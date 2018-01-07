Бузова привила «Спартаку» музыкальный вкус

Звезда эстрады Ольга Бузова в очередной раз призналась в любви к московскому «Спартаку».

Ранее исполнительницу поп-музыки уже уличали в комплементарном отношении к этому футбольному клубу, однако связывали резкую смену симпатий с желанием отомстить экс-супругу Дмитрию Тарасову, который после разрыва отношений готовится к женитьбе на своей новой девушке Анастасии Костенко.

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Дмитрий защищает цвета лидера чемпионата России столичного «Локомотива», а его очередная избранница ждет ребенка — это стало известно в первых числах января. Предстоящий брак станет для спортсмена третьим по счету. Он имеет дочь от первой жены.

Бузова регулярно обновляет свой инстаграм и в одном из постов опубликовала фотографию татуировки с изображением… самой себя в спартаковской красно-белой форме.

Как выяснилось, снимок прислал певице один из поклонников ее творчества и заодно — игры «Спартака». Теперь певица считает, что у всех фанатов команды «идеальный музыкальный вкус».

«Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно, приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус», — подписала пост Бузова.

К своим почитателям амбициозная девушка причисляет даже лидера атак «Спартака» Квинси Промеса.

«Голландец недавно в интервью заявил, что «Мало половин» — одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак»,

— кокетливо «улыбнулась» исполнительница композиции, которая была одной из самых популярных на недавних новогодних дискотеках в российских школах.

На 2018 год Бузова наметила себе самые амбициозные планы — по крайней мере, в футболе. То ли в шутку, а, может быть, и всерьез она намерена добиться кресла наставника национальной команды страны.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года.

А почему бы и нет? Поверьте, а мотивировать я умею», — поделилась мечтами телеведущая.

Примечательно, что ранее Бузова в своем инстаграме выложила фото, на котором она запечатлена вместе с полузащитником «Спартака» Александром Самедовым и его женой Юлией, также напомнив подписчикам, кто на данный момент является действующим чемпионом России по футболу.

«Лучшие! Дядя Саш, красавчик! Люблю вас. Спартак — чемпион», — подписала снимок Ольга.

В свою очередь Тарасов, выступающий за одного из главных противников красно-белых уже восьмой год, спустя некоторое время после публикации своей экс-супругой достаточно провокационного поста сделал предложение руки и сердца новой суженной — модели Анастасии Костенко.

Об этом сообщила сама 23-летняя девушка, опубликовавшая в инстаграме фотографию с заветным кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала «да»,

— подписала снимок сама Костенко, сняв тем самым все вопросы о назначении украшения.

Что же касается сугубо профессиональных дел Тарасова, то на данный момент идут они неоднозначно.

С одной стороны, его «Локомотив» имеет реальнейшие шансы впервые за 13 лет стать лучшим клубом в России — по итогам 20 туров Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 красно-зеленые уверенно лидируют в турнирной таблице отечественного первенства, опережая ближайших конкурентов («Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга) аж на восемь очков.

В то же время сам хавбек хоть и регулярно появляется на поле в составе москвичей, но уже по окончании чемпионата, согласно слухам СМИ, может покинуть коллектив —

«железнодорожники» якобы не планируют продлевать с опорником истекающее через полгода соглашение.

Вполне вероятно, что останется Дмитрий и без домашнего чемпионата мира: в результате череды травм, из-за которых Тарасов пропустил немало матчей в последние полтора сезона, футболист выпал из обоймы главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Среди прочего полузащитник не был вызван и на две недавние товарищеские встречи с приставкой «топ», в которых россияне дома встречались с аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3).

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