Конец эпохи Мутко

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и желает вам спокойной ночи!
Подведем итоги. Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко на полгода приостановил свою работу на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности назначен генеральный директор союза Александр Алаев. Причиной к уходу Мутко послужило решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от Олимпиады. Чиновник намерен обжаловать этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на время разбирательств принял решение отказаться от одной из занимаемых должностей.
Из других решений исполкома: с сезона-2020/21 планируется ввести новый лимит на легионеров. Теперь ограничения будут распространяться не на состав на поле, а на заявку, в которой должны будут находиться семь или восемь иностранцев из 25-ти.
Также стало известно о товарищеских матчах сборной России в преддверии чемпионата мира — 2018. Национальная команда встретится с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией.
Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин назвал решение Мутко покинуть пост президента РФС «мужественным»:
«Я с уважением отношусь к решению Виталия Леонтьевича. Это мужественное решение, оно было, видимо, вынужденное в нынешних условиях. Тут ничего не скажешь».
Вице-президент РФС Никита Симонян горячо поддержал выбор Алаева на пост президента организации.
«На мой взгляд, Алаев — самая правильная кандидатура. По уставу должен быть я как первый вице-президент, но возраст уже не тот. Три периода исполняющим обязанности был я — бог любит троицу, поэтому вряд ли получится еще. К тому же Алаев молодой, у него большой опыт, поэтому, естественно, мы его поддержали», — заявил чиновник.
Следующее заседание исполкома РФС состоится уже в январе 2018 года.
«Следующий исполком пройдет в январе. Затягивать не будем», — сообщил Алаев.
Новоиспеченный глава РФС Алаев крайне уважительно отозвался о предыдущем главе союза.
«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич. Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями, это футбольная семья.
Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать.
Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное», — сказал Алаев.
А вот и видео нашего корреспондента Андрея Сенченко с места событий. Та самая речь Мутко, в которой он официально объявил о временном уходе с должности президента РФС.
Также вице-премьер России затронул вопрос о лимите на легионеров.
«Мы дали время до января доработать вопрос с лимитом. С сезона-2020/21 мы уберем лимит на поле и ограничим его семью или восемью легионерами в заявке из 25 человек. Дальше введем качественные критерии для легионеров и потолок зарплат для первого профессионального контракта. Это все начнет действовать с сезона-2020/21», — сообщил Мутко.
Мутко продолжает активно говорить о допинге и своей непричастности к нему:
«Я никак не могу подменить допинг-пробу, так что обвинения в мою сторону безосновательны. Надо также защитить от нападок наших спортсменов.
В других сборных атлеты принимают стимулирующие вещества, объясняя это астмой и прочими болезнями. Так им надо в паралимпийских играх участвовать, а не на Олимпиаде».
Мутко заявил, что 26 декабря подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение МОК пожизненно запретить ему посещать Олимпиады. «Я не могу согласиться с тем, что говорят о Сочи-2014. Так что я принял решение, что во вторник подам иск в CAS, чтобы оспорить решение об отстранении от Олимпиад», — заявил чиновник.
Мутко покинет свой пост на шесть месяцев. «Хау, я все сказал», — такой была финальная фраза вице-премьера. До этого Мутко заявил, что его ошибкой стало то, что он «не предвидел предательства и обмана». Слова чиновника передает корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Сенченко.
Вице-президент РФС Сергей Прядкин заявил, что приостановление деятельности Виталия Мутко в качестве главы организации совершено в рамках действующего устава. «Я считаю, это правильно, все было сделано по уставу. На время разбирательств с МОК (Международный олимпийский комитет) он принял такое решение», — сказал глава Российской футбольной премьер-лиги.
Мутко сообщил о том, что сборная России проведет товарищеские матчи с Бразилией, Францией, Турцией и Австрией.
«Мы утвердили полностью план подготовки перед чемпионатом мира: он такой же, как перед Кубком конфедераций. Две игры будут — с Бразилией и Францией. Также 30 мая в Инсбруке сыграем против Австрии. Затем в Москве сыграем, возможно, на динамовском стадионе — если он не будет готов, найдем другие.
