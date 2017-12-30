Англия зовет Промеса

«Спартак» ждет бразильского защитника

Московский «Спартак» нацелился на приобретение бразильского защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

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По информации бразильских СМИ, чемпион России уже сделал предложение о приобретении игрока в размере €8 млн, причем действующую команду футболиста эта сумма устраивает, и стороны близки к завершению сделки.

За 188-сантиметровым защитником «Сантоса» в последние месяцы шла настоящая охота, и интерес к нему проявляли клубы ведущих европейских чемпионатов.

Наиболее предметным был интерес испанского «Бетиса», однако конкурировать с красно-белыми в цене севильцы не способны, поэтому руководство клуба из Андалусии рассчитывало, что приобретение Лукаса Вериссимо оформит также интересовавшийся им итальянский «Ювентус», после чего бразильцы отдадут в аренду как раз в «Бетис». Впрочем, на данный момент такой вариант развития событий видится маловероятным.

Напомним, что центр обороны является одной из главных проблемных зон команды Массимо Карреры, и Лукас Вериссимо, занявший с «Сантосом» третье место в только что завершившемся чемпионате Бразилии и выигравший в октябрьском матче против ставшего в итоге вторым «Палмейраса» 18 верховых единоборств из 18-ти, вполне может усилить «Спартак» перед второй частью чемпионата и плей-офф Лиги Европы.

Англия ждет спартаковских форвардов

В то же время интерес к нападающим московского «Спартака» проявляют на Туманном Альбионе. Наиболее предметно он выражен в отношении форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша, чей стиль игры должен отлично подойти Английской премьер-лиге.

Новичок АПЛ «Брайтон» недавно уже делал предложение в размере €6 млн, но руководство красно-белых отказалось продавать одного из ведущих, хоть и травматичного игрока команды за эту сумму.

В то же время появилась информация, что московский клуб готов расстаться с Зе Луишем, если получит предложение свыше €14 млн. Предполагается, что подобный оффер может сделать «Кристал Пэлас», главный тренер которого Рой Ходжсон заявил, что ему необходим нападающий, поскольку в распоряжении специалиста сейчас есть только Кристиан Бентеке.

Напомним, что в текущем сезоне Зе Луиш принял участие в десяти матчах Премьер-лиги и забил в них два гола, а также сделал шесть результативных передач. Кроме того, форвард дважды отличился в играх группового этапа Лиги чемпионов, забив по мячу испанской «Севилье» и словенскому «Марибору».

Но главным лакомым кусочком в составе спартаковцев является, конечно, лучший бомбардир команды Квинси Промес. Голландец, отличившийся в первой части сезона в матчах чемпионата России десятью голами и шестью передачами, а также набравший 2+2 по системе «гол+пас» в феерической победе над «Севильей» (5:1), вызывает пристальный интерес английских команд.

Агент Промеса недавно заявил, что общается с представителями грандов АПЛ – «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала».

Сам Квинси всегда подчеркивает, что счастлив в «Спартаке» и наслаждается борьбой за трофеи и любовью болельщиков, однако не стал исключать ухода уже этой зимой.

При этом британский журналист Шейн Бернс написал 30 декабря в своем твиттере, что уже сейчас усилиться голландцем готов «Эвертон». Правда, неизвестно, интересует ли такой вариант продолжения карьеры самого нападающего голландской сборной.

«Зенит» ищет перспективу

Питерский «Зенит», бодро начавший сезон после прихода Роберто Манчини и масштабной закупочной кампании летом, но потом заглохший и закончивший первую часть сезона вровень со «Спартаком» с 8-очковым отставанием от «Локомотива», теперь рассчитывает на точечные усиления.

Одной из целей сине-бело-голубых является хорватский полузащитний туринского «Ювентуса» Марко Пьяца.

22-летний хавбек сборной Хорватии считается одним из самых преспективных игроков Европы, и в «старой синьоре» на него большой расчет. Достаточно сказать, что в сезоне-2016/17 он принял участие в 14-ти поединках итальянского чемпионата, а также забил гол на групповом этапе Лиги чемпионов в ворота португальского «Порту».

Однако весной Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки колена, после чего до сих пор ни разу не выходил на поле в новом сезоне.

«Старая синьора» планирует отдать футболиста в аренду на вторую часть сезона-2017/18, а кроме «Зенита» на него претендуют французский «Монако» и немецкий «Шальке».

При этом решение о выборе команды-арендатора в итальянском клубе планируют оставить за самим Пьяцей.

Также об интересе «Зенита» к своему сыну Денису рассказал бывший футболист сборной России, а ныне футбольный тренер Дмитрий Черышев. Однако он также сказал, что подобные разговоры были еще в ноябре, и с тех пор зенитовцы никаких переговоров о трансфере игрока испанского «Вильярреала» не вели.

«Краснодар» отдает

Занимающий четвертое место в РФПЛ после 20-ти туров «Краснодар» живет в ожидании разрешения ситуации со своим лучшим игроком Федором Смоловым.

Лучший бомбардир РФПЛ двух последних сезонов, возглавляющий список голеадоров вместе с Промесом и Александром Кокориным из «Зенита» и в этом сезоне, сказал прессе, что готов к отъезду за рубеж, а главный тренер «быков» Игорь Шалимов отметил, что удерживать игрока нет смысла.

При этом наиболее предметный интерес к Федору проявляет все тот же «Зенит», а «Краснодар» может заменить нападающего осевшим в запасе сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

Для самого петербургского клуба вариант с обменом форвардами с доплатой со своей стороны был бы оптимальным.

А вот другой игрок команды, полузащитник Вячеслав Подберезкин покидает «Краснодар» уже наверняка – «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб Сергея Галицкого согласовал с казанским «Рубином» полугодичную аренду игрока.

По окончании сезона клубы решат, останется ли Подберезкин, не набравший очков в текущем чемпионате в десяти матчах, в которых выходил на поле, в Казани или же вернется на Кубань.

«Псы» лишат «Локо» чемпиона Европы

А вот лидер РФПЛ «Локомотив» пока никаких новостей о приобретениях не генерирует. Напротив, Юрий Семин может лишиться одного из своих подопечных из первой части сезона.

Форвард, забивший «золотой» гол Португалии летом 2016 года в дополнительное время финального матча чемпионата Европы против Франции, находится в московском клубе в аренде.

«Локомотив» имеет право выкупа на игрока по итогам сезона, но владеющий правами на форварда французский «Лилль» все равно рассчитывает зимой отозвать Эдера из аренды.

«Псам», как называют «Лилль» во Франции, запретили регистрировать игроков в ближайшие трансферные окна, из-за чего они и рассчитывают вернуть нападающего, забившего три мяча в девяти матчах РФПЛ в первой половине сезона.

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