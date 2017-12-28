«Карякин стартовал ужасно, но смог выкарабкаться»

На чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу завершилась первая часть, в результате которой определился победитель в рапиде. Им стал 48-летний представитель Индии Вишванатан Ананд, обыгравший россиянина Владимира Федосеева на тай-брейке.

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Турнир запомнился тем, что многие фавориты, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена и россиянина Сергея Карякина, стартовали с поражений. В итоге Карлсен смог прийти в себя и завершить турнир на седьмой позиции, а Карякин — лишь на 34-й.

В отличие от норвежца Сергей так и не оправился от двух неудач в первых двух турах и для своего уровня слабо провел турнир.

Были, конечно, и победы, но в итоге вице-чемпион мира потерпел пять поражений в 15 партиях, что позволило ему финишировать только в середине третьего десятка.

Стоит отметить, что Карякин весь сезон не лучшим образом выступает в классических шахматах, однако периодически выстреливает в коротком формате, на что рассчитывали его многочисленные поклонники. Увы, в рапиде не получилось, и теперь в ближайшие два дня российский гроссмейстер постарается защитить свой титул чемпиона мира в блице.

В свою очередь вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в беседе с «Газетой.Ru» не стал нагнетать обстановку по поводу игры Сергея, призвав не переживать раньше времени за Карякина, а также объяснил причины столь неудачного выступления российского шахматиста.

«Состав участников на турнире очень силен, и этим определяется неровный старт для многих фаворитов. Здесь почти нет проходных матчей, и, не втягиваясь в соревнования, нужно показывать очень высокий результат. Для Карлсена вообще характерно то, что он тяжело входит в турниры, а затем прибавляет. Также получилось и здесь, но уже в концовке он добавил и оказался в десятке, что для таких соревнований серьезный результат. Надо еще признать, что игру он показывает отличную, а результат — это отражение качества игры.

Карякин стартовал ужасно, но затем как-то выкарабкался и подтянулся. Понятно, что после первых дней он потерял шансы на борьбу за победу, но смог в непростых условиях подняться достаточно высоко.

Безусловно, он потерпел обидные поражения от игроков много ниже его классом. Я бы не стал эти провалы объяснять плохой формой или недооценкой соперника. В этом случае большую роль играет формат турнира, который предусматривает высочайшую концентрацию. Если пропустишь один удар, то что-то изменить уже практически невозможно. Это происходит сплошь и рядом, даже Карлсен проиграл.

Особенно запомнилась партия Сергея с 15-летним Есипенко. Юный Андрей одержал очень красивую победу.

И то, что он еще не гроссмейстер, ни о чем не говорит, потому что играет он уже на высочайшем уровне. Осталось только выполнить норматив.

Очевидно, что если бы они играли не одну партию, а матч, то все бы встало на свои места», — сказал Смагин.

Примечательно, что до турнира претендентов, который состоится в Берлине, на данный момент осталось всего менее трех месяцев. 10 марта восемь шахматистов начнут борьбу за право сыграть с Карлсеном матч за звание чемпиона мира. Из восьми участников турнира шестеро приехали в Саудовскую Аравию, пожертвовав неделей на подготовку к баталиям в столице Германии.

Смагин отметил, что времени на подготовку к турниру претендентов осталось по шахматным меркам очень мало, и предположил, что кому-то из шахматистов участие в чемпионате мира по рапиду и блицу может пойти во вред.

«Это индивидуально. Кто-то сюда приехал, а кто-то нет. Например, один из явных фаворитов турнира претендентов американец Фабиано Каруана отказался от участия на чемпионате мира, чтобы лучше подготовиться соревнованиям в Берлине. Так же поступил и наш Владимир Крамник, который очень сильно играет в быстрые шахматы. Остальные же решили играть в Эр-Рияде. Кстати, с этой точки зрения будет интересно посмотреть на итоговые результаты турнира претендентов.

Если обращаться к «патриарху» шахмат Михаилу Ботвиннику, который писал целые книги о методах подготовки к турнирам и матчам, то он бы точно не одобрил выступление в Саудовской Аравии.

Если у тебя есть главная цель, то ты должен идти только к ней. Но времена меняются, молодежь стала другой, деньги нужны. И сейчас сложилась та картина, которую мы видим.

В этом плане лучшая ситуация у Карлсена, которому предстоит защита титула чемпиона мира только в ноябре следующего года. Он играет, получает удовольствие и зарабатывает», — заключил Смагин.

Любопытно, что после матча за титул чемпиона мира с Карлсеном, проходившего в ноябре минувшего года, Сергей не выиграл ни одного турнира с классическим контролем времени. Более того — во многих из них он занимал места, далекие от тройки призеров. Это можно объяснить тем, что участник матча за шахматную корону автоматически получает место на турнире претендентов, и в то время, как остальные гроссмейстеры вели серьезную борьбу за право выступить на турнире, Карякин получил право не участвовать в гонке.

Вполне возможно, что отсутствие сезонной сверхзадачи сказалось на качестве игры российского шахматиста, что и повлекло за собой падение результатов. Ответы на все вопросы даст берлинский турнир претендентов.

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