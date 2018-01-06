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Емельяненко подерется со спартаковцем

Боец ММА Александр Емельяненко встретится с Байором 4 марта

Один из самых популярных российских бойцов ММА Александр Емельяненко сразится с поляком Шимоном Байором 4 марта в Самаре. Отечественный спортсмен планирует выступить в поддержку действующего президента страны Владимира Путина, который в том же месяце будет участвовать в очередных выборах.

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко узнал имя своего соперника по намеченному на 4 марта в Самаре бою. В рамках турнира под названием «Битва на Волге», который, как анонсировал спортсмен, пройдет в поддержку президента России Владимира Путина и общественного движения Putin Team, Емельяненко-средний сразится с Шимоном Байором.

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Факт готовящегося поединка подтвердил на своей странице в сети Facebook сам 29-летний поляк. Соответствующую информацию обнародовали и в паблике бойцовского клуба «Ахмат», в чьи ряды входит россиянин.

Байор родился и проживает в Жешуве, где состоит в клубе «Спартак». Этого супертяжа (рост – 189 см, повседневный вес – 104 кг) нельзя отнести к лучшим представителям дивизиона, зато он достаточно частый гость на российских бойцовских аренах.

В 2013 году Байор выступил в Калининграде и Новосибирске (уступил Денису Гольцову), а в своей предыдущей схватке 8 августа 2017 года одолел техническим нокаутом в Сочи представителя Узбекистана Александра Столярова.

Дебютировав в ММА в мае 2010 года, поляк одержал 17 побед и потерпел семь поражений. Одним из высших достижений Байора считается выход в четвертьфинал Гран-при японской организации Rizin в сезоне 2016 года. В первом раунде он справился с литовцем Теодорасом Аукштуолисом, но во втором уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Для 36-летнего Емельяненко это будет 33-й бой в карьере и третий после выхода из тюрьмы и возобновления выступлений. В сентябре россиянин за 36 секунд разделался в Москве с бразильцем Жеронимо дос Сантосом, а в декабре на шоу «Ахмата» в Грозном заставил капитулировать американца Вирджила Цвикера.

Еще находясь в октагоне, Емельяненко сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову, что он «опять не устал» и потребовал очередного оппонента.

В благодарность за зрелищную борьбу руководитель региона презентовал своему бойцу «Мерседес».

Спортсмен и политик, по крайней мере, на взгляд со стороны, поддерживают хорошие отношения и нередко вместе спаррингуют. В пятницу, 5 декабря Емельяненко выложил в «Инстаграм» видео, в котором отметил особую роль Кадырова в своей сегодняшней жизни.

«Раньше не было достойных людей, с которыми я стоял бы рядом. А сейчас я встал рядом с Рамзаном Ахматовичем, рядом с руководством клуба «Ахмат». Я не имею права их подвести, — заявил атлет. — До этого я болтался как свободный боец. Был сам по себе, не было у меня ни тренеров, ни команды – никого не было. Ко многим тренировочным моментам подходил не настолько серьезно, насколько сейчас».

По словам Емельяненко, 31 декабря его аккаунт был взломан злоумышленниками. Ему удалось восстановить доступ к страничке, однако размещенный ранее контент отсутствует – подписчикам видны только четыре записи, сделанные в 2018 году.

Боец показал собственную работу в тренажерном зале – подтягивания и тягание гирь.

«1 января я провел в спорт-зале! А ты помнишь про свое здоровье?» — подписал он один из постов.

«Тренировка с гирями на силу и качество удара! Гири по 24 кг», — указывается в аннотации к другому.

Отметим, что успех во встрече с Цвикером помог Емельяненко обойти во всемирном рейтинге тяжеловесов его старшего брата Федора.

Так, сейчас Александр располагается в мировом топе лучших бойцов на 37-й строчке, а Последний император идет там 52-м.

Лучшим из россиян является Александр Волков, занимающий седьмую позицию, а лидирует в рейтинге Стипе Миочич из США.

Ранее между братьями состоялся громкий публичный конфликт.

«Искрой» к произошедшему обмену «любезностями» стало интервью Александра «Советскому спорту», в котором он выразил мнение, что в окружении 41-летнего Федора есть «подхалимы».

Ответ Емельяненко-старшего не заставил себя ждать — в открытом письме он раскритиковал сидевшего в тюрьме брата (Александр провел более года за решеткой за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы), назвав того «Иудой».

В свою очередь, сам Александр всего спустя день после публикации письма брата основательно прошелся по пунктам обвинений в свой адрес, вместе с тем выдав «огненную» цитату про «Дядю Федора».

«Письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда?

Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии», — подчеркнул средний брат Емельяненко.

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