У нас есть договоренность в Турцией о товарищеском матче. Посмотрим, когда ее можно провести», — рассказал чиновник.
Первые новости связаны не с ожидаемой кадровой перестановкой. В данный момент речь идет о лимите на легионеров. Речь взял вице-президент РФС Сергей Анохин.
«Ближайшие два года лимит не будет изменен, он останется в формате «6+5». Через два года, может быть, рассмотрим переход на «7+18» в заявке, но будем отталкиваться от позиции доморощенных игроков», — приводит слова Анохина ТАСС.
Итак, пресс-конференция началась! Мутко и Алаев сидят рядом. Вице-премьер произносит долгую вступительную речь. Скоро нас ждет самое главное.
Именитые гости уже разъезжаются — например, президент ЦСКА Евгений Гинер покинул здание, пожелав журналистам удачи. А мы с вами ждем новостей с масштабной пресс-конференции!
Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.
Молния! Мутко временно остановил выполнение обязанностей в РФС, сообщает ТАСС.
Мутко все-таки уйдет? Недвусмысленный намек на это опубликовал в своем твиттере известный инсайдер Василий Конов, ранее работавший главным редактором «Р-Спорт».
«Виталий Леонтьевич Мутко — не форева. Эпоха ушла», — гласит сообщение.
В своей статье для раздаточного материала в преддверии заседания исполкома РФС главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что ни одна из более чем 100 допинг-проб, взятых у футболистов национальной команды, не оказалась положительной. «У нас постоянный контакт с ФИФА и УЕФА, ведется необходимая документация, и на любые запросы мы отвечаем максимально быстро. На текущий момент все пробы, сданные игроками за время моей работы в сборной (их было более 100) — чистые.
В число проб входят как внезапные проверки, так и послематчевый контроль. Тестирование их проводили в основном иностранные лаборатории», — рассказал врач.
Кстати, о допинге в футболе. Стало известно, что около 200 врачей из клубов РФПЛ ФНЛ прошли онлайн-курс по борьбе с допингом, организованный РФС.
Что серьезно расстраивает Мутко, так это тот факт, что допинговые обвинения накануне чемпионата мира мешают сосредоточиться на деле.
«Перед такими крупными проектами, как Олимпиада или чемпионат мира по футболу, мы не можем как следует на них сосредоточиться. Все время предпринимаются попытки дезориентировать общественное мнение, принизить ценность турнира или будущий успех этого проекта.
Это самый тревожный и огорчительный момент при подготовке. В целом, каких-то серьезных проблем нет.
Люди вовлечены, они очень ответственно относятся к этому проекту. У них огромное желание показать открытую Россию, оставить наследие во многих регионах. Мы стараемся именно так подходить к этому проекту», — заверил президент РФС.
Мутко обратился к футболистам сборной России, пожелав им позаботиться о сохранении свой формы во время длительного перерыва в чемпионате России, который начался 11 декабря и продлится до марта 2018 года.
«Хочется пожелать парням, чтобы во время зимней паузы они все привели себя в порядок, хорошо провели вторую часть чемпионата, чтобы к чемпионату мира мы подошли в оптимальном составе.
Хочется, чтобы вся обойма центральных полузащитников — Далер Кузяев, Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук — была в порядке. Тогда можно будет что-то моделировать, а у нас пока не было ни одной игры, чтобы все они были в строю.
Средняя линия и атака у нас очень приличные. К защитникам, как минимум, по самоотдаче у нас тоже нет вопросов.
Без трех центральных защитников — Георгия Джикии, Виктора Васина и Федора Кудряшова — сложно представить сборную. Не говоря уже об Игоре Акинфееве, считаю, это топовый игрок мирового уровня».
Мутко рассказал и о том, как продвигается подготовка к ЧМ-2018 в плане выбора спортивных баз.
