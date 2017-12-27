«Олимпийский флаг — не нейтральный»

— Удастся ли за оставшиеся до чемпионата полгода достроить стадионы, гостиницы, остальную инфраструктуру, необходимую для комфортного размещения футболистов и болельщиков?

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— Могу с уверенностью сказать, что это будет сделано. В данном случае я повторяю слова нашего президента, который на этот вопрос на своей традиционной пресс-конференции четко, совершенно однозначно ответил, что все будет готово.

— А каков риск выявления уже по ходу турнира мелких недоделок, шероховатостей?

— Знаете, я был свидетелем и участником всего того, что происходило вокруг Олимпийских игр в Сочи.

Вы же помните, английская пресса пыталась показать, что унитазы у нас не в ту сторону повернуты, душевые не так сделаны...

На самом деле в организационном плане все прошло просто блестяще. Точно так же будет и теперь. Единственное, что меня беспокоит — неожиданный рост цен на жилье для болельщиков, чуть ли не в 20-30 раз…

Причем на самые элементарные условия размещения! Я не знаю, на 100% достоверная ли это информация, но меня это возмутило, откровенно говоря. И вот здесь бы мне хотелось от кого-то получить объяснения. Скорее всего, оргкомитет должен разъяснить эту ситуацию.

И здесь я говорю в основном про маленькие частные гостиницы, хостелы. Частные дома, в которых есть пять-шесть комнат, и прочее. Вот здесь уже начинается спекуляция, которая, конечно же, вызывает отторжение и раздражение.

Во-первых, это здорово ударит по кошельку граждан. Во-вторых, в случае с иностранцами нанесет ущерб имиджу нашей страны.

Потому что в обход закона вдруг возникнут такие цены. Мне хотелось бы, чтобы заранее наши органы, регулирующие ценообразование, обратили на это внимание.

— Наши олимпийцы будут вынуждены выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом. С футбольной сборной может произойти что-то подобное?

— Нет. Хотел бы обратить внимание, что мы будем соревноваться не под нейтральным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Это никакой не нейтральный флаг, это флаг, который объединяет пять континентов. Да, это не наш флаг, не государственный. Но и не нейтральный.

И спортсмены наши не безымянные. Это олимпийские атлеты из России, так везде будет написано. Поэтому очень не хотелось бы, знаете, излишне политизировать обстановку. Все четко определено, и давайте этого придерживаться.

Футболу это не грозит. В футбол будут играть, дай бог, чтобы наши что-то выигрывали.

— На чемпионате Европы во Франции в 2016 году Россия больше запомнилась не игрой своей сборной, а фанатскими драками в Марселе. Что поможет избежать скандала на этот раз?

— Меры уже приняты.

Никаких массовых драк «стенка на стенку» точно не произойдет. Я просто это знаю достоверно, поскольку был участником серьезного совещания в Кремле.

Кстати говоря — летний Кубок конфедераций показал, что это спокойно можно сделать.

— По вашему мнению, существует ли террористическая угроза в контексте предстоящего мундиаля?

— Конечно, от нее никто не застрахован. Было бы глупо засунуть голову в песок, как страус, и ничего не замечать. Понятно, что опасность есть. Тем более, ссылаясь на наших руководителей, террористы ИГИЛ (запрещенная в России организация. — «Газета.Ru») сконцентрированы недалеко от границ России. Понятно, что у них есть жажда мести, никуда от этого не деться. Я просто как нормальный трезвый человек могу сказать: конечно, опасность есть, но

об этом знают наши правоохранительные органы. Об этом, по-моему, даже директор ФСБ Александр Бортников недавно говорил. Не применительно к чемпионату мира, а в целом об угрозе в России.

Мне кажется, что взаимодействие, которое сейчас наметилось даже с США, помогло нам раскрыть серьезную ячейку. Считаю, это общая забота — не только России — чтобы все-таки никаких терактов здесь не было. Потому что пострадать могут не только российские болельщики, но и те, кто приехал из-за границы, в том числе, туристы тех стран, команды которых будут участвовать в финальном турнире чемпионата мира. Поэтому, мне думается, меры будут предприняты самые эффективные.

— Могут ли как-то повлиять на отношение к чемпионату со стороны иностранцев грядущие выборы президента России?

— Многие даже не знают, что будут выборы, не надо здесь преувеличивать.

И на спортсменов, честно говоря, это в меньшей степени будет оказывать какое-то влияние.

Вряд ли руководители делегаций собираются акцентировать внимание на том, что вот победил, значит, ныне действующий президент, и в этой связи надо то-то там или что-то.

Мне кажется, вообще эта тема абсолютно неактуальна для участников чемпионата мира.

— Полупустых трибун не опасаетесь, кстати?

— На стадионы ходят по билетам. Их уже продано больше, чем планировалось на данный момент. Значит, интерес к событию колоссальный. Все уже знают, кто, где и с кем будет играть. Я вот почетный член Международной федерации футбола (ФИФА), и мне выделили определенную квоту, очень незначительную, на покупку билетов за наличный расчет. Это говорит о чем? Что билеты в дефиците.

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