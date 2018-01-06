«Россия не может конкурировать с таким хоккеем»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский сказал «Газете.Ru», что российская сборная могла выступить лучше на молодежном чемпионате мира.

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«Могли выступить лучше. Особенно последняя игра мне понравилась, где наши добавили. Но, к сожалению, проиграли американцам равный матч. В таких встречах, когда одна шайба решает судьбу, победу может одержать любая команда.

Конечно, российские ребята сыграли не без огрехов.

Главной проблемой стала реализация большинства, и в этом элементе мы оказались на последнем месте.

А игра в неравных составах — важнейшая составляющая хоккея.

Также обратил внимание, что у нашей сборной не было ярко выраженного лидера, который в решающий момент мог бы взять игру на себя и забить.

Где-то подкачала игровая дисциплина. Огромное желание сыграть на пределе выливается в ненужные удаления, которых у нас было много, что также привело к вылету с турнира на столь ранней стадии», — сказал Каменский.

Член совета директоров КХЛ и вице-президент Лиги по развитию с оптимизмом смотрит в будущее российской молодежи и поделился своими взглядами на следующее поколение игроков.

«От нашей молодежки мы всегда ожидаем побед.

Хоккей у нас развивается, ведутся работы, и на следующий год придет много талантливых ребят. Я думаю, что состав будет сильный.

Так что надо проанализировать все недостатки в этом году и с учетом выводов готовить спортсменов к следующему.

Считаю, что нынешним кандидатам в молодежную сборную надо чаще давать шанс играть в КХЛ, чтобы они набирались опыта. Они уже взрослые ребята, которым по 19 лет. В мое время уже в 17 лет лет привлекали игроков во взрослые клубы, и они постепенно вливались в коллективы, и к 20 годам становились состоявшимися игроками», — отметил функционер.

Каменский также поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира, в котором сборная Канады победила команду Швеции.

«Игра была равной, но канадцы забили, когда до конца третьего периода оставалось меньше дух минут.

У шведов были такие же шансы выиграть, но в концовке удача улыбнулась канадцам.

За финалом было очень интересно наблюдать, так как встретились две разных школы. Шведы играли в свою систему — технично и остро. Канадцы продемонстрировали фирменный агрессивный и атакующий хоккей.

В целом на турнире был показан очень интересный хоккей высокого уровня — быстрый, открытый и эмоциональный.

В командах было много талантливых ребят, которые очень порадовали», — заключил Каменский.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, выигрывавший МЧМ в 2003 году, не столь позитивно оценил игру российской команды, и обнаружил много проблем в игре подопечных Валерия Брагина.

«Главное, не то место, какое заняла команда, а то, что

мы продемонстрировали хоккей, с которым на сегодняшний день не конкурентноспособны. А наличие медалей не так важно.

Одно дело, когда проигрываешь сильному сопернику в равной борьбе, но мы показали слабую игру, и это уже страшно.

Мы играем в хоккей, который показывали североамериканцы 15 лет назад. Например, ИИХФ в последние годы приняла много изменений в правилах. Наши конкуренты клюшками фехтуют, а мы рубим, и у нас больше всех удалений. Это говорит о технической подготовке ребят, потому что фолят те, кто технико-тактически недостаточно готовы.

Были огромные проблемы с большинством, что говорит о недостаточном мастерстве игроков.

И дело не в нынешнем поколении. На лед выходили хорошие здоровые ребята, но они не обучены. В техническом плане основные соперники нас превосходят. В России есть ресурсы и талантливые ребята. Значит, что-то не то в системе подготовки. Я слышал, что Третьяк обещал, что в следующем году все будет нормально. Но как решить проблемы в такой короткий срок, непонятно», — поведал специалист.

Тренер чемпионов мира среди юниоров и молодежи привел в пример сборную Швеции, достигшую в последние годы больших успехов.

«Важно понимать, что хоккеистами не рождаются, а становятся. Ведь Ковальчук не родился хоккеистом, а научился игре.

Все начинается еще с юниоров, где мы лет 15 ничего не выигрываем.

Поэтому надо срочно принимать меры, пусть даже и не очень популярные.

Например, был период, когда шведы уступали конкурентам по всем статьям, и они приняли программу подготовки своих хоккеистов, когда им надоело проигрывать. Посмотрите, какие у них сейчас сборные — и молодежные и взрослые.

У нас то же самое было. Сначала наши ребята в 2000-х выиграли молодежку, а потом они же стали чемпионами мира.

В свое время у нас была система подготовки, но сейчас сказать, что она у нас есть, сложно», — отметил Плющев.

Относительно перспектив российской молодежи на ближайшее будущее заслуженный тренер России высказался в похожем ключе.

«В следующем году уйдут нынешние ребята и придет юниорский возраст. И тут не надо быть нострадамусом.

Надо просто посмотреть, как выступали нынешние юниоры и ожидать в следующем году того же. А они не показывают результатов. По щучьему велению чудес не бывает»,

— сказал эксперт.

Плющев также поделился своими впечатлениями от финальной встречи между шведами и канадцами.

«Больше всего удручает то, что их хоккей очень отличается от нашего.

В целом мне понравились обе команды. Но мне кажется, что судейская бригада была немного предвзята к шведам. У них великолепная сборная, и они заслуживали победы, но им немножко помешали», — подытожил Плющев.

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