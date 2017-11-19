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Овечкину врезали по зубам

Гол Анисимова принес «Чикаго» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ

Александру Овечкину крепко досталось от «Миннесоты» Reuters
Александру Овечкину крепко досталось от «Миннесоты»

Александр Овечкин едва не лишился зубов, его партнер по «Вашингтону» Евгений Кузнецов забил, Артем Анисимов был признан лучшим игроком матча «Питтсбург» — «Чикаго», а Андрей Миронов из «Колорадо» впервые отличился заброшенной шайбой. В Национальной хоккейной лиге прошли матчи очередного игрового дня.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1

Главными действующими лицами важной победы «Столичных» явились российские легионеры. Вдохновителем успеха хозяев, который завершил четырехматчевую победную серию «Уайлд», стал Евгений Кузнецов. За 18 минут 52 секунды на льду он нанес семь бросков по воротам Алекса Стэлока, один из которых перевоплотил в гол, плюс отдал результативную передачу.

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Победную шайбу записал на свой счет защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 24.12. Александр Овечкин на этот раз ограничился «ассистом» и стал участником неприятного инцидента. Во втором периоде шайба прилетела ему в лицо после броска Криса Стюарта.

Россиянин получил рассечение щеки и губы, покинув площадку и отправившись в раздевалку.

Пострадавший вернулся обратно только в третьей 20-минутке. Как выяснилось, зубы остались целы.

«Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей, – приводит слова спортсмена официальный сайт «Вашингтона». – В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог вообще остаться без зубов».

Многолетний партнер Ови по команде Никлас Бэкстрем отреагировал на случившееся так: «А что, а Алекса еще остались зубы?»

«Ему просто нанесли пару швов на губу, так что все будет хорошо», — успокоил всех шведский нападающий.

Несмотря на положительный исход матча, «Кэпиталз» балансируют на грани попадания в плей-офф. После 21 сыгранной встречи они седьмые в таблице Восточной конференции с 23 набранными очками. Идущие следом «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз» набрали на балл меньше, но имеют игры в запасе.

«Питтсбург» Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс» — 1:2

В этой игре промолчало грозное оружие действующих обладателей Кубка Стэнли в лице Сидни Кросби и Евгения Малкина, который отметился в протоколе лишь двухминутным штрафом. Зато ледовое противостояние превратилось в бенефис Артема Анисимова.

Нападающий «Черных ястребов» забросил десятую шайбу в сезоне на 49-й минуте: именно ей суждено было остаться победной.

Отнюдь не случайно Анисимов был признан лучшим игроком матча. Как и «Вашингтон», «Чикаго» занимает седьмое место в таблице, но на Западе, также опережая ближайшего преследователя на одно очко.

Как стало известно, 1 января 2019 года «Чикаго» сыграет с «Бостон Брюинз» в «Зимней классике» — матче на большом стадионе под открытым небом.

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2

Защитник-дебютант НХЛ Андрей Миронов не так давно сделал первый пас в своей заокеанской карьере, а теперь забросил и первую шайбу. Правда, толку в ней было мало. К моменту знаменательного события (а гол получился весьма эффектным) гости «горели» со счетом 0:5.

Поучаствовал молодой россиянин и в следующем взятии ворот, записав себе в актив точную передачу.

Вообще Миронов провел на льду меньше всего времени среди всех россиян – только 9 минут 46 секунд. Лидером по данному показателю стал игрок «Нэшвилла» Алексей Емелин (19.29), также оформивший «ассист». «Лавины» Наиль Якупов (15.07) на табло не отметился, на счету его одноклубника Никиты Задорова (13.19) – передача.

Все пять голов «Колорадо» пропустил Семен Варламов. Ему удалось справиться лишь с 19 бросками.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:5

Лихая перестрелка привела к первому поражению лидера Востока и всего регулярного чемпионата в шести матчах. При этом «Молниям» не откажешь в волевых качествах.

В третьем периоде они смогли превратить 0:4 в 3:4, сняли вратаря Андрея Василевского (отразил 27 бросков, сделал голевой пас), но на последних секундах пропустили еще один гол.
Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров (24.03) и Владислав Наместников (20.52) очков на этот раз не набрали. То же самое касается и защитника Михаила Сергачева (18.37), чьи атакующие навыки, однако, выделил наставник команды Джон Купер.

«У него атакующие инстинкты элитного уровня», — подчеркнул специалист.

Результаты остальных матчей:

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:3
Нападающий хозяев Александр Радулов отдал две передачи и заехал в пах сопернику клюшкой.
«Баффало Сэйбрз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3
«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 0:6
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4 (ОТ)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 4:0
«Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2
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