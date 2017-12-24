«Молния» Кучерова поразила «дикарей»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» – 3:0

Показывающая великолепный хоккей «Тампа-Бэй» одержала свою девятую победу в десяти последних матчах и седьмую подряд на льду Amalie Arena.

Легкой прогулки в игре с «Миннесотой», приехавшей без получившего небольшое повреждение Нино Нидеррайтера, не получилось.

Хотя «Лайтнинг» владела игровым преимуществом, до последних минут третьего периода на табло горели нули. Большая заслуга в этом принадлежит блестяще игравшим голкиперам. Например, российский страж ворот хозяев Андрей Василевский совершил шикарное спасение от Микко Койву за семь минут до конца основного времени.

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Ну а за 2:42 до конца третьей 20-минутки защитник Дэн Джирарди все же пробил Алекса Сталлока, выведя «молнию» вперед. После этого Тайлер Джонсон забросил свою девятую шайбу в сезоне и 98-ю в карьере меньше чем через минуту, а за 53 секунды до конца матча 24-й гол в сезоне с передачи Владислава Наместникова провел Никита Кучеров.

Кучеров поразил уже оставленные Сталлоком ворота «Уайлд» и обошел Александра Овечкина в списке лучших снайперов лиги. Теперь Никита единолично возглавляет и зачет снайперов и гонку бомбардиров.

Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, одержал вторую «сухую» победу в последних пяти матчах и продолжает лидировать серди голкиперов НХЛ по победам.

На счету россиянина в этом сезоне уже 23 виктории – это ровно столько же, сколько он смог набрать за весь предыдущий чемпионат, по итогам которого «Тампе» не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф.

Качественный матч провел молодой российский защитник победителей Михаил Сергачев, который нанес за 15 минут игрового времени пять бросков по воротам «Миннесоты». Правда, очками разжиться ему не удалось.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Филадельфия Флайерз» – 2:1 Б

Ярко провели матч между «Коламбусом» и «Филадельфией» все три участвовавших в игре российских хоккеиста. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал в первом периоде голевую передачу на защитника Сета Джонса, который реализовал единственное удаление соперника в первом отрезке. Для Панарина это очко стало 15-м (3+12) в последних 12-ти матчах.

У «Флайерз» пробить проведшего очередной блестящий матч Сергея Бобровского смог только защитник Иван Проворов, забросивший свою пятую шайбу в чемпионате с передачи лидера команды Клода Жиру.

Жиру находится в форме не хуже, чем у Панарина. На счету канадского капитана «летчиков» 14 (2+12) очков в последних девяти встречах. Правда, в конце овертайма он не сумел переиграть совершившего очередной суперсейв Бобровского.

В итоге все решалось в серии послематчевых буллитов, и хотя Артемий Панарин не реализовал свою попытку, «голубые мундиры» все же одержали победу. Молодой форвард Пьер-Люк Дюбуа, исполнявший первый буллит в энхаэловской карьере, принес команде викторию, так как Бобровский нейтрализовал все три попытки «Филадельфии».

Интересно, что «Флайерз» не могут победить в Коламбусе уже больше 12-ти лет – с 13 декабря 2005 года.

«Аризона Койотс» – «Колорадо Эвеланш» – 2:6

Три гола в большинстве помогли «Колорадо» одержать победу над «Аризоной», которая за последние 13 встреч выиграла всего два поединка.

Джей Ти Комфер с передачи Никиты Задорова, Наиль Якупов и Свен Андригетто по разу реализовали численное преимущество, принеся в итоге команде из Денвера пятую победу в восьми последних матчах.

Единственным, кто смог пробить совершившего 32 спасения российского вратаря «Эвеланш» Семена Варламова, стал форвард «Койотс» Дерек Степан. Причем оба своих гола центрфорвард провел, когда его команда действовала в меньшинстве.

А вот сама «Аризона» в большинстве играла неудачно – хоккеисты «Колорадо» смогли нейтрализовать на пути к победе все пять попыток соперников. В последних восьми играх «лавина» не пропускала в меньшинстве, уверенно отыграв все 23 таких отрезка.

«Даллас Старз» – «Нэшвилл Предаторз» – 4:3 Б

Словно на «американских горках» покатались «Даллас» и «Нэшвилл» в противостоянии в борьбе за выход в плей-офф от Центрального дивизиона.

Уже на 34-й секунде игры счет открыл кистевым броском российский защитник Алексей Емелин, для которого эта шайба стала одновременно первой и в сезоне, и в составе «Предаторз».

После того как Калле Йернкрок через шесть с половиной минут также пробил Бена Бишопа, гости повели с разрывом в две шайбы, но затем оказались в положении догоняющей стороны после голов Тайлера Сегина, Антуана Русселя и Мартина Ганзала.

В третьем периоде Райан Джохансен восстановил равновесие, а в овертайме «хищники» имели два численных преимущества, включая 31 секунду игры в формате 5 на 3, но больше пробить Бишопа не сумели.

В серии буллитов «Старз» сумели взять свое – Александр Радулов реализовал первую же попытку, а закрыл противостояние Тайлер Сегин.

Для «Далласа» эта победа стала первой в сезоне на одной из команд Центрального дивизиона, располагающихся в нем на трех первых строчках («Нэшвилл», «Сент-Луис», «Виннипег»).

Другие матчи

«Бостон Брюинз» – «Детройт Ред Уингз» – 3:1

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Виннипег Джетс» – 2:5

«Эдмонтон Ойлерз» – «Монреаль Канадиенз» – 4:1

«Флорида Пантерз» – «Оттава Сенаторз» – 4:1

«Нью-Джерси Девилз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 4:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 2:3

«Питтсбург Пингвинз» – «Анахайм Дакс» – 0:4

«Каролина Харрикейнз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:2

«Вегас Голден Найтс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:0

«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:0

«Ванкувер Кэнакс» – «Сент-Луис Блюз» – 1:3

Голевая передача Павла Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто», а «Вашингтон» и «Питтсбург» и вовсе не смогли забросить на двоих ни одной шайбы в играх с «Вегасом» и «Анахаймом» соответственно, причем Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин получили в этих матчах по -1 в статистику полезности.

Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко нанес шесть бросков по воротам «Ванкувера», но так и не забил сам. Впрочем, это не помешало его команде одержать победу, а самому россиянину сделать в концовке голевую передачу Алексу Стеену уже на пустые ворота.

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