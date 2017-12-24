Рождественская суета: Шарапова, Малкин и елки

В понедельник, 25 декабря, наступит католическое Рождество. Звезды мирового спорта уже готовятся к празднику. Одни наряжают рождественскую елку, другие уже вовсю отмечают, а некоторые посвятили предпраздничные дни благотворительности.

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Российская теннисистка Мария Шарапова сфотографировалась на фоне рождественской елки в необычной футболке с изображением популярной в свое время британской группы Spice Girls.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Дек 23, 2017 at 10:18 PST

В теннисном календаре продолжается перерыв, и Мария может спокойно посвятить не один день не только празднику, но и отдыху. Шарапова не забывает о тренировках но в то же время ведет активную светскую жизнь, посещая показы мод и встречаясь с подругами.

Первая ракетка мира Симона Халеп уже прекрасно проводит время в кругу друзей и отмечает Рождество. Для румынской теннисистки сезон 2017 завершился удачно — на первой строчке мирового рейтинга, однако до сих пор Симоне так и не покорился ни один турнир Большого шлема. В следующем году Халеп постарается восполнить пустоту в череде ее многочисленных трофеях.

Публикация от Simona Halep (@simonahalep) Дек 24, 2017 at 6:59 PST

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин нарядил внушительную елку, превышающую его раза в два.

Даже такому мощному хоккеисту, как Евгений, видимо, пришлось непросто. Но усилия того стоили, судя по довольному выражению лица Малкина.

Зелёная готова Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Дек 22, 2017 at 7:40 PST

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заранее подготовился к празднику и нарядил елку еще 9 декабря. «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы проводит выдающийся сезон в Английской прьемьер-лиге и опережает ближайшего преследователя «Юнайтед» на 14 очков. Команда пока не потерпела ни одного поражения и сыграла лишь один матч вничью, выиграв во всех остальных. Неудивительно, что рождественское настроение посетило Агуэро так рано.

Публикация от Sergio Leonel Agьero (@10aguerosergiokun) Дек 9, 2017 at 7:26 PST

Пока еще форвард мадридского «Реала» Карим Бензема о Рождестве напоминает поклонникам редко, так как у него 19 декабря был день рождения, и французу исполнилось 30 лет. Судя по фото, Карим отлично отметил юбилей, но в кадр попал и элемент новогоднего украшения, так что футболист не забывает о любимом многими празднике.

30 Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema) Дек 19, 2017 at 2:22 PST

Звезды «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Златан Ибрагимович посетили перед праздником манчестерский детский госпиталь и обрадовали своих маленьких болельщиков.

«В жизни есть более важные вещи, чем футбол»,

— написал в в своем инстаграме Златан.

«Увидев улыбки на лицах детей, я осознал, насколько они сильны духом, и как нам повезло, что мы с ними познакомились», — вторит своему товарищу по команде Погба.

Легенда английского футбола Джон Терри, играющий ныне за клуб Чемпионшипа «Астон Виллу», также посетил детский госпиталь вместе со своими товарищами по команде Джеком Грилишем и Габриэлем Агбонлахором и преподнес подарки юным поклонникам клуба.

Публикация от John Terry (@johnterry.26) Дек 19, 2017 at 2:05 PST

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората опубликовал целый ролик, в котором он вместе со своей супругой итальянской моделью Алисой Кампелло наряжает елку. Причем,

в ролике запечатлен весь процесс от начала до конца, поэтому пришлось снимать в ускоренном режиме.

За это время пара успела совместить приятное с полезным, изрядно подурачившись на камеру.

Публикация от Бlvaro Morata (@alvaromorata) Дек 24, 2017 at 1:23 PST

Завершивший в этом году профессиональную карьеру пятикратный победитель Гранд-туров велогонщик Альберто Контадор полным ходом готовится к рождеству. Учитывая, насколько насыщен сезон в велоспорте, и сколько времени уделяют гонщики тренировкам, не исключено, что

Контадор впервые за много лет проведет по-настоящему насыщенное Рождество в кругу друзей, и работа не будет его отвлекать от праздника.

К слову, «Эль пистолеро», закончив выступления в сентябре, умудрился в «мирное» время травмировать руку и долгое время ходил в гипсе. К Рождеству, он все еще ходит с повязкой, но утверждает, что чувствует себя прекрасно.

Публикация от Alberto Contador (@acontadoroficial) Дек 21, 2017 at 12:42 PST

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