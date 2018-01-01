КНДР ворвется на Олимпиаду

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) собирается направить свою сборную в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к населению, которое прозвучало по Центральному телевидению страны.

«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018», — сообщил лидер Северной Кореи,

добавив при этом, что стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой.

Реклама

Оргкомитет Олимпиады-2018, располагающийся в Пхенчхане, крайне благосклонно отнесся к этой не самой ожидаемой новости.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира»,

— цитирует представителей Оргкомитета японское информационное агентство Kyodo.

Стоит отметить, что КНДР не подала заявку на участие в главных зимних стартах четырехлетия в оговоренные сроки. Причиной этому послужила как внутренняя политика государства, у которого, по крайней мере, до недавнего времени складывались не самые лучшие отношения с Южной Кореей, так и негативная репутация страны в мире, препятствующая сотрудничеству со спортивными структурами.

Так, КНДР пришлось подать жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС), поскольку

из-за принятых в отношении страны санкций спортсмены не имели возможности закупить необходимый инвентарь.

По словам атлетов из Северной Кореи, более 20 фирм и агентств, специализирующихся на торговле горнолыжным снаряжением, отказали им в продаже товара или не дали никакого ответа на запрос.

Дополнительные сложности на пути участия КНДР в Олимпиаде-2018 создает тот факт, что государство продолжает проводить ядерные испытания и ведет жесткую полемику с США.

В начале декабря 2017 года в министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что американцы собираются устроить войну на Корейском полуострове, и КНДР будет к этому готова.

«Неосторожные заявления о войне, высказываемые людьми, особо приближенными к президенту США Дональду Трампу, а также безрассудные военные маневры доказывают намерения теперешней администрации США.

Решение спровоцировать войну на Корейском полуострове принято, и американцы используют поэтапный подход, чтобы этой цели достичь», — приводил ТАСС слова представителя МИД КНДР.

Словно желая продемонстрировать свою готовность к возможному военному конфликту, КНДР запустила баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела более тысячи километров и упала в Тихом океане, нарушив при этом границу территориальных вод Японии.

После этого запуска Ким Чен Ын заявил, что подобной ракетой можно поразить любую цель в Северной Америке.

Неудивительно, что вскоре после этого представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сборная может бойкотировать Игры-2018 из соображений безопасности.

«Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать в Южную Корею для участия в Играх в непосредственной близости от КНДР? Это открытый вопрос. Дело в том, сможем ли мы защитить своих граждан в этом регионе?

Мы ничего не боимся и живем своей жизнью. Однако мы обязательно убедимся, что приняли все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность наших спортсменов», — цитировал Хейли Media ITE.

В ряде СМИ даже зашла речь о том, что Олимпиада-2018 оказалась под угрозой. Тем не менее,

пока Совет Безопасности ООН ужесточал санкции против КНДР за шестые по счету ядерные испытания, Международный олимпийский комитет (МОК) старался всеми силами поддержать спортсменов из Северной Кореи.

«Основываясь на принципах политического нейтралитета, мы сохраняем открытыми двери для возможного участия спортсменов из КНДР, — говорил президент организации Томас Бах. — Мы предложили помощь северокорейским спортсменам в том, чтобы они смогли квалифицироваться на Игры.

Даже если они пропустят отборочные старты, мы совместно с международными федерациями всегда готовы найти решение для их участия».

Также в МОК заявили, что в случае необходимости готовы взять на себя расходы по снаряжению спортсменов КНДР.

Судя по всему, поддержка МОК и Оргкомитета Игр-2018 сыграла свою роль в решении Северной Кореи все-таки отправить своих атлетов на соревнования.

В случае выхода официального распоряжения Ким Чен Ына до середины января такой поворот событий теоретически возможен.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».