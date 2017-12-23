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Путин поиграл у стен Кремля

Олимпийский чемпион: Путин хорошо играет для непрофессионала

Владимир Путин в товарищеской встрече Ночной хоккейной лиги Официальный сайт Кремля
Владимир Путин в товарищеской встрече Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. В интервью «Газете.Ru» один из участников встречи, олимпийский чемпион Валерий Каменский, рассказал о подробностях мероприятия, сообщив, что победу в игре одержала команда главы государства.

Президент России Владимир Путин поздним вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на Красной площади. Об этом передает официальный сайт Кремля.

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О результатах встречи официально не сообщается, однако известно, что

компанию главе государстве в прошедшей игре среди прочих составляли министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман, предприниматель Геннадий Тимченко, а также легенды советского и российского хоккея

— Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Владимир Мышкин, Ирек Гимаев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Сергей Бабинов, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров и Сергей Федоров.

На лед президент вышел в свитере с традиционным для себя 11-м номером и в ходе матча защищал цвета команды в красном.

В интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о подробностях встречи, сообщив, что победу в прошедшей накануне игре одержал коллектив с Путиным в составе.

«Да, мы играли на счет — 9:3 в итоге все закончилось. Но победил, в первую очередь, именно сам хоккей.

Президент каждый год поздравляет Ночную хоккейную лигу — и в этом году мы проводили товарищеский матч на Красной площади. Владимир Владимирович старается поддерживать ветеранов хоккея, за что ему огромное спасибо. Также он нас с наступающим Новым годом поздравил.

Естественно, и сам факт встречи на Красной площади добавил определенного настроя — это всегда праздник, хорошее настроение, и мы гордимся, что выходим на лед здесь и играем в хоккей. Тем более с президентом», — сказал Каменский.

Кроме того, спортсмен оценил хоккейный талант российского главы, выразив мнение, что Путин играет хорошо.

«Путин, я считаю, играет хорошо для своего уровня, для непрофессионала. И он получает удовольствие — а это главное».

Отметим, что прошедшая встреча стала для Путина далеко не первой в рамках Ночной хоккейной лиги — глава государства и ранее регулярно выступал в различных играх чемпионата, по инициативе которого он, к слову, и был создан в 2011 году.

При этом некоторые матчи с участием президента проходят в максимально открытой атмосфере. Так, к примеру, в минувшем мае Путин сыграл в гала-встрече организации, принеся своей команде победу при почти 11 тыс. человек.

Поединок, состоявшийся в сочинском ледовом дворце «Большой», где в 2014 году проходили матчи хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады, завершился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу коллектива российского президента.

Причем огромный вклад в успех триумфаторов внес именно Путин, забросивший в матче аж шесть шайб, а также несколько раз ассистировавший партнерам.

По окончании той игры один из участников мероприятия — экс-футболист сборной России Александр Мостовой — в интервью «Газете.Ru» поразился физической форме президента.

«Со стороны я был очень удивлен формой главы государства. Предыдущие гала-матчи мы же по телевизору смотрели, а тут вживую, да еще и столько времени со скамейки следили за игрой.

Поражен, как люди прибавляют — и Путин, и Шойгу. Они буквально сливаются с хоккеем»,

— подчеркнул Мостовой.

Также он посетовал, что подобных мероприятий нет в российском любительском футболе.

«Безусловно, подобные мероприятия шикарно скажутся на популяризации хоккея в стране. Мне, как футболисту, было даже немного обидно, что такого не проходит в спорте №1. Заполненный дворец, организация высшего уровня… Но, с другой стороны, в хоккее у нас Олимпийские чемпионы да чемпионы мира, а в футболе такого нет», — сказал Александр.

А уже в октябре стало известно о планах Путина отметить на льду свое 63-летие.

«Они, наверное, так скромно с хоккеистами отметят после матча. Вместе с тем, что будет вечером, я не знаю. Это уже личное пространство. Там, конечно, наверное, родные и близкие будут, и друзья», — пояснил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В то же время одним хоккеем спортивные хобби российского главы не ограничиваются — так, всем известно, что Путин увлекается восточными единоборствами и даже имеет черный пояс по карате.

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