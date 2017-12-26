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Спортивная любовь: свадьба Овечкина и измена Аршавина

Подруги спортсменов в 2017-м: свадьба Овечкина, помолвка Тарасова и роды Пелагеи

На протяжении 2017 года жены и подруги спортсменов активно вдохновляли своих возлюбленных на высокие достижения. Какую радость подарила Пелагея хоккеисту Ивану Телегину, почему студентка помогла футболисту Дмитрию Тарасову забыть о разводе с Ольгой Бузовой, как жена Андрея Аршавина сумела простить ему измену — в материале «Газеты.Ru» о запомнившихся в этом году спутницах атлетов.

Пелагея родила хоккеистку

Известная исполнительница народных песен Пелагея на заре 2017 года подарила радость всем любителям хоккея: звезда родила дочь от нападающего московского ЦСКА Ивана Телегина.

Событие стало приятным сюрпризом даже для самых преданных поклонников пары: никто не мог предположить, на каком сроке находится певица, ведь она старательно скрывала детали своей беременности.

Певица закрыла свой инстаграм, отказалась от участия в шоу «Голос» в качестве наставника и два месяца не появлялась на публике. Однако в честь дня города Великие Луки, которому исполнялось 850 лет, поп-дива все-так согласилась выступить, и фанатам удалось запечатлеть ее в интересном положении.

Заюша наша снова на сцене #Пелагея

Публикация от @ polefun001

Затем Пелагея снова надолго покинула медийное пространство, пока в январе 2017 года ее супруг Иван Телегин не поделился долгожданной радостью сразу после полуфинала Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вчера вечером у меня родилась дочка, назвали Таисией. С этим уже поздравили партнеры. Чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку», — с нежностью отметил новоиспеченный отец.

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В настоящее время Пелагея уже вернулась на телевидение и время от времени дает концерты, оставляя дочь на попечение бабушки. Телегин успешно выступает за сборную России и ЦСКА, в котором, по информации AllHockey.ru, зарабатывает 80 млн рублей в год.

Напомним, пара поженилась 24 июня 2016 года — вскоре после окончания чемпионата мира по хоккею, на котором Телегин вместе со сборной России завоевал золотые медали.

Пелагея присутствовала на всех матчах «Красной машины», а на открытии турнира даже исполнила гимн страны.

Студентка завоевала Тарасова наперекор Бузовой

23-летняя модель Анастасия Костенко, которая продолжает учится на журналиста в одном из московских вузов, поразила в 2017 году тем, что сумела в кратчайшие сроки покорить недавно разведенного футболиста Дмитрия Тарасова.

Осенью 2016-го в отношениях полузащитника московского «Локомотива» и известной телеведущей Ольги Бузовой наметился разлад, в декабре они оформили развод, а уже 1 января 2017-го игрок назначил Костенко первое свидание

— в караоке, причем пара познакомилась за несколько дней до этого.

Вскоре молодые люди начали встречаться, с марта — жить вместе (Тарасов перевез возлюбленную в огромный особняк, который изначально строил для Бузовой), а 22 декабря, когда отношениям не было еще и года, футболист сделал девушке предложение.

Произошло это в романтичной обстановке на Мальдивах, и Костенко недолго думая ответила согласием.

I said YES! #wonderfulday #love

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)

Любопытно, что бывшая супруга футболиста Бузова все еще продолжает обращать внимание на личную жизнь Тарасова и даже оставляет у себя в инстаграме посты с непрозрачными намеками.

Так, вскоре после того как Костенко похвасталась кольцом на пальце, телеведущая выложила в соцсети фотографию с подписью «Ты знаешь все о сексе, но не о любви», прикрепив к ней смайлик разбитого сердца и хэштег #менятыхочешьаполучишь (неприличный жест).

К этому посту начинающая певица прибавила и хэштег #wifi, явно намекая на свою одноименную песню, где говорится о мужчинах, которые ведут себя «именно как Wi-Fi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд», — так отмечала сама Бузова у себя в инстаграме.

Однако Костенко и Тарасов никак не реагируют на эти колкие посты и уже вовсю говорят о серьезности своих намерений, а также о том, как много детей они хотят. Остается только пожелать паре счастья и крепких отношений в наступающем году.

Рудковская уговорила Плющенко жениться второй раз

Продюсер Яна Рудковская тоже совершила мини-подвиг в личной жизни: спустя восемь лет после официального заключения брака с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко женщина привела его под венец.

Пара обвенчалась 15 сентября 2017 года. На церемонии присутствовал четырехлетний сын пары Александр.

Яна и Женя и их маленькая копия )

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

После трогательного венчания в церкви супруги отправились в ресторан, где отметили это важное событие в компании друзей. Все выглядело так, словно для влюбленных это первая свадьба. Пара танцевала под живое исполнение Стаса Михайлова до трех часов ночи.

Напомним, роман Плющенко и Рудковской начал стремительно развиваться после Евровидения-2008, на котором Дима Билан занял первое место, а спортсмен принял участие в номере, показав несколько элементов фигурного катания на мини-катке прямо возле исполнителя.

