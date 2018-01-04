Швед покуражится в Германии

Воспоминания от осенней встречи с баварскими «мишками» у подопечных Георгиоса Барцокаса — самые что ни на есть приятные.

Реклама

В дуэли первого круга вице-чемпионы Единой лиги не отдали немецкому гегемону ни четверти, «привезя» к финальной сирене почти «червонец» перевеса. Дебют в сезоне-17/18 Тайлера Ханикатта, отменное выступление Алексея Шведа и добротная командная защита (гостей не выпустили из 73 очков за вечер) помогли «желто-синим» компенсировать травму Томаса Робинсона и прервать серию поражений из трех матчей.

Сейчас ситуация в Подмосковье схожая с тем, что наблюдалась в команде на излете ноября.

Робинсона нет вновь, цепочка неудач из двух поединков ментальным грузом опять давит команду к земле, а прессинг ожиданий болельщиков (пока неоправданных) нагнетает напряжением и без того наэлектризованный воздух вокруг раздевалки дружины.

Другими словами,

«косолапые» повторно появляются на пути химчан, когда те пребывают в прострации — и должны буквально в каждом матче делом подтверждать свои континентальные амбиции.

Проблема для россиян заключается в том, что движение к табличным вершинам им в пятницу преградит самый что ни на есть раненый зверь.

Три кряду «баранки» на излете года выбили баварцев не только из зоны плей-офф, но даже за пределы топ-10. И если поражение от «Реала» еще можно было бы принять за данность, то отданная «Жальгирису» концовка и бесславная атака в Стамбуле против «Эфеса» разъярили многих поклонников «Бамберга».

Ведь в их свете снова проявились главные проблемы «косолапых»: общая нестабильность лидеров, катастрофическая разница в классе между игроками старта и резерва, плюс отсутствие дисциплины в ключевых эпизодах игр, когда требуется принимать решения в цейтноте и под давлением.

Это для чемпионата Германии подобные изъяны некритичны — и даже с набором столь существенных уязвимостей «мишки» остаются в лидирующей группе Бундеслиги (хоть уже и получали по носу от тамошних топов — «Баварии», «Альбы», «Людвигсбурга»).

А вот в Евролиге соперники столь искусны, что даже малейшее проявление немцами слабины оборачивают себе во благо. Именно таким образом их дожимал в концовке «Милан», укладывал на лопатки «Пао», да и «Химки», классно разобрав «Бамберг» перед домашним матчем, с позиции силы провели 40 триумфальных минут в Мытищах.

Впрочем, недооценивать или относиться к «медведям» с пренебрежением смерти подобно.

Ведь у коллектива — об этом после сражения с «Олимпиакосом«говорил и наставник немцев Андреа Тринкьери — есть характер: прижатые к стене и вынужденные действовать через «не могу» баварцы время от времени открывают в себе некие супергеройские способности, после чего убирают с дороги даже тех оппонентов, которых в сферическом вакууме шансов остановить не имели.

В числе поверженных уже значатся чемпионы Испании и Греции; сюда же можно записать и именитую «Барселону».

Главный козырь «косолапых» в таких ситуациях — нестандартные решения капитанского мостика. Тринкьери при всех своих базовых установках, опирающихся на разрушение как доминанту, в нападении дает подопечным креативить.

Более того, он чутко прислушивается к советам ассистентов и, если ловит ухом интересную мысль, охотно отказывается от стандартных «сетов» в пользу импровизации.

К этому конкуренты то и дело оказываются не готовы — и «Бамберг» «срывает джек-пот», ломая стереотипы.

Так, к примеру, был наказан в концовке «Олимпиакос», после чего Андреа все лавры отдал ассистентам. Мол, именно их решения в концовках помогли немцам сотворить сенсацию, тогда как сам специалист если чем и подсобил, то только тем, что держал рот на замке.

К слову,

именно рулевой является сегодня главной звездой «Бамберга».

В сборной Италии и казанском УНИКСе, возможно, у него не получилось на полную катушку реализовать потенциал, однако на немецких землях идеи специалиста принимаются и цветут.

Достаточно взглянуть не только на богатый перечень наград, добытый у руля «Бамберга», но и на сегодняшний «ростер» коллектива. Там ведь вернулись к жизни и вновь превратились в эффектных баскетболистов уже вроде как «отработанные» возрастные ветераны — Рики Хикман, Никос Зисис, Доррел Райт.

На место потерянных прошлогодних «вожаков» коуч постепенно (и с успехом) наигрывает куда менее одаренных, но полезных в баварской системе Маодо Ло с Алексеем Николичем. Да и резерв, каким бы безнадежным он ни выглядел на бумаге, время от времени все же минимальную пользу «Бамбергу» приносит.

Посему аутсайдерский статус, которым дружины периодически награждают после скромного трансферного лета, уже к Рождеству теряет для Баварии актуальность. И «Химкам» следует об этом помнить на протяжении всего матча, поскольку подопечные Тринкьери привыкли сражаться до финальной сирены — и удивлять публику ментальными «камбэками».

Что до тактического рисунка, то он у «Бамберга» в силу ограниченного кадрового ресурса беден.

В основном это «двоечки» либо попытки освободить пространство под низкорослого дриблера, рвущегося под кольцо от дуги или первых «усов».

И с таким фланговым разрушителем как Ханикатт у «Химок» на это есть действенное противоядие.

Кроме того, «легкий» состав за счет плотной работы при сменах и лишения пространства конкурента способен радикально понизить процент вражеских попаданий.

Думается, Барцокас на последнем элементе сделает особый упор, ведь именно жесткости и агрессии в «свитчах» желто-синим не хватало в битвах декабря против ЦСКА и «Барселоны».

Напоследок добавим, что сражение с «Бамбергом» станет для «Химок» первым в 2018-м.

А ведь давным-давно известно: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому в уютном зале «Брозе Арены» гостям следует помнить о народной мудрости — и сделать отменный задел на все последующие 12 месяцев.

Встреча «Бамберг» — «Химки» состоится в 22:00 по московскому времени.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице баскетбольных еврокубков, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».