«Хау, я все сказал»: Мутко оставил футбол

25 декабря 2017 года в Москве состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), в ходе которого прогремела оглушительная кадровая новость:

президент РФС Виталий Мутко объявил о том, что временно приостанавливает исполнение своих обязанностей.

Срок отказа от полномочий — полгода. При этом за чиновником сохраняется его четырехлетний президентский мандат, который он получил, победив на выборах главы РФС в сентябре 2016 года.

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Таким образом, Мутко останется только на постах вице-премьера России по вопросам спорта и главы Оргкомитета «Россия — 2018» — учреждения, которое занимается подготовкой страны к грядущему чемпионату мира по футболу. При этом с последней должности чиновник тоже готов уйти.

«Думаю, что предложу такие вещи, — заявил Мутко в ответ на вопрос, готов ли он отказаться от руководства Оргкомитетом «Россия – 2018». — Логика диктует, чтобы я сосредоточился на государственной работе.

Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет».

Вице-премьер поставил эффектную точку в своей прощальной речи фразой: «Хау, я все сказал».

Теперь вместо Мутко руководить РФС будет генеральный директор организации Александр Алаев — он был назначен временно исполняющим обязанности.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич, — уважительно отозвался о предыдущем главе союза Алаев. — Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями — это футбольная семья.

Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать.

Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное».

Уже на правах главы организации Алаев заявил, что следующее заседание исполкома состоится в январе 2018 года. «Затягивать не будем», — строго отметил чиновник.

Любопытно, что до Алаева занять эту должность предлагали двум вице-президентам РФС Сергею Анохину и Никите Симоняну, а также главе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергею Прядкину, но все трое отказались.

«Решение назначить Алаева — самое правильное, так как экономически РФС вышел в ноль. Симонян, Прядкин и я отказались быть исполняющими обязанности президента», — приводит слова Анохина «Р-Спорт».

Напомним, Мутко впервые стал главой РФС в 2005 году — тогда за него проголосовали 96 из 99 членов исполкома организации.

Чиновник пробыл на посту до 2009 года, а в сентябре 2015 года вернулся на эту должность, заменив Николая Толстых.

В 2016-м на очередных выборах президента РФС Мутко был переизбран на полноценный четырехлетний срок, однако теперь добровольно отказался от поста.

Причина, которая побудила вице-премьера покинуть одну из своих должностей, заключается в том, что его имя оказалось связано с допинговым скандалом вокруг российского спорта.

Глава РФПЛ Прядкин подтвердил эту версию в комментарии после пресс-конференции.

«Виталий Леонтьевич принял такое решение на время разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК). Я считаю, это правильно, все было сделано по уставу», — цитирует чиновника ТАСС.

Какие же разбирательства происходят между Мутко и МОК? В первую очередь, это вопрос о пожизненном отстранении вице-премьера от Олимпийских игр.

5 декабря 2017 года Международный комитет наложил на Мутко бессрочный запрет иметь какое-либо отношение к Олимпиаде, посчитав, что чиновник способствовал употреблению запрещенных веществ отечественными спортсменами во время Игр в Сочи — 2014.

«Я не могу согласиться с тем, что говорят об Играх в Сочи. Так что

я принял решение, что во вторник подам иск в Спортивный арбитражный суд CAS, чтобы оспорить решение об отстранении от Олимпиад, — горячо заявил Мутко на пресс-конференции.

— Я никак не могу подменить допинг-пробу, так что обвинения в мою сторону безосновательны».

Помимо известия о своем временном уходе, Мутко поделился информацией по такому животрепещущему вопросу, как лимит на легионеров в РФПЛ:

«Мы дали время до января доработать вопрос с лимитом. С сезона-2020/21 мы уберем лимит на поле и ограничим его семью или восемью легионерами в заявке из 25 человек.

Дальше введем качественные критерии для легионеров и потолок зарплат для первого профессионального контракта».

В настоящий момент в чемпионате России работает лимит по схеме «6+5», то есть на поле в составе команды могут выступать не больше шести иностранцев.

Кроме того, стало известно о товарищеских матчах сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира.

Национальной команде предстоит сыграть с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией.

Матч с «трехцветными» состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на стадионе местного «Зенита», а с австрийцами — 30 мая в Инсбруке. По поводу контрольной встречи с турками еще предстоит обговорить детали.

«У нас есть договоренность с Турцией о товарищеском матче. Посмотрим, когда его можно провести», — сообщил Мутко.

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