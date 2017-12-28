Фанаты отдадут миллион за ночь на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдет в России, вызвал у любителей спорта небывалый ажиотаж. В ФИФА уже сообщили, что после первого этапа продаж ушло 742 760 билетов, а в ходе второго было запрошено более 2 300 000.

Учитывая, что в турнире примут участие 32 национальных сборных, ожидается огромный приток туристов из-за границы:

в Ассоциации туроператоров России заявили, что страну могут посетить более 1 млн иностранных гостей. Однако где большой спрос, там и большие цены.

Реклама

Цены на авиабилеты

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде и Волгограде.

Цены авиабилетов в этих направлениях резко увеличиваются в даты проведения мундиаля. К примеру,

билеты из Москвы в Волгоград стоят в среднем 6 тыс. руб, однако за день до матча ЧМ-2018 стоимость полета возрастает до 30 тыс. и выше.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уже сообщила, что в организацию поступило три жалобы по этому поводу, однако никаких признаков сговора между авиакомпаниями обнаружено не было. Сами компании утверждают, что проездные документы по низким тарифам закончились — отсюда и такие высокие цены на оставшиеся.

Решить эту проблему может Центральный банк страны — он уже делал подобное в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014.

Тогда за несколько месяцев до старта соревнований цены на авиаперелеты были просто заоблачными, однако вмешался регулятор и снизил их до приемлемого уровня.

Кроме того, вице-премьер правительства России по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил, что этим вопросом займутся ФАС и министерство транспорта.

«Я дал поручение ФАС и минтрансу рассмотреть такие случаи. Кроме того, мы вместе с «Аэрофлотом» разрабатываем программу, согласно которой российские болельщики с билетами на матчи смогут приобрести билеты по доступным ценам», — приводит слова Мутко ТАСС.

Также на помощь должны прийти железные дороги.

Планируется выпустить на рельсы около 500 дополнительных поездов, на которых болельщики с билетами на матчи мундиаля смогут бесплатно проехать до нужного города.

В качестве бонуса, каждый фанат сможет скачать специально разработанное мобильное приложение, в котором будут отображаться все остановки, пересадки шаттлов, а также расписание поездов и самолетов в города ЧМ-2018.

Цены на жилье

Проблема со стоимостью номеров в гостинице или арендного жилья на время чемпионата мира стоит, пожалуй, еще острее, чем цены на транспорт. В этой ситуации государству вмешаться сложнее: в один миг не выпустишь дополнительную гостиницу.

Если прямо сейчас попытаться забронировать номер на одного человека в Волгограде в даты проведения матчей Тунис — Англия и Нигерия — Исландия, то можно увидеть стоимость 240 тыс. руб. и даже 1,8 млн руб.

В Сочи, который к ежегодному наплыву туристов уже привык, с ценами предусмотрительно осторожны: «всего» 133 090 рублей нужно будет заплатить в одной из гостиниц за проживание в номере с включенным завтраком и ужином в даты, захватывающие встречи Германия — Швеция и Бельгия — Панама. Можно найти вариант и за 66 500 — правда, уже без ужина.

Как заявил в комментарии «Интерфаксу» PR-директор известного туристического сервиса Янис Дзенис, «хуже всего дела обстоят» в Калининграде: 28 июня, когда состоится матч Англия — Бельгия, проживание в хостеле обойдется в 18 тыс. руб. — в десять раз дороже обычного. Тем временем в Саранске и вовсе не осталось свободных мест на дату противостояния Португалии и Ирана.

Из этой ситуации можно выкрутиться, забронировав хостел в соседнем городе.

Например, если стоит цель попасть в Саранск, то есть вариант снять квартиру в Арзамасе за 900 руб. (правда, добираться до Саранска придется два часа) или Пензе за 700 руб. (тоже два часа).

Тем не менее, подобные проблемы могут отпугнуть иностранных туристов от посещения чемпионата мира, да и гражданам России будет крайне сложно насладиться домашним мундиалем в таких условиях.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» уже выразил беспокойство по этому поводу.

«Единственное, что меня беспокоит — неожиданный рост цен на жилье для болельщиков, чуть ли не в 20-30 раз. Причем, на самые элементарные условия размещения!

Я не знаю, на 100% достоверная ли это информация, но меня она возмутила, откровенно говоря. И вот здесь бы мне хотелось от кого-то получить объяснения. Скорее всего, оргкомитет должен разъяснить эту ситуацию», — сказал Колосков.

Федеральное агентство по туризму предложило в качестве устрашающих мер создать «черный список» гостиниц, которые позволили себе чрезмерно повысить цены на время проведения чемпионата мира.

Планируются ли еще какие-то меры со стороны властей, пока неизвестно.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».