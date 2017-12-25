Конец эпохи Мутко

Подведем итоги. Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко на полгода приостановил свою работу на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности назначен генеральный директор союза Александр Алаев. Причиной к уходу Мутко послужило решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от Олимпиады. Чиновник намерен обжаловать этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на время разбирательств принял решение отказаться от одной из занимаемых должностей.

Из других решений исполкома: с сезона-2020/21 планируется ввести новый лимит на легионеров. Теперь ограничения будут распространяться не на состав на поле, а на заявку, в которой должны будут находиться семь или восемь иностранцев из 25-ти.

Также стало известно о товарищеских матчах сборной России в преддверии чемпионата мира — 2018. Национальная команда встретится с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией.