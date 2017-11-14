Роналду бросает Переса

Суперзвезда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается покинуть свой нынешний клуб уже ближайшим летом.

О своем желании футболист поведал в личной беседе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, сообщил El Chiringuito.

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Ранее Криштиану отверг предложение о продлении четырехлетнего контракта с клубом, заявив, что он прекрасно себя чувствует, а срок договора не требует каких-то решений в данный период времени.

«У меня в «Реале» все отлично. Контракт рассчитан на четыре года, не хочу продлевать его. Все нормально», — заявил по поводу отказа продлевать действующее соглашение португалец в прессе.

Нынешний сезон пока складывается для форварда неоднозначно. Летом он восстанавливался после повреждения и сыграл всего несколько минут в победном Суперкубке Европы против «Манчестер Юнайтед», зато, выйдя во второй половине встречи, забил «Барселоне» в Суперкубке Испании.

В Лиге чемпионов португалец действует результативно, как и весной, когда в плей-офф превратился в настоящую машину по забиванию голов (десять точных ударов в пяти матчах, начиная с четвертьфинальной стадии).

В нынешнем розыгрыше на счету Роналду шесть мячей в четырех матчах группового этапа главного еврокубка. А вот в национальном чемпионате он пропустил несколько встречи из-за дисквалификации и никак не может выйти на привычный уровень результативности.

Сейчас на счету нападающего всего один мяч в семи проведенных встречах, и даже проходила информация о том, что он поспорил с одноклубниками на победу в споре бомбардиров Примеры. И это с учетом уже забитых 12-ти голов Лионеля Месси из «Барселоны».

Последней новостью из личной жизни футболиста является рождение его четвертого ребенка и второй дочери Аланы Мартины. Она стала первой, кого родила его подруга Джорджина Родригес. А вот три предыдущих ребенка выносили для португальца суррогатные матери.

Кроме того, совсем недавно португальская модель Наташа Родригес заявила в прессе, что Роналду изменил своей нынешней подруге с ней, причем когда Джорджина Родригес уже была беременна.

Сама Наташа находится на восьмом месяце беременности, но кто является отцом ее будущего ребенка, не сообщается.

Что до слухов о возможном уходе из «Реала», то они возникают далеко не в первый раз, причем в последние годы желание покинуть клуб выражает именно футболист.

Минувшим летом он вроде как собирался покинуть «Реал» и Испанию из-за претензий от налоговых органов страны, обвинявших его в уклонении от уплаты налогов в казну государства.

«Реал» и лично его президент Флорентино Перес всячески поддерживали футболиста публично, и в итоге португалец передумал, оставшись в команде, с которой он выиграл уже три Лиги чемпионов, причем две подряд, и один чемпионат Испании.

Кроме того, в составе «королевского клуба» Криштиану взял три «Золотых мяча», что является рекордным достижением в истории «Реала». В 2017 году португалец наверняка выиграет свой пятый «Золотой мяч» в карьере.

Обычно слухи о желании футболиста покинуть «Реал» возникали, когда Роналду хотел получить контракт с клубом на новых условиях. Вернее, эти слухи всегда заканчивались подписанием нового соглашения, зарплата по которому у форварда вырастала.

Сейчас ситуация вроде бы иная, и Роналду, возможно, действительно все больше склоняется в том, чтобы покинуть Пиренеи, от которых он устал.

К тому же различные СМИ сообщают, что всегда остро воспринимающий любые новости Криштиану не слишком доволен информацией об интересе «королевского клуба» к нападающим «ПСЖ» Неймару и Килиану Мбаппе, в желании приобрести которых он усматривает неуважение к своей персоне.

Если футболист действительно соберется покинуть Испанию, то на него будут претендовать как минимум два клуба. Тот же «Пари Сен-Жермен» всегда надеялся подписать португальца, хотя сейчас покупка 32-летнего Криштиану может внести в звездный состав парижан дисбаланс.

Не раз выражал желание вернуть в свой состав КриРо и английский «Манчестер Юнайтед», из которого форварда и перебрался в свое время в «Реал».

Другое дело, что сейчас манкунианцами руководит и никуда не собирается уходить оттуда Жозе Моуринью, с которым у футболиста со времени совместной работы в Мадриде отношения так себе.

Естественно, имя Роналду будет привлекательно и для китайских, арабских и американских клубов, но эти варианты вряд ли заинтересуют самого португальца.

Впрочем, по информации СМИ, Флорентино Перес в данный момент не допускает мысли о возможном уходе своей главной звезды из «Реала» и не намерен продавать Роналду.

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