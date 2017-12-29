Швед оставит «Барсу» без новогоднего подарка

В пятницу, 29 декабря, подмосковные «Химки» проведут заключительный для себя матч в 2017-м – в рамках баскетбольной Евролиги в гости к желто-синим приезжает испанская «Барселона».

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При этом предстоящая встреча закроет не только календарный год, но и весь первый круг регулярного чемпионата самого престижного клубного турнира Старого Света: на данный момент подопечные Георгиоса Барцокаса из всех 15-и соперников по текущему первенству не сыграли в сезоне лишь с сине-гранатовыми, и уже сегодня исправят этот «недочет».

Прямо сейчас российская команда с рекордом 8-6 занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги (в плей-офф соревнований, напомним, выходят именно восемь коллективов), тогда как по потерянным очкам химчане идут на шестой позиции.

В последних пяти матчах турнира Алексей Швед и компания сумели добиться трех побед: сломлены были немецкий «Бамберг» (82:73), итальянский «Милан» (77:71) и турецкий «Анадолу Эфес» (86:68), а не справились подмосковные баскетболисты с испанской «Уникахой» 84:93) и соотечественниками из ЦСКА (68:79).

Нынешние успехи вице-чемпионов Единой Лиги ВТБ во многом являются заслугой их лидера Алексея Шведа — главная звезда российского баскетбола уверенно доминирует в споре снайперов сильнейшего чемпионата континента, набирая по 21,4 очка в среднем за встречу, а также располагается в топ-4 лиги по перехватам (1,5 в среднем).

И останавливаться на этом 29-летний атакующий защитник явно не планирует --

благо, что личные победы Алексея не идут в минус его команде, напротив, обещая его партнерам более-менее уверенное попадание в плей-офф с возможными последующими сенсациями в оном.

Очередным шагом на пути к четвертьфиналу Евролиги для «Химок» может стать домашняя победа над «Барселоной» — безусловным брендом, в этом сезоне переживающим наиболее тяжелые времена.

По итогам 14-и туров международного первенства каталонцы бесславно прозябают на дне чемпионата, одержав в общей сложности лишь четыре виктории.

Не лучшим образом дела идут у сине-гранатовых и во внутреннем первенстве: там титулованнейший клуб каким-то образом умудрился скатиться аж на четвертую позицию.

Примечательно, что

на данный момент проигрышная серия «Барсы» во всех турнирах составляет уже семь встреч

— такого в преддверии сезона множественные болельщики коллектива явно не ожидали и теперь резонно негодуют по поводу неудачного периода в исполнении любимцев.

В то же время провал испанцев нельзя назвать абсолютной неожиданностью: подобное иногда случается, когда в межсезонье команда меняет большую часть своего состава, не оставаясь без массовых перестановок и в тренерском штабе.

К слову, о тренерах.

Одной из главных интриг предстоящего поединка является встреча Барцокаса со своими недавними работодателями, ведь именно в Каталонии греческий специалист трудился до минувшего лета.

Однако с сине-гранатовыми у именитого профи как-то совсем не задалось: коллектив не сумел попасть в плей-офф Евролиги, а сам Георгиос спустя некоторое время заявил, что не получил в Барселоне, чего хотел, явно намекая на сомнительное комплектование состава.

Абсолютно иначе дела у тренера пока что складываются в Подмосковье. В ходе межсезонья «Химки» не поскупились на топовые трансферы (достаточно лишь вспомнить, что в Россию приехал топ-5 драфта НБА-2012 Томас Робинсон — он, правда, сейчас травмирован), позволив специалисту работать с внушительным — даже по меркам Евролиги — подбором баскетболистов.

И, пожалуй, единственное, чего еще нет в российской команде, но было у Барцокаса в «Барсе» — это живая легенда клуба и турнира одновременно (Швед в силу молодости и, без сомнения, яркого будущего пока что не в счет).

Имя Хуан Карлос Наварро, вероятно, слышал плюс-минус каждый любитель баскетбола, хотя бы отдаленно интересующийся его европейским «отделением».

В это трудно поверить, однако на данный момент на счету 37-летнего испанца аж 20 (!) сезонов в майке каталонского коллектива, и одно лишь это уже что-то, да значит.

Совсем уж с трепетом к легендарному баскетболисту относятся те, кто хоть чуть-чуть углублен в его статистику --

с сумасшедшими 4039 очками в 327 встречах Евролиги Наварро уверенно носит гордый титул самому результативному игроку турнира в его истории.

Для сравнения — вторым во вневременном споре снайперов сейчас является Василис Спанулис, идол греческого баскетбола, за 258 поединков набравший «лишь» 3456 баллов.

Интересно, что в «Барселоне», понимая значимость Наварро для клуба и его болельщиков, в преддверии этого сезона действительно сделали все возможное, чтобы оставить защитника в своем составе --

с каталонцами осенью возрастной баскетболист заключил какой-то сумасшедший по своей длительности контракт, истечет который теперь только в 2027 (!) году.

Безусловно, в силу лет Хуан Карлос нынче уже не может проводить по 30+ минут на паркете, ограничиваясь 11-ю, однако свою пользу он команде все-таки приносит, набирая в среднем за матч по 4.9 очка и 2.1 передачи.

Что же касается именно игрового лидера «Барселоны», то на данный момент таковым принято считать, пожалуй, форварда Кевина Серафина, присоединившегося к испанцам в ходе недавней масштабной перестройки.

28-летний француз хорошо знаком всем поклонникам НБА — там «большой» провел более пяти сезонов, отыграв в общей сложности в почти 450 матчах сильнейшего чемпионата планеты.

По итогам 14-и туров Евролиги именно Серафин является самым результативным (12,1) и подбирающим (5) игроком своей команды, мастерски действуя под щитами, где не дают спуску никому.

Добавим, что в своей истории сегодняшние соперники встречались в рамках Евролиги четыре раза, обменявшись двумя домашними победами.

Встреча «Химки — «Барселона» начнется в 20:00 по московскому времени.

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