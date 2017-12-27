Емельяненко подерется за Путина

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объявил дату своего следующего боя.

«Рад приветствовать всех, — сказал 36-летний спортсмен на видео, которое было выложено в его аккаунте в социальной сети Instagram. — Мой следующий бой пройдет четвертого марта в Тольятти».

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Представитель бойцовского клуба «Ахмат» подчеркнул, что поединок с его участием состоится в рамках турнира в поддержку президента Владимира Путина и общественного движения Putin Team, ранее созданного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Турнир называется «Битва на Волге» — он пройдет в поддержу президента России общественного движения Putin Team. При поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Смотрите, приезжайте — турнир будет очень хорошим»,

— заключил Емельяненко-младший.

Напомним, что в своем последнем на данный момент поединке Александр одержал легкую победу над представителем США Вирджилом Цвикером — взяв контроль над встречей с первых же ее секунд, россиян, впрочем, не стал особо форсировать события, подождав, пока грузный оппонент выпустит несколько десятков ударов в пустоту, после чего без особых проблем завалил того на настил, а затем мастерски завершил бой серией мощных ударов.

В общей сложности на американца Емельяненко потратил всего три минуты.

По окончании матча, прошедшего 17 декабря в рамках турнира «Ахмата», отечественный боец отметил, что опять совсем не устал (подобное россиянин заявил и после сентябрьского боя с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом, который также завершился скорой викторией Александра) и готов вернуться в ринг уже в ближайшее время.

«Рамзан Ахматович, я готов дальше драться, я готов выступать в феврале. Я опять не устал»,

— обратился боец к Кадырову, наблюдавшему за поединком.

Кроме того, Емельяненко-младший подарил свои перчатки сыну главы Чечни Адаму Кадырову.

«Перчатки тебе подарю, чтобы больше никто не просил. Снимай с меня», — сказал ему Александр.

При этом спустя пару дней после своей 25-й победы в карьере (всего боец провел в ММА 32 матча) россиянин сообщил, что за сокрушение Цвикера ему был презентован внедорожник.

«Уважаемые друзья! Сегодня я одержал первую победу под знаменами клуба «Ахмат». Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль», — поделился спортсмен со своими подписчиками.

Примечательно, что

успех во встрече с американцем помог Емельяненко обойти во всемирном рейтинге тяжеловесов его старшего брата Федора.

Так, сейчас Александр располагается в мировом топе лучших бойцов своего веса на 37-й строчке, имея в активе 83 балла, а Последний император идет там 52-м — 70 пунктов.

Лучшим из россиян на данный момент является Александр Волков, занимающий седьмую позицию с 284 очками, а лидирует в рейтинге Стипе Миочич из США (1313).

Добавим, что

ранее между братьями состоялся громкий публичный конфликт.

«Искрой» для произошедшего обмена «любезностями» стало интервью Александра «Советскому спорту», в котором он выразил мнение, что в окружении 41-летнего Федора есть «подхалимы».

Ответ Емельяненко-старшего не заставил себя ждать — в открытом письме Последний император раскритиковал сидевшего в тюрьме брата (Александр провел более года за решеткой за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы), назвав того «Иудой».

В свою очередь, сам Александр всего спустя день после публикации письма брата основательно прошелся по пунктам обвинения в свой адрес, вместе с тем выдав «огненную» цитату про «Дядю Федора».

«Письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда?

Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии»,

— подчеркнул Емельяненко младший.

«Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, а он тогда кто? Иисус Христос? Я знаю про Федора столько, сколько он о себе не знает — но считаю ниже своего достоинства лить на него грязь. Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел», — также посоветовал родственнику боец.

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