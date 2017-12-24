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Свадьбы, скандалы, больницы: как отдыхают футболисты

Как российские футболисты проводят отпуск

Футболисты Федор Смолов и Дмитрий Тарасов на отдыхе со своим вторыми половинками https://www.instagram.com/smolovfedor_10/
Футболисты Федор Смолов и Дмитрий Тарасов на отдыхе со своим вторыми половинками

Денис Глушаков пережил скандал и нашел любовь на Мальдивах, Георгий Джикия почти догнал мадридский «Реал» в Объединенных Арабских Эмиратах, а Алан Дзагоев зажег на свадьбе вместе с Александром Кокориным, который продолжает выкладывать фотографии с оружием. «Газета.Ru» рассказывает, как футболисты Российской премьер-лиги проводят свой зимний отпуск.

В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) наступил затяжной зимний перерыв, который продлится до марта 2018 года, и фанаты уже откровенно скучают по матчам любимых команд, пролистывая бесконечные ленты новостей с трансферными слухами.

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«Газета.Ru» решила разнообразить зимние вечера любителей футбола ярким рассказом о том, как проводят свой отпуск игроки РФПЛ.

Джикия охотится за «Реалом»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в этом декабре побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, где основательно погрузился в колорит местной культуры. Футболист примерил на себя традиционную одежду арабов дишдаша, которая представляет из себя длинную рубаху белого цвета, а также головной убор куфию — платок, опоясанный жгутом.

Любопытно, что Джикия сфотографировался в этом одеянии в Абу-Даби возле стадиона «Шейх Зайед», на котором 16 декабря состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира между испанским «Реалом» и бразильским «Гремио».

С уважением!

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14)

Более того, нападающий «сливочных» Лукас Васкес ранее выкладывал в своем инстаграме снимок, очень похожий на фотографию Джикии.

Disfrutando de la victoria con los mios

Публикация от Lucas Vбzquez (@lucasvazquez91)

Вполне возможно, что защитник «Спартака» присутствовал на матче «Реала» и лично видел триумф подопечных Зинедина Зидана, который взяли трофей клубного мундиаля второй раз подряд.

Кроме того, рядом с Джикией на этой фотографии можно легко узнать полузащитников московского «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков, а молодой человек справа очень напоминает игрока столичного ЦСКА Александра Головина.

Головин пошел по больницам

Впрочем, нельзя быть уверенными в том, что полузащитник армейцев действительно проводил время в Абу-Даби вместе с Джикией. В тот же день, когда Георгий опубликовал фотографию возле арены «Шейх Зайед», юный поклонник Головина выложил изображение со своим кумиром в куда более печальных обстоятельствах — в больнице.

«Дорогой Александр Головин!!! Я вам очень благодарен за то, что пришли навестить меня, я вас очень люблю, вы самый крутой футболист для меня — так было, есть и останется!

Желаю вам удачи в будущем! Вы дали мне стимул на скорейшее выздоровление и начало тренировок!!! Благодарен вам за то, что нашли время и пришли», — написал мальчик в социальной сети, прикрепив к посту множество восторженных смайликов с сердечками.

Впрочем, абсолютно неважно, случилась ли эта встреча несколько дней назад или же Головин улетел в Абу-Даби, а юный поклонник выложил фотографию позднее. Важно то, что Александр нашел время лично поддержать восстанавливающегося от травмы фаната, который, судя по профилю, горячо болеет за ЦСКА и готовится стать профессиональным футболистом.

Комбаров вернулся в университет

Также с пользой для подрастающего поколения провел время защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, и в этом начинании его поддержали как минимум брат Кирилл, Василий Березуцкий, Владимир Габулов, Александр Кержаков и Денис Глушаков.

Все эти игроки оказались запечатлены на фотографии в зале, где они провели товарищеский матч против студентов спортивного университета, выпускником которого является Комбаров.

«Очередная сессия обучения завершилась товарищеским матчем против студентов! Боевая ничья 3:3», — сообщил игрок.

Впрочем, пляжный отдых тоже дождался Комбарова. Кажется, у защитника «Спартака» уже вошло в традицию выбираться за границу семьями в компании капитана красно-белых Дениса Глушакова. На этот раз к друзьям присоединился и защитник «Краснодара» Роман Шишкин.

«Готовимся к сборам. Форма еще не растеряна», — отметил Комбаров на подписи к фото, где футболисты позируют на пляже после купания, изо всех сил напрягая кубики пресса.

Глушаков провел любовное расследование

Денис Глушаков добавил красок к изображению отдыха на Мальдивах, выложив фотографию всех трех семей на фоне Индийского океана. Подпись к этому снимку вполне могла бы сойти за трейлер романтической комедии.

«Запоминающийся был отпуск! Скандалы, расследования, любовь — все было на этом острове!

За это я и люблю друзей! Скоро в холод, и приступаю к делу», — многообещающе заключил капитан «Спартака».

Дзюба присоединился к сборной России на Мальдивах

Помимо Комбарова, Глушакова и Шишкина на знаменитых островах Индийского океана также отдыхают со своими вторыми половинками нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который как раз в разгар этого отпуска сделал предложение своей девушке Анастасии Костенко.