Рудковская является продюсером певца и по долгу службы начала активно общаться с Плющенко. Вскоре пара начала встречаться, а в сентябре 2009 года зарегистрировала брак.

Ради этих отношений олимпийский чемпион расстался со своей предыдущей супругой Марией Ермак, а Рудковская — с миллионером Виктором Батуриным, который приходится братом бывшей жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.

Жена выгнала, простила и вернула Аршавина

В уходящем году бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин пережил настоящий свадебный переполох. В сентябре 2016-го игрок женился на журналистке Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у пары родилась дочь Есеня, а в октябре этого же года супруга заявила о том, что подает на развод.

О причинах столь радикального решения женщина говорить наотрез отказалась, однако сам футболист позднее признался, что виной всему стала его измена.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы.

Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить», —

цитировал Аршавина «СтарХит».

Казьмина уехала из Казахстана, где нападающий выступает за местный «Кайрат», в родной Санкт-Петербург и увезла с собой детей (дочь футболиста и своих отпрысков от первого брака).

Женщина настаивала, что прошлого уже не вернуть, однако Аршавин не сдавался и продолжал присылать ей СМС и звонить, а затем в одном из интервью откровенно рассказал, как скучает по ней и детям. Это растопило сердце Казьминой, и 12 ноября она выложила в своем инстаграме фотографию футболиста в солидном костюме с нежной подписью:

«Его я ждала всю жизнь. Прощать, не прощать, злиться или нет — это все пустое. Важно то, что с ним все имеет смысл и хочется просто жить».

Вскоре супруги воссоединились и отправились вместе с детьми в отпуск в Сочи.

Жену Овечкина поздравил Путин

24-летняя супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская явно запомнит уходящий год как один из самых позитивных в своей жизни.

8 июля состоялось торжественное мероприятие по случаю свадьбы начинающей актрисы со спортсменом, с чем пару поздравил сам президент России Владимир Путин.

В тот момент глава государства находился на саммите «большой двадцатки», однако это не помешало ему отправить поздравительную телеграмму, текст которой зачитал один из ведущих мероприятия Николай Басков.

Супруга Плющенко Яна Рудковская, о которой уже шла речь выше, не только запечатлела этот момент на видео, но и выложила ролик в инстаграм.

Рудковская также добавила, что Путин лично позвонил Овечкину с теплыми пожеланиями, однако заснять на телефон это не удалось:

«Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой, но и звонит лично, и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина (это осталось за кадром, но мы-то слышали)! Вот это уровень!»

Кроме того, как сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин направил в дар молодоженам роскошный чайный сервиз.

После свадьбы и медового месяца Овечкин улетел покорять НХЛ, где сейчас идет на третьем месте Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». На счету нападающего 24 гола в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, и по этому показателю он лидирует в лиге вместе со своим соотечественником Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Шубская проживает с супругом в США…

Я благодарю тебя за каждую секунду нашей совместной жизни.Ты моя защита, опора и поддержка!..И в горе и в радости.. спасибо, что в самое тяжелое время, ты рядом, и я постоянно , даже на расстоянии, чувствую твоё тепло, заботу и нежность! Я желаю тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым и НАСТОЯЩИМ! Я уверенна, что с твоим характером и целеустремлённостью у тебя всегда будет всё, чего ты только пожелаешь! С днём рождения, мой любимый!

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

…но время от времени наведывается в Россию, где можно посетить такие мероприятия, как, например, концерт Ольги Бузовой.

Подруга Месси добилась свадьбы

Верная спутница футбольного гения из «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо девять лет ждала свадьбы со своим возлюбленным. Начав встречаться с нападающим в 2008 году, модель успела родить ему двоих сыновей Тьяго и Матео, однако о штампе в паспорте речи никак не шло.

Vacaciones !!!! Nada mбs lindo que vos .. te amo

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Месси можно понять — в случае развода он мог потерять очень многое, учитывая, что по нынешнему контракту с «Барселоной» футболист зарабатывает около €70 млн в год.

Однако к концу 2016-го игрок сине-гранатовых окончательно убедился в том, что Антонелла искренне желает провести с ним всю свою жизнь, и сделал возлюбленной предложение.

30 июня 2017 года в родном для обоих супругов городе Росарио состоялось масштабное торжество, на которое были приглашены 260 именитых гостей — главным образом из мира футбола.

Свадьба проходила в роскошном отеле, который по иронии судьбы располагался в самом криминальном районе аргентинского города. Чтобы гарантировать безопасность на мероприятии, Месси нанял 200 охранников, а мэрия Росарио выделила 300 полицейских, которые должны были охранять дорогу от аэропорта до отеля.

Recuerdos

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Все поклонники Месси могли наблюдать за ходом торжества на большом экране, который специально установили возле гостиницы.

Сразу после празднования пара отправилась в свадебное путешествие, а вскоре объявила о том, что ждет третьего ребенка. Судя по всему, медовый месяц не прошел даром.

Familia de 5 #blessed

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

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