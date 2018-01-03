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«У сборной России не было команды»

Россия осталась без медалей МЧМ-2018

Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из США в четвертьфинале чемпионата мира, выбыв из борьбы за медали. В интервью «Газете.Ru» олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Александр Пашков прокомментировали выступление россиян на первенстве в Баффало.

— Проиграв США (2:4) в четвертьфинале, сборная России впервые с 2010 года осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею. Можно ли в этой связи назвать завершившийся для россиян розыгрыш турнира неудачным?

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Александр Кожевников: Конечно, он получился неудачным! В этом году вылетели еще в четвертьфинале — как же иначе его можно назвать?

Александр Пашков: Естественно. Остаться без призового места — явная неудача. Наш хоккей всегда был победного настроя, так что подобные результаты всегда расцениваются однозначно.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения россиян от американцев?

А. К.: Причин много. Но, во-первых, не было в этой команде лидеров, тех игроков, которые поведут сборную за собой. А ведь такие хоккеисты просто необходимы — в важных встречах они берут на себя ответственность и тащат партнеров.

Да и, честно говоря, не было на этом турнире той игры, которую мы ждали — «брагинской». К сожалению, мы ее так и не увидели.

А. П.: Их несколько. Однако главной причиной, думаю, следует считать выбор системы подготовки — он не приносит стабильного результата. Мне кажется, в этом плане нужно кое-что пересмотреть. В первую очередь, это касается увеличения тренировочной работы, которая может улучшить качество игры на этом крайне важном соревновании — МЧМ ведь по факту является вторым по значению турниром в хоккее

— На МЧМ-2018 сборная России 20 раз играла в большинстве, но за все эти отрезки в сумме сумела забросить лишь единожды. По вашему мнению, столь минорные показатели связаны с какими-то недочетами в тренерской работе или же здесь больше игроцкая вина?

А. К.: У этой сборной вообще было много проблем — игра в обороне та же. А уж большинство — этим и наша взрослая сборная «болеет». И я бы не стал говорить, что это какой-то тренерский недочет: просто у нас не было лидеров, присутствовала невнятная игра…

В общем —

команды, откровенно говоря, у нас в Баффало не было.

Именно того, что мы представляем под словом «команда» — ответственности, борьбы друг за друга, лидеров, о которых говорили и на которых надеялись…

А. П.: Думаю, что здесь напрямую сказался недостаток у команды проведенной тренировочной работы — время на подготовку у сборной было крайне ограниченным, а ведь именно на подобных занятиях отрабатывается большинство.

Мне кажется, что здесь действительно нужно — повторюсь — внимательно проанализировать структуру подготовки сборной в годовом цикле.

— Но хоть какие-то положительные моменты для себя у этой сборной рассмотрели?

А. К.:

Чего-то яркого в исполнении нашей команды на МЧМ-2018 я не увидел.

А. П.: По большому счету — мало что мне понравилось. Честно говоря,

в этом году не на ком было глаз остановить, хотя обычно в сборной — даже при в целом несильном составе оной — находятся игроки, которые выделяются.

На этот же раз подобного не было. Тем более в контексте кандидатов в основную сборную, для чего молодежный хоккей фактически и был создан.

— Как вы считаете, сумеет ли сборная России уже через год вернуть себе награды молодежного чемпионата мира или же этот вылет в четвертьфинале стал лишь началом некого безмедального кризиса?

А. К.: Думаю, что подобное иногда случается — попадается не совсем тот год рождения, подбор как-то не так состоится.

Очевидно, что Брагин умеет работать с командой, умеет набирать хоккеистов, умеет проявлять себя. Просто бывают неудачные турниры

— у тех же шведов или финнов, которые в минувшем году даже в плей-офф не вышли с такой командой.

Ничего особенного не произошло — это ведь молодежный хоккей. Здесь должна быть самоотдача и ответственность. А вот у этой сборной ее не хватило.

А. П.: Задача молодежной сборной — успешно выступать в одном из самых престижных турниров в мире и готовить игроков для основной национальной команды. И для этого нужно действительно много трудиться, а также, возможно, что-то изменить в системе подготовки.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча МЧМ-2018 между сборными России и США.

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