«Сами базы готовы давно, уже во время предварительной жеребьевки мы передали каталог, они есть в электронной версии. Сейчас при базах готовятся тренировочные поля.
Если взять сборные разных стран, то 31 из 32 определились с базами. Перуанцы отобрались на чемпионат мира в России в последний момент, поэтому пока не решили, где они будут базироваться.
Думаю, сейчас они приедут и рассмотрят несколько вариантов. Не исключаю, что после жеребьевки какие-то команды могут поменяться базами, исходя из географических соображений».
Возвращаясь к словам Мутко, стоит отметить, что обвинения российских футболистов в употреблении допинга он считает абсолютно безосновательными. «За этот год российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверок на всех уровнях — внутри чемпионата России, еврокубки, различные сборные. Существование системы манипулирования, да еще и на государственном уровне, невозможно, все это говорится для обывателей.
ФИФА прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли».
Однако, несмотря на ошибки, глава департамента судейства РФС уверен, что судьи в России обладают большим мастерством, надо лишь снизить давление на них. «Если мы не будем поддерживать собственных арбитров, у них попросту не будет уверенности. И мы в конечном счете вернемся к тому, что нам понадобятся иностранные рефери. Разве мы этого хотим?
Почему, например, у нас все послематчевые конференции начинают с расспросов о судействе? Считаю, об этом спрашивать вообще неправильно — речь должна идти в первую очередь об игре», — заявил Будогосский.
Будогосский признал, что у российских судей действительно есть проблемы:
«Я далек от того, чтобы идеализировать работу судей. У нас не лучшим образом сложился ноябрь. Было много ошибок, и предстоит еще разобраться, почему. Возможно, наступил порог усталости — не столько физической, сколько психологической. Да и напряжение в чемпионате России нарастает».
В раздаточном материале для журналистов можно найти и любопытное обращение руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. «Если не поддержать отечественных арбитров, нам снова понадобятся иностранные. Тема судейства пропитана высоким напряжением. Арбитры сталкиваются с серьезным давлением со стороны болельщиков и СМИ, что накладывает свой отпечаток. Давно заметил: если за день ничего плохого не прочитал про наших судей, значит, день прожит зря!», — иронично отмечает Будогосский.
Мутко уверен, что иностранным сборным и болельщикам очень понравится в России на чемпионате мира. «Любой миф о России развеется, как только начинается мероприятие. Как только на Игры в Сочи приехали первые спортсмены, все эти разговоры исчезли.
Так же было и на Кубке конфедераций. Криштиану Роналду приехал в Казань и увидел улыбающегося себя на фасаде одного из домов. Уезжая, он оставил запись с благодарностью. Сборная Германии также опубликовала благодарственное письмо на русском языке».
В целом президент РФС с оптимизмом смотрит на ситуацию в российском спорте. Так, в одном из интервью Мутко признался, что никогда не задумывался на тему того, что нашу страну могли лишить права на проведения ЧМ-2018 из-за допингового скандала. «Мы никогда на эту тему не задумывались — нет и не было оснований для таких вопросов. Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют.
Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну — в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем», — цитирует чиновника ТАСС.
«Желаю всем, кто работает на благо футбола в России ярких позитивных эмоций от любимой игры! И, конечно, в наступающем 2018 году — удачи сборной России на домашнем чемпионате мира!», — на позитиве закончил свое обращение президент РФС.
«В уходящем году РФС многое сделал для того, чтобы избавиться от финансовых проблем. Подписаны новые и продлены существующие соглашения со спонсорами. Это позволяет уверенно смотреть в будущее», — обнадеживающе заявил в обращении Мутко.
Всем журналистам раздали интересные материалы с обращением Мутко в преддверии исполкома РФС. «Россия успешно сдала экзамен перед чемпионатом мира — 2018, — говорится в сообщении. — Успешно готовится к мундиалю и сборная России. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым работает по четкому и понятному плану. Национальная команда сыграла контрольные матчи с лучшими сборными разных континентов». Обращение в целом довольно позитивное. Должно быть, Мутко действительно не грозила потеря поста.
