«Хотелось бы извиниться перед всей Россией»

Сборная России уступила национальной команде США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Баффало и покинула турнир. Встреча завершилась со счетом 2:4.

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Большую часть поединка россиянам приходилось отбиваться от множественных атак действующих чемпионов первенства, однако благодаря высокой реализации собственных контрвыпадов — результативными бросками в ходе игре отметились Марсель Шолохов и Андрей Алтыбармакян — подопечным Валерия Брагина вплоть до заключительной десятиминутки удавалось сдерживать паритет.

В итоге за семь с половиной минут до финальной сирены Киффер Беллоуз в третий раз за матч вывел свой коллектив вперед, и ответь на это сборная России уже не смогла, еще и пропустив в самой концовке в пустые ворота.

Для российской команды МЧМ-2018 стал первым подобным турниром с планетарного первенства 2010 года, на котором отечественные хоккеисты оставались без медалей.

При этом по окончании встречи с американцами Брагин отметил, что его подопечные в проигранном четвертьфинале показали свой максимум.

«В концовке не хватило заброшенной шайбы. Шансы были, но это хоккей, при равном счете забить гол удалось сопернику, а не нам, что касается ошибок, то мы предупреждали, что американцы очень мощно начинают. И сегодня в первом периоде у них было преимущество. Во втором преимущество уже было на нашей стороне. А третий был равным до шайбы, забитой противником.

Клим Костин и Андрей Свечников моложе на год и два соответственно, но выглядели сильнее многих ребят, дай бог им всем хорошего развития.

Еще раз повторю — все ребята сегодня выдали максимум»,

— сказал наставник.

Кроме того, он признался, что разочарован итогами турнира для его команды.

«Групповой этап всегда является подготовительным к решающим играм. Хорошо подготовились, физически команда выглядела хорошо.

Какие эмоции от турнира? Очень жаль. Но это хоккей»,

— передает слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Капитан российской сборной Егор Зайцев после завершения игры извинился за неудачный результат перед болельщиками.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Что сказали в раздевалке? — Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось.

Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат»,

— заявил хоккеист.

В свою очередь нападающий американской команды Брэди Ткачук в разговоре с журналистами подчеркнул, что он и его партнеры не сомневались в успешном исходе поединка с россиянами.

«Мы не сдавались и знали, что победим. Мы были уверены в себе. Сегодня можно порадоваться победе, но завтра мы уже сосредоточимся на матче со Швецией. Это будет тяжелое испытание, но мы в предвкушении от этого матча», — приводит слова форварда пресс-служба турнира.

Подобное мнение выразил и защитник американцев Адам Фокс.

«Очевидно, что наша цель — золотые медали, и прямо сейчас мы уже сфокусированы на шведах, в четвертьфинале победивших словаков со счетом 3:2. Они очень умелые хоккеисты, и у них много великолепных игроков. Но мы обязательно проведем предматчевый разбор их хоккея и будет готовы к полуфиналу», — заверил оборонец.

Его партнер по команде Райан Полинг подчеркнул, что добиться удачного результата в полуфинальной игре американцам должен помочь день отдыха, в ходе которого сборной удастся восстановиться после энергозатратной встречи с россиянами.

«Этот день отдыха будет огромным подспорьем для нас», — заявил он.

Добавим, что в обзоре минорного для россиян четвертьфинала, который был опубликован на официальном портале МЧМ-2018, гол Алтыбармакяна, забитый им после великолепного сольного прохода, назвали «пожалуй, лучшей шайбой турнира».

«Андрей забросил, пожалуй, наиболее красивую шайбу на этом турнире»,

— выразили мнение в пресс-службе первенства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча МЧМ-2018 между сборными России и США.

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