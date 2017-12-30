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«У нас не было проблем с белорусами»

Сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф молодёжного ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею одолела команду Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Баффало. Главный тренер и игроки поделились своими впечатлениями от игры.

Молодежная сборная России нанесла поражение команде Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира.

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Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Клим Костин, также отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов и Артур Каюмов. У белорусской команды шайбы забросили Дмитрий Дерябин и Сергей Пищук.

Россияне досрочно вышли в плей-офф турнира, имея на своем лицевом счету шесть очков.

Их наставник Валерий Брагин рассказал о ближайших планах своей команды.

«Завтра будем работать в обычном режиме. Днем проведем тренировку, разберем игру соперника, будем готовиться, — поведал он. — Шведы — это совсем другой уровень хоккея.

Нам нужно очень серьезно готовиться, разобрать их игру. По вратарю на матч со Швецией будем думать. Пока будем выбирать из пары Владислав Сухачев — Алексей Мельничук.

С белорусами мы контролировали игру, и после счета 3:0 особенных проблем не было. Допускали удаления, поиграли даже в формате «три на пять» и большой отрезок — «четыре на пять», но это все хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас - меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны.

Первый гол немного обострил игру. Может, он решил, что скучно? Но повторю, для команды этот отрезок был полезен. И хорошо, что у нас был запас в три шайбы. Можно сказать, работали на будущее».

Нападающий Герман Рубцов считает, что сборная уже добилась прогресса.

Игра на прошлом молодежном чемпионате мира безусловно добавляет уверенности, — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации хоккея России. –

Прогресс? Он есть: мы начинаем сыгрываться, лучше понимать друг друга. Но сегодня наша тройка снова не реализовала много моментов.

Правильный хоккей Валерия Брагина? Не буду выдавать его секретов.

Если говорить о том, есть ли резерв сил у сборной, задачи экономить силы у нас не было. Настраиваемся на всех соперников, выходим и бьемся. Мы достаточно долго готовились — ребята были две недели в Новогорске, потом здесь неделю, поэтому силы есть».

По мнению автора голевого дубля Костина, каждый из его партнеров рвется пополнить число заброшенных шайб.

«Сегодня начали спокойнее, — отметил он. — Забили, но в третьем периоде пропустили и немного занервничали — пошли удаления. Хорошо, что смогли еще забросить и уже спокойно довели встречу до победы.

Дисциплина? Все хотят побольше забить. У каждого нормального хоккеиста есть желание отличиться, внести вклад в общую победу. Сегодня отдохнем, завтра плодотворно потренируемся, разберем ошибки за две предыдущие игры и на шведов выйдем уже полными сил».

Самый юный из россиян Андрей Свечников заявил, что ему нравится выступать на этом турнире.

«Мы сегодня выполнили тренерскую установку, забили и реализовали моменты. Это самое главное. Мало играю?

Я об этом не думаю. Надо выходить на то время, которое тебе дают, собираться и показывать все, что можешь.

Ощущения от чемпионата мира самые лучшие. Но самое главное — выигрывать».

Свечников сделал две передачи во втором матче подряд, при этом он получил меньше всего игрового времени среди россиян — 9 минут 58 секунд — и завершил матч с показателем полезности «+2».

Больше всех на площадке находились нападающий Герман Рубцов (18:51) и защитник Артём Минулин (18:11). Рубцов отметился заброшенной шайбой и показателем «+2», Минулин очков не набрал и завершил матч с «+2».

Защитник Николай Кныжов предался воспоминаниям о недавней суперсерии.

«В целом, мне кажется, суперсерия была хорошим турниром, — сказал атлет «Чемпионат.com». — Парни все бились, у нас реальная команда получилась, отличный сплоченный коллектив. Считаю, что турнир пошел только на пользу. Конечно, после последнего матча, когда проиграли серию по буллитам, было обидно. Грустно даже.

С каждым матчем становилось все сложнее. Усталость накапливалась в связи с постоянными переездами.

В шести городах побывали все-таки. Больше всего запомнился второй матч, который вытянули с 0:3. Очень эмоциональная игра была! Первый матч проиграли 0:7. Это была первая игра на маленькой площадке для многих ребят, поэтому мы не знали, чего ждать. Во втором перерыве Брагин вошел в раздевалку и сказал: «Прошло уже два периода, вы теперь прекрасно понимаете, как нужно играть против такого соперника.

Задача на третий период — играть, как будто счет на табло 0:0, чтобы подготовиться ко второму матчу».

В НХЛ много крутых игроков. Нравится Дмитрий Орлов — он и в нападении, и в защите играет. Еще Эрик Карлссон, Кэм Фаулер. Стараюсь смотреть, как они играют, хоть чуть-чуть смоделировать их действия. Все матчи обязательно пересматриваю.

В сборной еще все смены нам вырезают, скидывают — это очень удобно. Сразу подмечают ошибки, хорошие моменты, а где можно было подключиться в атаку, где упустил момент.

Иногда есть перенасыщение от хоккея, когда много-много всего накопилось.

Бывает, нужен выходной, но в основном не устаю, я люблю хоккей. Никогда не было такого, что больше не хочу ни смотреть, ни играть».

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