КНДР нацелилась на Пхенчхан

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын отдал приказ открыть «горячую линию» с представителями Южной Кореи, передает Reuters.

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Отмечается, что открыта она была с 09:30 по московскому времени и переговоры между сторонами уже прошли с помощью специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Напомним, что

ранее в Пхеньяне заявили о желании провести переговоры по поводу участия сборной КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

О желании отправить северокорейских спортсменов на предстоящую Олимпиаду рассказал лично Ким Чен Ын в новогоднем обращении к населению, которое транслировалось по Центральному телевидению страны. «Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018», — сказал политик.

Заявление Ким Чен Ына тепло встретили в организационном комитете соревнований в Южной Корее, где анонсированную поездку атлетов из КНДР на соревнования назвали «проявлением олимпийского духа и мира».

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира»,

— приводит слова членов Оргкомитета Kyodo.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 января по московскому времени также прокомментировал одну из частей новогоднего обращения Ким Чен Ына — правда, несколько другого характера.

В ответ на слова главы КНДР о ядерной кнопке на его столе и «всей территории США, находящейся в зоне поражения» Трамп напомнил северокорейскому лидеру, что и у него кнопка находится под рукой, но «она больше, и она работает».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе».

Может кто-то из его истощенного и голодающего режима объяснить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше, сильнее, чем его, и моя кнопка работает!»

— написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Отметим, что в XXI веке КНДР лишь два раза пропускала Олимпийские игры — северокорейских спортсменов не было в американском Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Сочи-2014.

Примечательно, что государство гораздо чаще остается как раз без зимних соревнований (связано это в первую очередь со спортивными результатами: к примеру, именно из-за этого команда не поехала в Сочи) — так,

КНДР участвовала в семи из последних 13 зимних Олимпиад, выиграв лишь одну медаль.

Историческая награда была завоевана сборной в 1992 году, когда соревнования проходили во французском Альбервиле — бронзу на дистанции 500 м в женском шорт-треке взяла Хван Ок Силь.

Наивысшим же результатом в истории сборной КНДР на зимних Олимпиадах является серебро конькобежки Хан Пхильхва, которое она завоевала на Играх-1964 в австрийском Инсбруке.

Куда лучше у северокорейцев дела обстоят с летними Олимпийскими играми — их спортсмены из КНДР пропускают куда реже (бойкоты случались лишь в 1984-м и 1988-м, когда соревнования принимали Лос-Анджелес и Сеул соответственно), тогда как медалей атлеты своей стране приносят гораздо чаще.

На данный момент на счету северокорейской национальной команды в общей сложности 54 награды летних Игр, 16 из которых — золотые.

На последних на данный момент Играх, проходивших в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро, сборная КНДР сумела завоевать семь наград, в том числе и две медали наивысшей пробы.

Особо отличились в Бразилии тяжелоатлетка Лим Джон Сим, первенствовавшая в весовой категории до 75 кг, а также гимнаст Ли Сегван, победивший в опорном прыжке.

Добавим, что

ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) открыто поддержали приезд в Пхенчхан северокорейских спортсменов.

«Основываясь на принципах политического нейтралитета, мы сохраняем открытыми двери для возможного участия спортсменов из КНДР. Мы предложили помощь северокорейским спортсменам в том, чтобы они смогли квалифицироваться на Игры. Даже если они пропустят отборочные старты, мы совместно с международными федерациями всегда готовы найти решение для их участия», — подчеркнул глава организации Томас Бах.

Кроме того, в МОК даже пообещали помочь спортсменам из КНДР с расходами на снаряжение.

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