Пресс-атташе РФС Игорь Владимиров вышел к прессе и сообщил, что перед началом заседания исполкома прозвучало внушительное приветственное слово. Возможно, именно поэтому чиновники совсем недавно закончили обсуждать первый пункт повестки.
Напомним, пункт «О составе бюро исполкома и вице-президентах РФС» идет под восьмым номером. Ранее сообщалось, что именно на этом моменте должна была быть решена судьба Мутко, поскольку при обсуждении этого пункта исполком имел право назначить одного из вице-президентов временно исполняющим обязанности главы РФС вместо Мутко.
Как сообщила корреспонденту «Газеты.Ru» сотрудник пресс-службы РФС Дарья Матросова, только что закончили обсуждать первый пункт повестки заседания — «О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2017 году и задачах на 2018 год». Осталось еще восемь.
Как передает корреспондент «Газеты.Ru», журналисты уже практически потеряли интерес к результатам заседания РФС после известия о том, что Мутко сохранит свой пост. Единственное, что обсуждают про президента РФС, — это откуда вообще возникла информация об его уходе. Напомним, известия о возможной отставке Мутко появились в СМИ на минувшей неделе, а убедительное подтверждение им дал в интервью «Газете.Ru» бывший глава комитета Союза по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили.
Если эта информация верна, то, получается, прав был член исполкома РФС Игорь Лебедев, который за несколько дней до заседания сказал в комментарии «Чемпионат.com»: «У меня никакой информации об отставке Мутко нет, поэтому и говорить сейчас нечего. Повестка исполкома уже есть, и там даже близко нет ничего про президента РФС».
Молния! По данным «СЭ», Мутко не уйдет с поста президента РФС. Но это пока не официальная информация.
Пока нет новостей «с полей», обратимся к нашим экспертам. Бывший глава московской штаб-квартиры ФИФА Валерий Чухрий в интервью «Газете.Ru» прокомментировал вероятность ухода Мутко с поста президента РФС:
«Это прежде всего связано с выводами и санкциями МОК по отношению к Мутко, которого пожизненно отстранили от любой олимпийской деятельности. И я склонен верить этим слухам.
Такого рода скандалы и дисквалификации спортивные чиновники рассматривают очень ревностно. И этот скандал крупнее, чем дисквалификация Йозефа Блаттера и Мишеля Платини.
Я лично знаю Платини, так как он работал по программам развития по нашему направлению. И тогда сделка с участием француза была признана законной, только не были подготовлены соответствующие бумаги. И за это его наказали очень жестко. Что уж говорить о тех обвинениях, которые звучат в адрес Мутко? Вот его и отстранили пожизненно».
Журналисты томятся в пресс-центре в ожидании решений исполкома РФС. Кто-то из акул пера в нетерпении выходит в коридор и осматривается в поисках чиновников для интервью, но пока что в плане инсайдов глухо. Заседание исполкома должно завершиться в 18:00.
Как стало известно корреспонденту «Газеты.Ru», в заседании примет участие и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, который прибыл с небольшим опозданием. Судя по всему, ведущие клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) смогут повлиять на решения исполкома.
Закрытые двери не позволяют узнать, насколько далеко зашли обсуждения и на каком пункте сейчас находятся чиновники. Однако абсолютно очевидно, что заседание уже началось. Мутко, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц, почетный президент РФС Вячеслав Колосков — все уже внутри.
Еще одно неожиданное известие: журналистам сообщили, что лимит на легионеров обсуждаться на этом заседании не будет. В любом случае, вводить новый лимит собирались в сезоне-2018/19, так что дебаты по этому поводу отложили на более поздний срок.
Как стало известно журналистам, на заседании не будет протокольной съемки, то есть нельзя будет потом пересмотреть дискуссию исполкома.
