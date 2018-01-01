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«Она сказала «да»: футболисты встретили Новый год

Российские футболисты отметили Новый год

Россия проводила 2017 год и встретила 2018-й. Футболисты Российской футбольной премьер-лиги не стали исключением. Многие из них поделились праздничными фотографиями с подписчиками своих инстаграмов. «Газета.Ru» подсмотрела за тем, как российские футболисты отмечали Новый год.

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, обычно попадающий в связи со своими постами в соцсетях в различные скандальные истории – чего стоит только недавние фотографии и видео с пистолетом со свадьбы друга в Дагестане, – на этот раз встретил праздник для себя даже как-то скучно.

Партнер Кокорина по «Зениту» форвард Артем Дзюба, чье будущее в клубе сейчас под вопросом, не стал выкладывать фотографий с новогоднего торжества, но 30 декабря выложил фотографию с игры в «Что? Где? Когда?», в которой выступил в одной команде со своим бывшим наставником по сборной России Леонидом Слуцким.

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выложил празднование со своим другом, игроком «Краснодара» Романом Шишкиным. Футболисты на фото находятся в бане, а сам Денис пишет о новогодней традиции. Впрочем, похоже, что в Санкт-Петербург никто из них не улетел.

Проводивший вместе с Глушаковым и Шишкиным свой отпуск Дмитрий Комбаров в бане замечен не был, зато выложил семейное фото с новогодней «Елки».

С наступающим Новым Годом всех!

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

С поздравлением к болельщикам обратился голкипер и вице-капитан «Спартака» Артем Ребров, в конце года после травмы утративший место в воротах красно-белых.

Дорогие друзья! Мы все хотим поздравить Вас с наступающим 2018 годом. Прошедший год принёс всем нам много побед, кубков, медалей. Мы одерживали громкие победы, терпели досадные поражения. Но нас это не сломило и мы стали ещё сильнее. Очень важно, что все мы вместе и с большим оптимизмом смотрим в следующий год, в следующий сезон. В нём нас с Вами ждут новые вершины, цели, задачи и не только на футбольных полях, но и за его пределами. Хочется пожелать всем нам удачно реализовать заветные мечты и быть счастливыми. Будьте здоровы, МИР в ваши дома. С наступающим 2018 годом Ваша семья Ребровых

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Лучший бомбардир двух последних чемпионатов России Федор Смолов не стал выкладывать фото своего празднования, но поздравил болельщиков с Новым годом. Нападающий выложил картинку с празднованием гола и коротким текстовым обращением к подписчикам.

Куда креативнее выступил молодой одноклубник Смолова по «Краснодару» полузащитник Илья Жигулев. Он сделал в новогоднюю ночь предложение своей девушке, которая ответила согласием.

Еще один футболист «быков» Павел Мамаев сам не стал выкладывать фотографий новогодних празднеств, зато оказался на общем снимке в инстаграме жены.

Семейное фото

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин выложил большой пост, в котором подвел итоги 2017 года, а на фото футболист выложил свою семью в счастливой обстановке.

Семейным фото поздравил подписчиков и голкипер лидирующего в РФПЛ московского «Локомотива» Антон Коченков.

#сновымгодом #лучшийпраздник

Публикация от Anton Kochenkov (@kochenkov_gk)

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