быстрых отрыва (это ничтожно мало для команды с таким подбором исполнителей) и набрал всего 24 балла из трехсекундной зоны «железнодорожников». Причем большинство из них москвичам приходилось буквально выгрызать.

На чужой половине площадки «Локомотив» не полагался на мастерство и вдохновение двух-трех человек, а находил ситуативного лидера в каждом следующем отрезке.

Сначала, повторимся, это был Антипов, затем его поддержали Фрэнк Элегар с Райаном Броикхоффом, а лучшим бомбардиром в составе команды с 17 очками в активе и вовсе стал Дмитрий Кулагин. Российский защитник проводил первый матч против ЦСКА после прекращения сотрудничества с клубом в минувшее межсезонье, и наглядно продемонстрировал, баскетболиста какого уровня армейцы потеряли в его лице.

Придерживаясь заданного курса и не допуская ни малейших послаблений в защите, баскетболисты «Локо» уверенно контролировали ход встречи, а весомую заявку на сенсационную победу сделали в начале четвертой четверти.

Именно в этот момент по столичному коллективу сильнее всего ударило отсутствие Кайла Хайнса: лидировавшие «железнодорожники» умышленно тормозили свои атаки и искали счастья в проходах, которые ни Семену Антонову, ни Отелло Хантеру не удавалось прерывать.

Сложный мяч забил Кулагин, дважды подряд оборонительные построения Итудиса вскрыл Тревор Лэйси – и за пять минут до финальной сирены гости довели преимущество в счете до 15 очков.

ЦСКА не оставалось ничего, кроме как пойти ва-банк. То есть, прессинговать игрока с мячом по всей площадке и бомбардировать кольцо оппонента из-за дуги на первых секундах владений. И в некоторой степени этот трюк сработал.

Под сумасшедшим давлением несколько необязательных ошибок совершил Кулагин, зато Родригес, напротив, вспомнил, что он является обладателем одного из крупнейших контрактов в европейском баскетболе и в критических ситуациях должен брать ответственность за результат на себя.

Армейцы оперативно отквитали две трети своего отставания, а «Локо», как показалось, потерял почву под ногами и поплыл.

Впрочем, придержавший несколько тайм-аутов на концовку Обрадович не выпустил нити игры из своих рук. Родригес не мог попадать в каждой следующей атаке (тем более, что после пары «трех» в исполнении испанца у него на руках висели уже по два опекуна), а Элегар, которого сложно назвать мастером исполнения штрафных бросков, был удивительно хладнокровен на линии и отправил в цель три из четырех своих попыток на последних минутах.

Ну а жирную точку в поединке поставил Брокхофф, разразившийся четырьмя попаданиями с периметра в шести попытках.

Яркая победа «Локо» над армейцами прилично запутала ситуацию в турнирной таблице регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

ЦСКА удержал первую строчку, но лишь потому, что провел как минимум на один матч больше своих конкурентов – «железнодорожники» и казанский УНИКС также идут по сезону с одним-единственным поражением, и в перспективе могут сравняться с парнями Итудиса по набранным очкам.

А вот «Химки», неожиданно уступившие эстонскому «Калеву» в рамках первой игровой недели 2018 года, из лидирующей группы выпали окончательно и поведут борьбу в лучшем случае за преимущество домашней площадки в четвертьфинале плей-офф.

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