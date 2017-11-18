«Спартак» и ЦСКА повоюют за бронзу

«Краснодар» — «Спартак» (16:30 мск)

Главный матч 17 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), без сомнения, состоится в Краснодаре, где совсем недавно сборная Аргентины во главе с гениальным Лионелем Месси потерпела сенсационное поражение от команды Нигерии (2:4). Однако трудно сказать, какой исход мог бы считаться сенсационным в грядущей встрече «Краснодара» и московского «Спартака».

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы – «быки» располагаются на третьем месте, а красно-белые – на пятом.

Между ними всего два очка разницы: 27 у черно-зеленых против 25 у «гладиаторов».

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Оба коллектива относительно недавно сумели справиться с кризисом: «Краснодар» прервал четырехматчевую серию из поражений двумя победами над более слабыми соперниками – «СКА-Хабаровском» (4:1) и «Тосно» (3:1), а «Спартак» заработал три очка в матче с «Уфой» (3:1) после того, как дважды подряд не смог добиться заслуженной виктории в матчах с «Амкаром» (0:0) и «Ростовом» (2:2).

Можно предположить, что команды будет немного лихорадить после перерыва на матчи сборных — в составе обоих клубов немало игроков разъехалось по всему свету.

Так, капитан черно-зеленых Андреас Гранквист, например, провел напряженную встречу за команду Швеции против Италии (0:0), чтобы помочь своей стране выйти на чемпионат мира 2018 года в России, а нападающий Федор Смолов полностью выложился в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией, оформив в ворота последней дубль.

У красно-белых за сборную России немало минут сыграли Денис Глушаков, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, а в заявке присутствовал Илья Кутепов. Также из стана национальных команд вернулись Марио Пашалич, Ивелин Попов и Квинси Промес.

Для «Спартака» победа в этом матче гарантированно означает подъем на четвертое место в таблице, а при удачном стечении обстоятельств (а именно — поражении московского ЦСКА в матче с дальневосточным «СКА-Хабаровском») — и на третье, а это уже зона Лиги чемпионов.

«Краснодару», в свою очередь, важно остаться в лидирующей тройке и доказать самому себе, что он действительно вышел из кризиса, а не просто одержал две случайные победы над аутсайдерами. Хорошая форма Смолова, который, наконец, начал забивать после четырехматчевой «засухи» и даже вышел на первое место в споре бомбардиров РФПЛ, должна помочь «быкам» в этом нелегком деле.

«СКА-Хабаровск» — ЦСКА (12:00)

Выезд московских армейцев в гости к «СКА-Хабаровску» обещает быть очень суровым – правда, не с точки зрения накала игры, а с точки зрения ее условий.

Прогноз погоды на этот день – «-20» градусов, к тому же в Хабаровске повалил снег, и полностью открытый стадион имени Ленина завалило осадками.

Ситуацию должно сделать немного более приемлемой то, что у поля есть подогрев, однако в любом случае выступать на таком морозе за три дня до важнейшего поединка в Лиге чемпионов против португальской «Бенфики» — не лучшая затея.

Однако армейцы мужественно не проявили ни доли сомнения и прилетели на Дальний Восток полностью основным составом, включая полузащитника Александра Головина, который недавно восстановился от травмы.

В ожидании вполне возможной осечки «Краснодара» в матче со «Спартаком» красно-синим особенно важно победить хабаровчан: это позволит им обойти «быков» на два очка и подняться на третье место в турнирной таблице – в зону Лиги чемпионов.

Что касается «СКА-Хабаровска», то для него сейчас каждый матч — решающий. Команда занимает последнее место в Премьер-лиге с 12 очками после 16 матчей, пропустив ровно в два раза больше, чем забив (24 против 12). Героическая ничья с ЦСКА станет для дальневосточных армейцев замечательным результатом, так что подопечным Виктора Гончаренко, скорее всего, придется изрядно потрудиться, чтобы вскрыть оборону соперника.

«Динамо» — «Ахмат» (14:00)

Московское «Динамо» находится почти в такой же катастрофической ситуации, что и «СКА-Хабаровск». Бело-голубые занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ с 15 очками, а это ни много ни мало зона вылета – даже не стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе.

Под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова «Динамо» сумело на данный момент одержать только одну победу

– над теми же несчастными хабаровчанами, при этом дважды сыграв вничью с неплохими соперниками – «Рубином» (0:0) и «Уралом» (2:2) – и один раз уступив «Тосно» (0:1).

Грозненский «Ахмат» тоже недавно пережил отставку тренера: после обидной ничьей с «Анжи» (1:1), когда команда упустила победу на шестой добавленной ко второму тайму минуте, у Олега Кононова кончилось терпение, и он подал в отставку.

Видимо, пребывая в шоке от ухода наставника, «Ахмат» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0). Впрочем, в предстоящем матче грозненцам вряд ли понадобится шоковая терапия, чтобы одержать победу: даже на своем поле бело-голубые в данный момент не являются грозной силой, что совсем недавно доказал «Тосно».

«Арсенал» — «Рубин» (19:00)

Тульский «Арсенал», который в последнее время творит сенсацию за сенсацией, обыгрывая «Краснодар» (1:0), «Зенит» (1:0), ЦСКА (1:0) и внезапно уступая «Анжи» (2:3), в 17 туре РФПЛ принимает на своем поле сдержанный и вполне предсказуемый «Рубин» Курбана Бердыева.

Делать ставки на матчи «Арсенала» в этом году смертельно опасно для бюджета, поэтому предсказать исход поединка не решится даже самый опытный букмекер. Единственное, в чем можно быть более-менее уверенным, так это в том, что голов вряд ли будет много.

И туляки, и казанцы предпочитают победы с минимальным преимуществом – либо 1:0, либо 2:1 (если очень постараться).

«Оружейники» в данный момент располагаются на седьмом месте в таблице с 23 очками в активе.

От пятой позиции, которая открывает зону Лиги Европы, «Арсенал» отделяет всего два балла. Почему бы не попробовать попасть на эту строчку, учитывая, что ее нынешний владелец «Спартак» вполне может потерять очки в матче с «Краснодаром»?

У «Рубина» ситуация не менее пикантная: подопечные Бердыева занимают десятое место с 19 очками и пока что не претендуют ни на какие еврокубки, но зато находятся всего в двух баллах от зоны стыковых матчей. Чем не мотивация прибавить ходу и одолеть «Арсенал»?

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