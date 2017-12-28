Следователь WADA: мы не сумели наказать Россию

Еще не решен вопрос о том, кто именно из российских спортсменов сможет поехать на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом, а бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон уже обвинил атлетов в использовании допинга на предстоящих соревнованиях.

«На Олимпиаде-2018 «чистые» спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употребляет допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане.

Но они опять получат свои медали по почте, — написал Робертсон в своей колонке на страницах американского издания New York Times. — Россия не только не признала вину, но и все еще продолжает использовать запрещенные вещества — даже во время расследования. Все это говорит о том, что государственная система поддержки допинга продолжает работать. И об этом известно Международному олимпийскому комитету (МОК)».

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Напомним, 5 декабря МОК в полном составе не допустил сборную России до участия в Играх в Пхенчхане, обвинив ее в многочисленных допинговых нарушениях. Более 30 отечественных атлетов были пожизненно отстранены от главных стартов четырехлетия, а их результаты в Сочи-2014 — аннулированы, из-за чего Россия лишилась 13 олимпийских медалей.

Однако даже эти меры не кажутся Робертсону достаточно суровыми.

«Решение МОК позволить россиянам соревноваться под нейтральным флагом — это насмешка, наказание, которое не несет в себе кары.

Оно позволяет сохранить им лицо и в то же время защищает совместные интересы МОК и России в коммерческом и политическом плане», — пишет экс-следователь.

Робертсон утверждает, что проводил для WADA расследование по допингу в России и вдохновлялся показаниями бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова и его супруги — бегуньи на средние дистанции Юлии, дисквалифицированной в 2013 году за употребление допинга.

Вскоре после получения обвинений спортсменка отправила в WADA десятистраничное заявление, в котором призналась, что на протяжении пяти лет принимала запрещенные препараты.

Степанова извинилась за этот обман и заодно подробно рассказала о том, как ей подменяли «грязные» пробы на «чистые» и во сколько это обходилось.

Робертсон хвалит Степанову за храбрость и сокрушается по поводу того, что на родине ее сочли «предательницей» и «вынудили бежать из дома».

По словам следователя, по ходу работы он осознал, что ему нужны дополнительные сотрудники для проведения масштабного расследования, но его начинания не были поддержаны руководством WADA.

«Тогда я организовал утечку информации от Степановых немецкому репортеру, который снял замечательный документальный фильм», --

намекнул Робертсон на работу Хайо Зеппельта для телеканала ARD под названием Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»).

В картине Степанова поведала о том, как отечественные тренеры систематически заставляют атлетов принимать запрещенные препараты, что привело к крупнейшему допинговому скандалу.

Для проверки полученных от Степановой данных WADA создало независимую комиссию, которая по завершении расследования рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) лишить прав Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Все наши легкоатлеты, кроме проживавшей за границей Дарьи Клишиной, были отстранены от летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016.

Однако некоторые спортсмены из других видов спорта все же поехали на Олимпиаду, поскольку МОК тогда предоставил право решать судьбу россиян международным федерациям, и далеко не все из них закрыли путь нашим атлетам.

Этот поступок Робертcон называет «трусливым» и приводит в пример Международный паралимпийский комитет (МПК), который в одночасье отстранил всех российских паратлетов от Игр-2016. Следователь считает, что любые другие меры лишь поощрают россиян к дальнейшему употреблению допинга.

«Наше расследование показало, что 99% спортсменов, входящих в сборные России, употребляли допинг.

У атлета, попадающего в национальную команду, просто нет выбора — или допинг, или завершение карьеры», — уверяет Робертсон.

Заявления экс-следователя WADA в интервью «Газете.Ru» прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной Думы Сергей Чепиков.

«Мы должны были сделать выводы из прошлого, и мы их уже сделали. Сейчас же нам нужно не обращать внимания на сильное давление и критику. Подобных вещей будет еще много, и мы все это понимаем. Но в настоящий момент спортсменам нужно постараться абстрагироваться от обвинений. Я думаю, что все получится.

К тому же на сегодняшний день Россия, несмотря на все придирки, подает пример в плане борьбы с допингом. По статистическим данным, у нас лидирующие позиции в этой области, а это очень веский аргумент»,

— сказал бывший биатлонист.

Депутат также отметил, что многие СМИ накалили обстановку вокруг допингового скандала.

«Если всему подобному верить, то это уже русофобия. Нужно еще понимать, что западные СМИ преувеличили проблему и накалили обстановку,

что и привело к таким последствиям. Но у России своя судьба, и сейчас, накануне Олимпиады, не нужно обращать внимания на различного рода нападки», — подчеркнул Чепиков.

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