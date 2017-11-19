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«Зенит» поздравил Дзюбу с первым голом»

«Зенит» разгромил «Тосно» со счетом 5:0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба Официальный сайт «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба

Лидер чемпионской гонки Российской футбольной премьер-лиги московский «Локомотив» с трудом переиграл на выезде махачкалинский «Анжи» и теперь не хочет ехать в гости к дальневосточному «СКА-Хабаровску». Санкт-петербургский «Зенит» на глазах у Андрея Аршавина расправился со своим соперником по северному дерби «Тосно», причем свой первый гол в этом розыгрыше чемпионата провел Артем Дзюба.

«Анжи» — «Локомотив» — 0:1

Лидер чемпионата России московский «Локомотив» в 17 туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с честью выдержал нелегкое испытание — выезд к махачкалинскому «Анжи». Несмотря на то что желто-зеленые находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы, они регулярно дают бой крепким соперникам и обычно отбирают у них очки.

От рук подопечных Вадима Скрипченко уже пострадали «Зенит» (2:2) и «Спартак» (2:2), на своем поле им уступил прекрасно играющий в обороне «Амкар» (2:1).

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Досталось и тульскому «Арсеналу» (3:2), который в последнее время радует фанатов резким повышением в турнирной таблице и победами над такими командами, как «Краснодар» (1:0), «Зенит» (1:0) и ЦСКА (1:0), но только не «Анжи».

Настоящая битва ждала в Махачкале и «Локомотив», однако «железнодорожники» терпеливо вынесли атакующий напор хозяев поля и хладнокровно реализовали свой момент: Мануэл Фернандеш подхватил мяч после ошибки защитника «Анжи», отдал его в штрафную на Антона Миранчука, а тот, в свою очередь, поделился снарядом со своим братом Алексеем, который с нескольких метров поразил ворота Георгия Лория.

«Использовали свой момент, прекрасно его разыграли, — невозмутимо проанализировал голевую ситуацию главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, слова которого приводит официальный сайт клуба. — Набрали три очка и двигаемся дальше.

Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда соперник шел вперед — они защищались. Нужно было контратаковать — бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи «Анжи». У них есть единство, борьба. Думаю, у этого коллектива все будет нормально».

Наставник желто-зеленых Скрипченко, в отличие от своего визави, не был так оптимистичен в оценке игры махачкалинской команды.

«Мы сегодня не заслужили больше, чем имеем. Поражение надо принимать. «Локомотив» сыграл на опыте.

Команда играет на ошибках соперника. В первом тайме, когда была равная игра, у нас возникали моменты, на стандартных положениях давление оказали, в перекладину пробили. Но одна ошибка на своей половине поля в принятии решения от Павла Яковлева привела к тому, что соперник забил.

Во втором тайме путем перестановок пытались исправить ситуацию, но «Локомотив» организованно играет в позиционной обороне и остро контратакует.

Могли второй мяч пропустить, и говорить, что у нас были голевые ситуации, чтобы спасти матч, не приходится.

Какое-то давление мы оказали, но этого мало, чтобы забить гол», — посетовал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

По итогам этой встречи «Локомотив» набрал 36 очков и сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице РФПЛ, а «Анжи» с 16 баллами в копилке остался на предпоследнем, 15-м месте в зоне вылета из высшего дивизиона.

Следующий матч «железнодорожники» должны будут провести на выезде со «СКА-Хабаровском», где по вечерам температура держится в районе «-20» градусов. Руководство московского клуба уже обратилось к дальневосточным коллегам с просьбой сыграть встречу в другом месте — например, на стадионе «Фишт» в Сочи. «Железнодорожники» даже готовы оплатить хабаровчанам перелет и проживание.

«Зачем мучить футболистов и играть в »-20»? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию,

— приводит слова Семина ТАСС. — Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть.

Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в »-20»? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем».

«Зенит» — «Тосно» — 5:0

В северном дерби «Зенит» без проблем разгромил соседей по Лениградской области — «Тосно», голевой феерией отметив десятилетие своей первой победы в чемпионате страны. На игру были приглашены футболисты той «золотой» команды сине-бело-голубых Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Анатолий Тимощук.

В первом тайме нынешнее поколение зенитовцев порадовало своих предшественников только голом с пенальти — на 20-й минуте отличился Леандро Паредес, причем он сделал это за пять секунд до нового антирекорда «Зенита» по количеству минут без голов. Таким образом,

питерцы повторили, но не превзошли свою предыдущую безголевую серию, которая была зафиксирована в 1998 году, — 384 минуты.

Разозлившись сам на себя, во втором тайме «Зенит» просто смел соперника с поля: по очереди отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба, забивший свой первый мяч в этом розыгрыше чемпионата страны.

Примечательно, что нападающий не пожелал как-то прокомментировать это долгожданное событие, глубокомысленно заявив журналистам после матча: «Пирожки».

Это была очередная попытка повторить отговорку Александра Рязанцева, который в бытность футболистом «Рубина» как-то раз сказал прессе «Извините, пирожки», не пожелав отвечать на вопросы после поражения «Амкару».

Кокорин объяснил отказ своего товарища по команде общаться тем, что тот спешил к своему ребенку.

«Мы поздравили Дзюбу с его первым голом в чемпионате, конечно.

А что касается того, что Артем не остановился поговорить, — знаю, что к ребенку спешил очень сильно. Даже меня не подождал, — приводит слова нападающего официальный сайт «Зенита».

Сам Кокорин в этом матче тоже прервал свою голевую «засуху» в Премьер-лиге — правда, длилась она четыре матча, а не с самого начала сезона, как у Дзюбы. Гол в ворота «Тосно» стал для Александра уже девятым и позволил ему вновь возглавить гонку бомбардиров РФПЛ.

Главный тренер питерцев Роберто Манчини после матча выразил надежду на то, что его подопечные сохранят такой боевой настрой до конца чемпионата, а также откровенно посетовал на закрытую манеру игры «Тосно»:

«Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме нам все давалось очень нелегко. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сюда, преимущественно защищаются. Мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.

К сожалению, нам не хватает дальних ударов, только Паредес может выстреливать издалека.

Повлияла ли на настроение футболистов церемония чествования игроков чемпионского состава? Эта церемония всем напомнила, что сделали ребята десять лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, эффект от этой церемонии продлится до конца чемпионата».

По итогам этой встречи «Зенит» набрал 33 очка и по-прежнему идет вторым в таблице вслед за «Локомотивом» (36). «Тосно» остался с 17 баллами на 13-й позиции.

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