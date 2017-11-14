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«У испанцев все другое — скорости, мышление, квалификация»

Сборная России сыграет с Испанией на «Санкт-Петербурге»

Давид Силва (справа) и Альваро Одриосола (№2) празднуют гол в ворота сборной Коста-Рики в недавнем... Reuters
Давид Силва (справа) и Альваро Одриосола (№2) празднуют гол в ворота сборной Коста-Рики в недавнем товарищеском матче

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проведет, возможно, свой самый главный контрольный матч в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу. На арене «Санкт-Петербург» национальная команда примет Испанию.

Россия – Испания (начало в 21.45 мск)

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. Вслед за матчем в обновленных «Лужниках» против Аргентины с Лионелем Месси, достойно проигранным в концовке (0:1), нашу команду ждет еще одно испытание – встреча с Испанией на «Санкт-Петербурге».

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И хотя и Аргентина, и Испания относятся к разряду топ-сборных, ставить их в один ряд сейчас достаточно опрометчиво – Фурия Роха соперник иного уровня.

Испанцы в XXI веке пережили по-настоящему «золотую» эпоху. Начав с победы на чемпионате Европы-2008, они продолжили золотом мундиаля-2010 и еще одной победой на Евро – в 2012 году.

Правда, затем сильнейшая сборная мира столкнулась с некоторым кризисом, связанным со сменой поколений и отчасти «медными трубами», проявившимися в том, что ведущие футболисты команды несколько пресытились победами.

На чемпионате мира-2014 «красная фурия» провалилась, получив 1:5 от лихих Нидерландов Луи ван Гала и не выйдя из группы. Не слишком удачно для испанцев сложился и чемпионат Европы во Франции, где они сначала уступили в матче тертьего тура хорватам (1:2), а затем проиграли в 1/8 финала итальянцам (0:2).

День того поражения – 27 июня – стал отправной точкой, трамплином для нового прыжка наверх одной из сильнейших сборных мира.

У Испании дозрело новое поколение звезд во главе с Иско и Марко Асенсио из мадридского «Реала», причем эти и другие футболисты продолжают прогрессировать, а приход на пост главного тренера Хулена Лопетеги очень позитивно повлиял на атмосферу, командную «химию» на поле и вообще игру.

Сейчас мы видим очень похожую по уровню команду на ту, что не знала себе равных в мире на протяжении шести лет.

Это немного другая Испания, не аналог и не копия той, что была при Хави, но в ней достаточно футболистов, которые и тогда были, и сейчас являются суперзвездами: Серхио Рамос, Жерар Пике, Серджи Бускетс и пусть и постаревший, но не утративший гениальности Андрес Иньеста.

Испания подтверждает свой вернувшийся статус гранда мирового футбола и игрой, и результатами.

Под руководством Лопетеги сборная не потерпела еще ни одного поражения, практически идеально пройдя отборочную кампанию к чемпионату мира.

Это сейчас Италия – главная неудачница отборочной кампании даже в ряду с Чили, Нидерландами и США, но подходила она к отборочному турниру в ином статусе.

Испанцы деклассировали соперника по отборочной группе во втором круге, разгромив его со счетом 3:0 без каких-либо шансов по игре и отправив в роковые стыки.

Кроме того, при Лопетеги испанцы уже обыграли в товарищеских играх сильные сборные Бельгии и Франции, а в 2017 году выиграли вообще все матчи, кроме товарищеской игры с еще одной топ-командой – Колумбией (2:2).

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своем поле», — отметил голкипер сборной Испании Давид де Хеа.

Для Станислава Черчесова и его команды матч с Испанией действительно будет серьезнейшим испытанием, которое очень полезно в преддверии чемпионата мира.

Посмотрим, насколько наша национальная сборная сейчас готова быть конкурентоспособной на самом высоком уровне.

В истории Россия и Испания встречались трижды, и до сих пор это были сплошь официальные игры в финальных стадиях чемпионата Европы.

В первом матче Евро-2004 в Португалии наша команда старательно оборонялась против Фурии Роха всю игру, но в концовке опытный Хуан-Карлос Валерон забил единственный мяч. Правда, в итоге в плей-офф не вышли ни мы, ни соперники, а другие две команды группы – Португалия и Греция – сыграли в итоге в финале.

Дважды встретилась Россия Гуса Хиддинка с Испанией на бронзовом для нас и золотом для испанцев Евро-2008. Собственно, только в этих матчах Россия и проиграла на том континентальном турнире.

В игре первого тура испанцы разгромили нашу команду со счетом 1:4, а в полуфинале были также сильнее с крупным счетом – 3:0.

На «Санкт-Петербурге» ожидается аншлаг, и это неудивительно – не так часто выпадает возможность вживую посмотреть на такого соперника, пусть на поле и не выйдет уже ставший лидером в мадридском «Реале» и сборной Иско.

«Однозначно им будет тяжело. Мы же будем играть дома при поддержке трибун. Это реально помогает. Появляются дополнительные силы. Не хочется перед своими болельщиками ударить лицом в грязь»,

– заявил Алан Дзагоев, которому наверняка предстоит взять на себя лидерские функции на поле в нашей команде.

В позитивном настроении в преддверии игры находится и вице-премьер по спорту и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Это блестящий спарринг, не каждый день играешь со сборной Испании, поэтому у меня хорошие ожидания от игры. Надеюсь, все будет нормально, болельщикам понравится и ребята получат дополнительный опыт. Вопрос в том, чтобы подготовиться к чемпионату мира, — цитирует функционера агентство ТАСС. — Для нас такие матчи тяжелые и напряженные, но в целом нет такого, чтобы ребята провалили игру.

Ни одна сборная в мире не может соперничать с испанцами в удержании и контроле мяча. Мы видели, что они делали с Италией, когда проехались по ней катком. Это технически оснащенная команда, в ней играют футболисты мирового уровня.

Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России, а здесь все по-другому – скорости, мышление, квалификация футболистов, поэтому мы все порой огорчаемся результату. Но как готовиться, если не проходить через такие игры, как против Аргентины и Испании?»

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