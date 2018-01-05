Юсков взял Европу под Москвой

Конькобежные медали в Коломне

5 января в Центре конькобежного спорта в подмосковной Коломне стартовал трехдневный чемпионат Европы на отдельных дистанциях – один из немногих международных турниров такого уровня, права на проведение которого Россия не была лишена из-за скандала с допингом.

Реклама

В первый же день отечественные скороходы забрали в свою копилку четыре медали.

ЧЕ на отдельных дистанциях проводится впервые в истории, а первым российским чемпионом стал Денис Юсков, которому не нашлось равных в забеге на 1500 м.

Россиянин, чье участие в Играх остается под вопросом, пробежал дистанцию за 1 минуту 44,53 секунды, опередив соперника по паре Томаса Крола (1.45,20) и еще одного голландца Коена Фервая (1.46,40).

Представители Голландии при этом пытались оспорить триумф Юскова, настаивая на его дисквалификации из-за якобы имевшегося нарушения правил прохождения дистанции. Однако технический комитет такого факта не обнаружил и протест отклонил.

Сергей Грязов — пятый (1.46,72), Данил Синицин — 11-й (1.49,42).

Бронза на дистанции 500 метров досталась одному из лучших спринтеров мира последних лет Павлу Кулижникову, который пропустит ОИ-2018 (и все последующие Олимпиады) из-за несоответствия критериям МОК. В юности Павел отбыл дисквалификацию за употребление запрещенного вещества.

Время Кулижникова составило 34,858 секунды: он выступил слабее голландца Рональда Малдера (34,80 и финна Мики Путалы (34,854). Артем Кузнецов – пятый (35,06), Руслан Мурашов – девятый (35,28).

Как заявил Кулижников, на нем никак не отражается ситуация с возможным отстранением от Игр, поскольку от самого Павла ничего не зависит.

«Дорожка у меня сегодня нелюбимая выскочила, но ничего, скоро станет для меня любимой, — цитирует спортсмена «Р-Спорт». — Но на другой я все же больше открываюсь. Проиграл по тысячным, но это спорт. Повезет в следующий раз.

В этом сезоне я плохо бегу дистанцию 500 метров, но подиума у меня давно не было. Считаю, что любая медаль — это круто.

Впереди еще два дня соревнований. В последний день бегу командный спринт, никогда его еще не бежал. О риске получить травму не думаю — так вообще можно дома сидеть, никуда не выходить и ничего не делать».

Российские девушки выиграли в стартовый день сразу две награды. Ангелина Голикова была второй на пятисотметровке с показателем 38,04 сек (победительница – австрийка Ванесса Херцог, 37,69).

У Екатерины Шиховой серебро на дистанции 1500 м. Ее время, 1.56,57, уступило лишь результату голландки Лотте ван Бек (1.55,52).

«Не расстраиваюсь тому, что не стала первой в истории чемпионкой Европы на отдельных дистанциях. Как сложилось, так сложилось, — философски рассудила Голикова. — Мне кажется, пройдет неделя и все забудут про статистику. Это пока главная моя медаль в карьере. Это все очень ответственно, но еще не чувствую себя флагманом российского спринта».

В числе свидетелей успехов российских атлетов обнаружился вице-премьер по спорту Виталий Мутко, ранее ушедший с должности председателя оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и временно покинувший пост главы Российского футбольного союза (РФС).

Если верить Мутко, Международный союз конькобежцев оценил организацию ЧЕ «на высочайшем уровне».

«Что еще надо на чемпионате Европы? Никаких проблем с приездом спортсменов не было и никаких сомнений. ISU прекрасно относится к нашей федерации», — считает он.

Высказался правительственный чиновник и по олимпийской ситуации, назвав критерии допуска к Играм «дискриминационными».

«Надеюсь, они будут оспорены в CAS и Денис Юсков с Кулижниковым смогут выступить в Пхенчхане», — подчеркнул Мутко.

Скромная стабильность сноубордистов

В сноуборде – одном из очень немногих, кстати, видов спорта, вообще не задействованных в допинговом скандале, — олимпийский год начался с этапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Это самая «российская» дисциплина.

На Играх в Сочи-2014 Вик Вайлд завоевал золото, а его супруга Алена Заварзина – бронзу. Скорее всего, со своими медалями они уже не расстанутся.

Надо заметить, в последние пару сезонов в сборной России прибавилось новых лиц. Однако молодые таланты пока не играют на склоне значимых ролей. Лучшими из наших от этапа к этапу неизменно становятся прошедшие не один четырехлетний цикл «ветераны».

И квалификация, и основной старт в австрийском Лакенхофе состоялись в пятницу, 5 января. Неплохо сложилась для подопечных Дениса Тихомирова предварительная часть, где зачет ведется по лучшему времени: Заварзина показала в «квалифае» второй результат, чемпион мира-2015 Андрей Соболев – третий.

Впрочем, в финальной пульке (двое райдеров состязаются по двум трассам на скорость) удача отвернулась от россиян. Наиболее высокий показатель оказался у опытной дважды победительницы ЧМ Екатерины Тудегешевой – четвертое место. В очных дуэлях она поочередно прошла австрийку Ину Мешик и немку Рамону Хофмайстер, но капитулировала перед лидером общего зачета КМ Эстер Ледечкой из Чехии.

В заезде за бронзу этапа Тудегешева проиграла швейцарке Ладине Женни. В «тотале» россиянка четвертая.

У мужчин Соболев классифицировался на пятой позиции. Зато в общем зачете сохраняет третью строчку.

Бесперспективное серебро Третьякова

В четверг Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию руководства Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) на решение комиссии ИБСФ о допуске семерых российских атлетов к международным соревнованиям. Речь шла о спортсменах, ранее пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от выступления на Играх.

Иными словами, лучшим отечественным бобслеистам и скелетонистам, в том числе Александру Третьякову с Еленой Никитиной, официально разрешили соревноваться в Кубке мира и на планетарном чемпионате.

Сутки спустя оба отметили судебное постановление обнадеживающими результатами на шестом этапе КМ в немецком Альтенберге.

Третьякову по сумме двух попыток удалось забрать серебро: он уступил лишь корейцу Сунбин Юну.

Увы, боевая форма Александра никак не поможет россиянам в февральском Пхенчхане: туда его не пустят ни при каких условиях. Четвертым стал Никита Трегубов, к которому МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют никаких претензий, 12-м — Павел Куликов.

Никитина лишь совсем немного не доехала до подиума. Но Елена все равно лучшая среди соотечественниц – пятая. Мария Орлова – 11-я, Рената Хузина – 13-я.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».