Пока что все чиновники, которые прибывают на мероприятие, в один голос утверждают, что не ожидают никаких судьбоносных решений и уж тем более отставки Мутко. Об этом заявил и Сорокин, которого в СМИ называли главным кандидатом на пост главы РФС после добровольного ухода предыдущего президента. Однако заседание будет за закрытыми дверями, так что правда это или нет, узнаем чуть позже.
Итак, судя по расписанию, заседание исполкома уже должно начаться, но, как передает корреспондент «Газеты.Ru», еще не все чиновники прибыли, а значит, старт мероприятия немного откладывается.
Обсудят и вопросы мини-футбола: в частности, речь пойдет об утверждении итогов всероссийского смотра-конкурса по мини-футболу и Открытого Первенства России по мини-футболу среди команд девочек сезона 2017.
На этом заседании планируется утвердить план по реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в России на период до 2030 года.
В повестке дня исполкома также значится обсуждение результатов сборных России в 2017 году и постановка новых амбициозных задач на 2018-й, в котором наша страна примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, ожидается дискуссия по поводу делегирования прав на проведение соревнований и передачи коммерческих прав, а также утверждение бюджета организации на предстоящий отчетный период.
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прибыл на заседание исполкома союза. Неужели действительно объявит о своей отставке? До начала мероприятия остается 20 минут.
Кроме того, предлагается введение для этой четверки обязанности иметь в резюме не менее половины сыгранных встреч в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга УЕФА, а также обязательное участие легионеров в трех или более матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы за последние три года (именно в основных раундах турниров).
По информации СМИ, данные изменения в лимите на иностранных футболистов в Премьер-лиге, предложенные комитетом профессионального футбола, включают в себя и некоторые дополнительные особенности для четырех зарубежных игроков. К примеру, планируется заявить пункт о как минимум трех обязательных матчах за свою национальную сборную (можно и молодежную) в ходе последних трех лет.
Стоит отметить, что возможная отставка Мутко не является единственной интригой предстоящего заседания — так, к примеру, в его ходе может быть наконец-то утвержден лимит на легионеров в Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) на «10 иностранцев + 15 россиян в заявке».
Ранее в интервью «Газете.Ru» экс-кандидат в президенты РФС, бывший глава комитета Союза по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили отметил, что уход Мутко с поста главы союза действительно возможен. «Я лично не разговаривал с Мутко, но имеющаяся в моем распоряжении информация подтверждает, что 26 декабря на исполкоме РФС он действительно уйдет в отставку. На свое место Мутко хочет назначить Сорокина, — заявил Кавазашвили. — Сорокин категорически отказывался занять эту должность, но его отказ очень разозлил Мутко. В конечном итоге они все-таки пришли к согласию.
Как мне сказали, Мутко принял решение назначить на исполкоме Сорокина вице-президентом РФС и возложить на него исполнение обязанностей главы организации, так как, по регламенту, он должен либо входить в исполком, либо быть вице-президентом.
Исполком может на временной основе рекомендовать кого-то из своих членов на должность вице-президента, и для того, чтобы закрепить за ним эту должность, он должен пройти процедуру на конференции, где уже будут ждать все те, кто приедет в качестве делегатов».
При этом уже назван и потенциальный сменщик Мутко в должности главы РФС — им, по слухам прессы, станет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Отличительной чертой функционера является тот факт, что ранее он не был замешан в каких-либо скандалах, но в то же время известен своей успешной работой в качестве организатора финала Лиги чемпионов сезона-2007/08, проходившего в Москве.
На подобный шаг Мутко, который ранее подвергся самым серьезным санкциям со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), может пойти якобы для улучшения отношения мирового сообщества к российскому футболу в преддверии домашнего чемпионата мира – 2018.
Напомним, что про возможный уход Мутко из РФС стало известно на минувшей неделе, когда в СМИ появилась информация о существующей вероятности добровольного отказа вице-премьера от должности.
Отметим, что само заседание исполкома РФС начнется в 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции событий, связанных с очередным заседанием исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), в ходе которого пост президент организации может оставить Виталий Мутко. Для вас работают Эльвира Харунова и Александр Обносов.