Найс катаем#vacay#uno

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

К игрокам сборной присоединился и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который в национальную команду не вызывается с тех пор, как ее возглавил Станислав Черчесов. Судя по фотографиям в социальной сети, Дзюба сыграл с бывшими партнерами по сборной против иностранцев и помог победить. Интересно, его совместный отдых с Тарасовым можно расценивать как намек на скорый переход в «Локомотив»?

Россия победила #футбол#отдых#мальдивы

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Игнашевич отдыхает душой на Востоке

38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, в отличие от своих более молодых коллег, не устремился в знойные эмираты или на знаменитые своими пляжами Мальдивы. Ветеран армейцев решил отправиться на культурный отдых в Японию вместе с легендой ЦСКА Сергеем Семаком, который сейчас является главным тренером «Уфы».

Нечасто увидишь, как игрок одной команды проводит отпуск вместе с действующим наставником другой, однако, учитывая продолжительность карьеры Игнашевича, это вряд ли должно удивлять.

«Эх, как же здесь не хватает цветущей сакуры...», — романтично отметил футболист на подписи к снимку с острова Внутреннего Японского моря Миядзима, что в переводе означает «остров Храма».

Березуцкий переживает за Олимпиаду

35-летний защитник ЦСКА Василий Березуцкий пошел еще дальше Игнашевича и вовсе не выкладывает никаких фотографий с отдыха.

Последним постом в инстаграме футболиста до сих пор остается его длинное откровенное сообщение относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх — 2018 под нейтральным флагом.

«Вы в курсе, что Россию оставили без Олимпиады, и отряд штатных патриотов запустил истерику: ехать под нейтральным флагом нельзя, это унижение, это позор. А я думаю, что позор — это то, кто и как руководит русским спортом последние годы,

и я сейчас имею в виду не только Виталия Мутко, но и тех, кто нанимал его на работу. Позор — жить мечтой когда-нибудь оказаться во власти, а когда она наконец исполнилась, говорить на всех каналах о том, как нас уничтожает Запад, но с удовольствием увозить туда свои семьи на ПМЖ.

А вот жить мечтой об Олимпийских играх и ехать туда несмотря ни на что — это не позор. Это верность ремеслу, это амбиции, это готовность к конкурентной борьбе. То есть то, чего так сильно не хватает сейчас России — моей родной и любимой стране», — горячо отметил Березуцкий и с тех пор надолго умолк в социальных сетях.

#Repost @yurydud with @instatoolsapp Примерно час назад мне нужно было подняться на сцену и что-то сказать. Поскольку этого более или менее никто не слышал, позволю себе продублировать здесь. Так вышло, что последние сутки я провел, много смотря телевизор. Ну вы в курсе, Россию оставили без Олимпиады, и отряд штатных патриотов запустил истерику: ехать под нейтральным флагом нельзя, это унижение, это позор. А я думаю, что позор - это то, кто и как руководит русским спортом последние годы, и я сейчас имею в виду не только Виталия Мутко, но и тех, кто нанимал его на работу. Позор - как освещают наши проблемы - хоть спортивные, хоть любые другие - в 99 процентах русских медиа. Позор - жить мечтой когда-нибудь оказаться во власти, а когда она наконец исполнилась, говорить на всех каналах о том, как нас уничтожает Запад, но с удовольствием увозить туда свои семьи на ПМЖ. А вот жить мечтой об Олимпийских Играх и ехать туда несмотря ни на что - это не позор. Это верность ремеслу, это амбиции, это готовность к конкурентной борьбе. То есть то, чего так сильно не хватает сейчас России - моей родной и любимой стране. Поэтому с этой сцены я хочу сказать ровно две вещи: 1. За любого русского спортсмена, который поедет в Корею, я буду болеть еще сильнее, чем раньше. Потому что Россия - это не флаг, не гимн и даже не Путин. Россия - это прекрасные люди, которые у нас живут. И лишать этих людей мечты - преступно и тупорыло. 2. Все небольшое внимание, к-е выпало мне за эту премию, я хотел бы передать Иоланде Чен. Это невероятная спортсменка, комментатор и леди, которая вчера днем пришла в эфир Первого канала, попала там в котел самых честных, самых патриотичных мужчин России, но не растерялась и в довольно неравном бою изложила примерно то, что я только что за ней повторил. Иоланда, вы прекрасны. Спасибо.

Публикация от brother (@berezutskiy24)

Дзагоев зажег на свадьбе с Кокориным

У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева нет общеизвестных социальных сетей, но и ему не удалось избежать освещения своего отпуска в интернете. Оказалось, что

игрок присутствовал на той самой свадьбе полузащитника «Крыльев Советов» Алана Чочиева в Северной Осетии, после которой разразился скандал вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, форвард питерцев выложил в своем инстаграме фото, на котором прикладывает к голове пистолет, а затем опубликовал и видео о том, как он дважды стреляет из оружия.

Пользователи соцсети возмутились столь разудалым поведением публичной личности, а бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин даже заявил, что у Кокорина «мало чего есть в голове». Футболисту пришлось срочно удалить эти материалы, однако вскоре он выложил новые провокационные снимки с оружием.

Спасибо за тёплый приём #Хорошо

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Теперь стало ясно, что на той свадьбе присутствовал и Дзагоев — ведущий мероприятия опубликовал фотографию вместе с ним и Кокориным. Благо, полузащитнику ЦСКА хватило ума не стрелять из пистолета и не выкладывать это в общий доступ.

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