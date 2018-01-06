Молодые годы: провал России и трагедия Швеции

Канадская машина

В Баффало завершился молодежный чемпионат мира по хоккею, в котором победу впервые за три года одержала сборная Канады. «Кленовые» изначально считались в этом году одними из главных фаворитов, хотя и не обладали яркими звездами, как три года назад, когда на победном домашнем турнире сборную вел за собой Коннор Макдэвид, который теперь не нуждается в представлениях.

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Однако уверенно сказать, что из нынешнего поколения молодых игроков никто не вырастит до звезды уровня Макдэвида, тоже нельзя. Часть хоккеистов выберут на драфте клубы НХЛ, а в сильнейшей лиге мира талант могут раскрыть любому игроку.

Другое дело, Макдэвид, а позже финн Патрик Лайне и американец Остон Мэттьюз уже на этом уровне были на голову сильнее всех, а Лайне и вовсе выиграл серебро взрослого чемпионата мира в возрасте 18 лет и был признан самым ценным игроком того турнира.

Канада поразила отличной дисциплиной и глубиной состава. Не важно было, какое звено находилось на площадке — опасность исходила практически от любого игрока сборной.

Лучше всего это подтверждает тот факт, что автор победной шайбы в ворота шведов в финале Тайлер Стинберген использовался в матчах навылет в качестве 13-го нападающего.

Именно равноценные игроки во всех звеньях и пятерках стали залогом успеха североамериканцев на молодежном первенстве, что прежде всего говорит о невероятной для любой другой страны глубине состава. Канадцы не только на взрослом, но и молодежном уровне способны собрать сразу несколько равных по силам сборных.

Талант и невезение Швеции

Немного обидно стало за шведов, которые за всю историю МЧМ лишь дважды завоевывали золото — в 1981 и 2012 годах. В Баффало приехала очень сильная сборная, ведомая Элиасом Петтерссоном, Александром Нюландером и Расмусом Далином. Шведы продемонстрировали свое фирменное великолепное катание и отличные командные действия.

Скандинавы вообще отличались от всех остальных команд нехарактерной для молодежного чемпионата зрелостью.

Они выдали великолепную игру с американцами в полуфинале, тактически полностью переиграв хозяев турнира. Да и в финале с канадцами «Тре крунур» выглядели во многом лучше. Шведы нанесли больше бросков по воротам и создали больше опасных моментов. Но подвели команду удаления, которых шведы допустили непростительно много для такого ответственного матча — в общей сложности хоккеисты в желтых свитерах удалялись семь раз. Правда, последнее удаление Оскара Стеена на десять минут за неспортивное поведение случилось за минуту до конца встречи, когда уже стало понятно, что канадцы выиграют игру.

Главной звездой шведов стал защитник Далин, который имеет все шансы в этом году пойти на драфт НХЛ под первым номером.

17-летний хоккеист продемонстрировал не по годам состоятельную игру и завершил турнир с лучшим показателем полезности «+7».

Такие разные полуфиналисты

Команды, оступившиеся в полуфинале, произвели совершенно разное впечатление. Бронзовые медалисты американцы, пожалуй, больше всех соответствовали статусу молодежной сборной, играя очень эмоционально и на кураже. Конечно, это не помогло против дисциплинированных шведов, но в остальных матчах американцы выглядели зрелищно и задорно.

Прежде всего, они запомнятся победой на групповом этапе над канадцами в матче под открытым небом, прошедшем на стадионе команды Национальной футбольной лиги «Баффало Биллз».

К слову, уже в это воскресенье «Баффало» сыграет в гостях свой первый в этом тысячелетии матч в плей-офф НФЛ.

И даже несмотря на то, что город живет сейчас в основном американским футболом, встреча с принципиальным соперником собрала очень много зрителей. И хозяева турнира не подвели своих болельщиков. Они дважды уступали в счете две шайбы, но все-таки перевели встречу в овертайм, а победу одержали по буллитам.

Триумфом американского хоккея стал матч за третье место против чехов, который завершился со счетом 9:3 в пользу «звездно-полосатых». Очень долго команды не могли открыть счет, и только на последней минуте первого периода хозяева забили в меньшинстве.

Перерыв чехам не помог, и деморализованная сборная пропустила шесть безответных шайб во втором отрезке матча.

Чехи, впервые с 2005 года вышедшие в полуфинал МЧМ, изрядно испортили впечатление о себе двумя играми с канадцами и американцами, которые они проиграли с общим счетом 5:16. Это наглядно показало, что молодые чехи пока не могут держать удар и быстро разваливаются, когда игра идет не по намеченному плану. Однако у них есть все основания рассчитывать на более успешное выступление в следующем году, так как пол-команды по возрасту будет иметь право сыграть на молодежке, а к этому времени игроки наберутся опыта.

Битва аутсайдеров

Невероятно увлекательной и напряженной выдалась борьба аутсайдеров чемпионата за сохранение места в группе сильнейших. Белоруссия и Дания провели сумасшедшую двухматчевую серию, которой позавидовали бы многие финальные матчи и серии Кубка Стэнли.

Как же обидно должно быть белорусам, которые растеряли буквально все в последние минуты.

В первом матче наши ближайшие соседи вели со счетом 4:3 за минуту до конца третьего периода, однако невообразимым образом умудрились пропустить две шайбы за считанные секунды.

Мало того, по ходу встречи белорусы уступали с разницей в два гола, сравняли счет, а затем и вовсе повели 4:2. А последние секунды матча навсегда останутся в памяти игроков сборной.

Во второй игре белорусы опять проигрывали две шайбы, но снова сравняли счет и перевели встречу в овертайм. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где точнее оказались датчане, сохранившие место в элитном дивизионе.

Теперь белорусы сыграют в следующем году в группе А, а их место заняла еще одна команда из соседней страны — сборная Казахстана.

Невыразительная Россия

Главным же итогом чемпионата для россиян стал вылет молодежной сборной на стадии четвертьфинала. Подопечные Валерия Брагина не лучшим образом выглядели на протяжении всего турнира. Неожиданное поражение от пока еще ничем не выделившихся чехов. Обязательные победы над швейцарцами и белорусами, и, наконец, проигрыш шведам позволили занять России третье место группе.

В 1/4 финала россияне сыграли с американцами. Зная лишь протокол матча, может показаться, что это была игра двух равных команд, но в данном случае статистика оказалась весьма обманчивой.

Американцы дважды выходили вперед, но россияне оба раза отыгрывались.

А на третий рывок наших соотечественников уже не хватило. Отчаянная замена вратаря шестым полевым игроком привела к голу в пустые ворота. Вряд ли кто-то верил, что россияне смогли бы отыграться вшестером против пяти американцев, потому что на протяжении всего турнира демонстрировали худшую среди всех команд реализацию лишнего игрока.

При столь упорном счете инициатива все время находилась в руках хозяев турнира, а подопечные Брагина показали только традиционные для российской молодежи характер и упорство. Только на одном характере выигрывать не всегда получается, а в качестве хоккея россияне проиграли всем основным конкурентам.

Кошмарная игра в большинстве, огромное количество удалений и общий невысокий уровень сделали свое дело, оставив Россию без медалей первенства впервые после 2010 года.

Были и два ярких пятна в бледном составе сборной — Клим Костин и Андрей Свечников. Свечников до начала МЧМ ходил в претендентах едва ли не на первый номер драфта, однако невыразительная игра команды скажется на обшей оценке игрока. Да и многие его конкуренты сыграли значительно ярче. Это и вышеупомянутый Далин, и американец Брэди Ткачук, и еще один швед Исак Лундестрем.

Но даже при этом Свечников с Костиным выглядели гораздо интереснее остальных игроков сборной России. Теперь же остается надеяться на чудо и верить, что через год российская молодежь сыграет лучше, хотя предпосылок к этому на этом чемпионате видно не было.

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