Веа: играй в футбол – станешь президентом

Легендарный африканский футболист Джордж Веа выиграл президентские выборы в Либерии.

По информации Daily Mail, победа 51-летнему Веа досталась лишь по итогам второго тура — в первом раунде выборов, который прошел еще в октябре, обладатель «Золотого мяча» 1995 года не сумел набрать необходимые для избрания 50% голосов.

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Тогда после полного подсчета бюллетеней оказалось, что лишь 38,4% проголосовавших хотят видеть спортсмена главой государства.

При этом Веа все равно показал лучший результат в первом туре, где вторым с 28,8% оказался действующий вице-президент страны — 73-летний Джозеф Бокай. Собственно,

они же и пробились в решающий раунд выборов, где Джордж вновь не оставил ни шанса оппоненту. Так, на момент подсчета 98 процентов бюллетеней Веа лидирует с 61,5 процента голосов в активе, что фактически гарантирует ему итоговую победу.

Сам футболист после радостного для себя известия анонсировал в Либерии «время перемен».

«Мои друзья либерийцы, я глубоко ощущаю волнение всей нации. Я соизмеряю важность и ответственность огромной задачи, которую я сегодня принимаю. Настало время перемен», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Отметим, что на посту главы африканского государства Веа, сенатор от политической силы «Партия единства», который был выдвинут на выборы Коалицией за демократические перемены, сменит 79-летнюю Элен Джонсон-Серлиф, являющуюся лауреатом Нобелевской премии мира.

На прошедших выборах она не выдвигалась из-за устава конституции, отработав в руководстве страны две шестилетних срока.

Джонсон-Серлиф известна на весь мир как первая женщина-президент на Черном континенте, а также рьяный борец за права женщин — на выборах 2005 года во втором туре она одержала убедительную победу, получив почти 60 процентов голосов избирателей.

Примечательно, что оппонировал ей тогда именно Веа, сумевший преодолеть первый раунд голосований, но не более.

При этом немалая поддержка на тот момент достаточно юному (в рамках сферы деятельности, конечно) — 39-летнему — политику показала, что спустя годы Джордж вправе рассчитывать на желанный пост, что в итоге и произошло.

Веа считается одним из самых успешных футболистов в истории Африки и по-прежнему остается единственным представителем континента, получавшим «Золотой мяч» как лучший игрок года в Европе.

Пожалуй, самым светлым периодом в карьере статного нападающего (185 см) является его четырехлетний этап в составе итальянского «Милана» — в черно-красной футболке африканец забивал почти в каждом втором матче, став двукратным чемпионом Серии А.

Отдельная история — про взаимоотношения форварда с национальной сборной страны.

Шутка ли, но в составе «Одиноких звезд», никогда не выходивших в финальные раунды чемпионатов мира, Веа провел долгих 19 лет и до сих пор остается лучшим бомбардиров в истории сборной – 22 гола.

Причем защищал цвета либерийцев на футбольных полях Джордж даже уже после окончания своей профессиональной карьеры, проведя последнюю встречу за команду в 2007 году.

Добавим, что на данный момент Либерия — со 102-й территорией и 132-м населением в мире (4,294 млн) — занимает «почетное» третье место с конца в рейтинге наиболее бедных стран на планете, опережая лишь Демократическую Республику Конго и ЦАР.

В последние годы Либерия попадала в сводки зарубежных СМИ в основном по печальным поводам — одним из таковых стала вспышка эпидемии лихорадки Эбола, вспыхнувшая в Западной Африке в 2014 году.

В связи с эпидемией в стране даже было введено чрезвычайное положение — по некоторым данным, от вируса скончались более тысячи граждан.

Не самая радужная ситуация в Либерии сейчас и с образованием: так, всего 38% детей в стране посещает школу, что также является одним из худших показателей в мире.

Немудрено, что по состоянию на 2015 год менее 50% взрослого населения государства оставались безграмотными. Правда, показатель все же с годами чуть улучшается — к примеру, в 2007 он был аж на семь процентов ниже.

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