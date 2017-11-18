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«Локо» и «Зенит» готовы к шоу

«Локомотив» и «Зенит» проведут матчи в 17 туре РФПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравляет игрока... РИА Новости
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравляет игрока «железнодорожников» Антона Миранчука (слева) с забитым мячом в матче 15-го тура чемпионата России по футболу

В 17-м туре чемпионата России «Локомотиву» предстоит пройти серьезное испытание на выезде в Каспийске, откуда «Зенит» недавно едва унес ноги. Сине-бело-голубые же примут бой в региональном дерби с «Тосно». Кроме того, «Уфа» и «Урал» поборются между собой за попадание в зону еврокубков, а «Ростов», имеющий серию из десяти матчей без побед, постарается прервать ее в игре с «Амкаром».

«Уфа» — «Урал» (11:30 мск)

Второй игровой день 17-го тура РФПЛ начнется с противостояния двух тренеров: «новичка» Сергея Семака и «ветерана» Александра Тарханова. Когда Семак завершал карьеру футболиста, Тарханов предположил, что из Сергея Богдановича может получиться отличный тренер. Судя по результатам «Уфы», такое утверждение имеет право на жизнь. Теперь же пришел черед встретиться лицом к лицу.

Несмотря на то, что «Урал» находится в первой восьмерке, а «Уфа» — во второй, между командами всего лишь три очка разницы: 24 у коллектива Тарханова, 21 — у Семака.

В первом круге они сыграли вничью, а в случае победы уфимский клуб обойдет екатеринбуржцев в турнирной таблице.

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Однако «Урал» в этом сезоне проиграл всего лишь дважды (оба раза – лидерам чемпионата), а его беспроигрышная серия составляет четыре матча: «шмели» обыграли «Анжи» (2:1) и «Ахмат» (2:0), а также сыграли вничью с «Амкаром» (1:1) и «Динамо» (2:2). «Уфа» же в предыдущем туре уступила «Спартаку» (1:3), хотя и сумела обыграть идущего на первом месте «Локомотив» (1:0) и сыграть в гостях вничью с ЦСКА (0:0).

Вряд ли стоит ждать сверхрезультативной игры, ведь обе команды в среднем забивают не более 1,25 мяча за матч.

В случае победы «Уфа» выше шестого места не поднимется. «Урал» же имеет шанс выйти на пятое место, если обыграет уфимцев.

«Анжи» — «Локомотив» (14:00 мск)

«Локомотив» в 17-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) играет с одним из аутсайдеров чемпионата махачкалинским «Анжи». Несмотря на статус соперника, красно-зеленым вряд ли стоит ждать легкой прогулки. Месяцем ранее «Зенит» на своей «львиной» шкуре ощутил это в полной мере, едва доведя игру до ничейного результата.

При этом «Локомотив» имеет неплохую статистику выездных матчей: четыре победы при одном поражении и двух ничьих.

Пожалуй, о разнице в очках между командами говорить не стоит: «Анжи», находящийся на предпоследнем месте, вряд ли поднимает свои глаза вверх, чтобы найти там «Локомотив». Махачкалинцам необходимо думать о том, как покинуть зону вылета. Конкуренты «Динамо» и «СКА-Хабаровск» оступились, поэтому у «Анжи» есть маленький, но шанс на то, чтобы «скакнуть» с 15-го места на 11-е. Тем более, команда Вадима Скрипченко находится в хорошем настроении: беспроигрышная серия команды насчитывает три матча.

«Локомотив» за свое лидерство в этом туре может не беспокоиться: «железнодорожники» даже в случае фиаско и победы «Зенита» останeтся на первом месте.

Однако главный тренер красно-зеленых Юрий Семин совершенно точно не позволит своим игрокам отнестись к матчу вальяжно и найдет необходимые слова, чтобы мотивировать футболистов взять три очка в игре с уступающим в классе соперником.

В первом круге победу одержали москвичи с минимальным счетом 1:0. Но «Локомотив» в гостях забивает чуть больше половины всех мячей. «Анжи», в свою очередь, является самой пропускающей командой чемпионата. 33 мяча в 16-ти играх – это серьезно. Поэтому можно предположить, что нас ждет результативная встреча.

«Ростов» — «Амкар» (16:30 мск)

Команды являются соседями по турнирной таблице, занимая 11-е и 12-е места соответственно. «Ростов» опережает пермяков лишь на одно очков. И, несмотря на то, что ростовчане располагаются выше, фаворитом матча является «Амкар».
В последний раз «Ростов» побеждал еще летом — 12 августа. После этого команда Леонида Кучука пять раз проиграла и еще столько же сыграла вничью. Предпосылок для того, чтобы печальная серия прервалась именно в этом матче, немного. При том, что «Амкар» окреп и стал играть весьма уверенно.

Хотя в первом круге победителем оказался «Ростов», сейчас ситуация абсолютно зеркальная.

Что касается результативности, то стоит только надеяться на хотя бы один забитый мяч в матче. Обе команды являются одними из худших по количеству голов, а «Амкар» и того — самый худший в чемпионате. Всего девять раз смогли отличиться пермяки в 16-ти турах. «Ростов» ушел недалеко, забив 14 мячей в текущем сезоне.

Команды совершенно точно не мечтают о попадании в зону еврокубков, и вряд ли задумываются о взлете в первую восьмерку. Единственная цель и у того, и у другого клуба — находиться подальше от зоны вылета. Всего лишь одно очко от нее отделяет «Амкар» и два — «Ростов».

«Зенит» — «Тосно» (19:00 мск)

Северное дерби состоится в этом туре. «Зенит» в последних пяти матчах чемпионата России сильно хандрит и никак не может победить. Но идущий впереди «Локомотив» начинает потихоньку отрываться. Петербуржцам необходимо не упустить красно-зеленый «состав», а в идеале — догнать его.

Барьером на пути сине-бело-голубых может стать новичок РФПЛ «Тосно», который во главе с бывшими спартаковцами Дмитрием Парфеновым и Владимиром Бесчастных уступать «Зениту» уже до матча точно не будет.

Несмотря на постоянные комментарии о том, что для команды Роберто Манчини это проходной матч, клуб из Тосно в первом круге своей игрой и настроем закрыл рот всем экспертам. Хотя и проиграл, но с минимальным счетом.

Стоит отметить и тот факт, что это был матч третьего тура, и «Зенит» тогда сметал всех на своем пути, тогда как «Тосно» проигрывал и никак не мог забить хотя бы один мяч. Сейчас же ситуация несколько иначе в виду того, что игра сине-бело-голубых перестала прогрессировать, а в некоторых аспектах даже начала деградировать. Преимуществом «Зенита» может стать тот факт, что встреча будет домашней. Поддержка болельщиков должна помочь команде Манчини наконец-то победить.

Положение «Зенита» после этого матча никак не изменится: команде не опустится и не поднимется, оставшись на втором месте. «Тосно» имеет шанс выйти из зоны стыковых матчей, но выше десятого места расположиться пока не удастся.

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