«Она сказала «да»: футболисты встретили Новый год

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, обычно попадающий в связи со своими постами в соцсетях в различные скандальные истории – чего стоит только недавние фотографии и видео с пистолетом со свадьбы друга в Дагестане, – на этот раз встретил праздник для себя даже как-то скучно.

Партнер Кокорина по «Зениту» форвард Артем Дзюба, чье будущее в клубе сейчас под вопросом, не стал выкладывать фотографий с новогоднего торжества, но 30 декабря выложил фотографию с игры в «Что? Где? Когда?», в которой выступил в одной команде со своим бывшим наставником по сборной России Леонидом Слуцким.

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выложил празднование со своим другом, игроком «Краснодара» Романом Шишкиным. Футболисты на фото находятся в бане, а сам Денис пишет о новогодней традиции. Впрочем, похоже, что в Санкт-Петербург никто из них не улетел.

Проводивший вместе с Глушаковым и Шишкиным свой отпуск Дмитрий Комбаров в бане замечен не был, зато выложил семейное фото с новогодней «Елки».

С поздравлением к болельщикам обратился голкипер и вице-капитан «Спартака» Артем Ребров, в конце года после травмы утративший место в воротах красно-белых.

Лучший бомбардир двух последних чемпионатов России Федор Смолов не стал выкладывать фото своего празднования, но поздравил болельщиков с Новым годом. Нападающий выложил картинку с празднованием гола и коротким текстовым обращением к подписчикам.

Куда креативнее выступил молодой одноклубник Смолова по «Краснодару» полузащитник Илья Жигулев. Он сделал в новогоднюю ночь предложение своей девушке, которая ответила согласием.

Еще один футболист «быков» Павел Мамаев сам не стал выкладывать фотографий новогодних празднеств, зато оказался на общем снимке в инстаграме жены.

Семейное фото Публикация от Аlana (@alana_mamaeva) Дек 31, 2017 at 9:47 PST

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин выложил большой пост, в котором подвел итоги 2017 года, а на фото футболист выложил свою семью в счастливой обстановке.

Семейным фото поздравил подписчиков и голкипер лидирующего в РФПЛ московского «Локомотива» Антон Коченков.

#сновымгодом #лучшийпраздник Публикация от Anton Kochenkov (@kochenkov_gk) Дек 31, 2017 at 6:08 PST

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».