Василевский вернул «Тампе» 94-й

«Анахайм Дакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2

Продолжает свое великолепное выступление в нынешнем сезоне после провального прошлого «Тампа-Бэй» Джона Купера. «Лайтнинг» действительно преобразилась за лето и играет, пожалуй, даже сильнее, чем три и два сезона назад, когда в итоге добиралась в плей-офф до финала Кубка Стэнли и Восточной конференции соответственно.

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Матч с «Анахаймом» стал для «молнии» знаковым по многим параметрам. Больше 20-ти лет «Тампа» не брала шесть очков в выездном турне по Калифорнии. Последний раз «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» и «Анахайм» друг за другом были обыграны «молнией» в 1994 году.

Дружина Купера начала матч сверхмощно. Молодой американский голкипер «Дакс» Джон Гибсон только за первый период сделал 17 спасений, отразив в том числе семь бросков от связки лучших форвардов гостей Стивен Стэмкос – Никита Кучеров.

Эта парочка в итоге так и не смогла забросить в матче, но свой гол все же организовала. Роковым для «уток» оказалось удаление Брэндона Монтура в середине второго периода.

Гости заперли соперника в зоне, и Стэмкос в конечном счете вывел Кучерова на бросок в касание из правого круга вбрасывания. Гибсон успел переместиться и отразить выстрел, но шайба отскочила на пятак, а голкипер уже не успевал метнуться обратно и защитить пустой створ, куда и направил диск подсуетившийся Владислав Наместников.

Этот гол стал для россиянина девятым в сезоне. Что интересно, восемь шайб партнер Стэмкоса и Кучерова по ударному звену команды провел в выездных встречах.

В третьем периоде шведский «клатчер» Якуб Сильверберг, все свои голы в этом сезоне забивший в последних 20-минутках, восстановил равновесие, отличившись в пятый раз в чемпионате, но первая шайба Джей Ти Брауна принесла «Тампе» победу.

Если в Калифорнии «Лайтнинг» не побеждала трижды подряд с 1994 года, то серия из восьми выездных матчей с набранными баллами подряд стала для команды второй по продолжительности в истории. В 2004 году «Тампа» набирала очки в десяти выездных встречах кряду и потом выиграла Кубок Стэнли.

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. Его визави Гибсон отразил 35 бросков, но проиграл, пропустив дважды. На счету россиянина 28 сейвов, один пропущенный гол и очередная победа.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 2:1 Б

Крайне закрытым получилось противостояние «Вашингтона» с «Эдмонтоном» в столице США. Гости, выдающие неплохое выездное турне, смотрелись поубедительнее, но до третьего периода ни одной из команд так и не удалось отличиться.

Лишь в заключительной 20-минутке на авансцену вышел Джухар Хайра, который сначала забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне, выведя «Ойлерз» вперед, а затем упустил российского защитника Дмитрия Орлова, который, напротив, свой шанс не упустил, также отличившись в первый раз в текущем чемпионате.

За весь овертайм на двоих соперники нанесли только один бросок, но Брэйден Холтби выручил «Кэпиталз». Спас он команду и в серии буллитов, отразив все три броска «нефтяников», в то время как гений выходов один на один Ти Джей Оши реализовал свою попытку, принеся «Вашингтону» победу.

Лидер «столичных» Александр Овечкин впервые с 25-го февраля закончил матч без бросков в створ ворот и прервал свою результативную серию из четырех встреч подряд.

Прервалась и серия из трех игр с набранными очками у капитана «Эдмонтона» Конора Макдэвида, который, правда, трижды атаковал ворота Холтби.

Евгений Кузнецов бросил по воротам трижды и провел два силовых приема, как и Овечкин, закончив встречу вместе с капитаном с нейтральным показателем полезности. На счету Орлова не только гол, но и четыре броска, три силовых приема и +1 в итоговой статистике.

Другие матчи

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нью-Джерси Девилз» – 5:7

«Лос-Анджелес Кингз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 1:2

«Чикаго» Артема Анисимова упустило в матче с «Нью-Джерси» преимущество в три шайбы по ходу первого периода. Хозяева вели со счетом 4:1, но пропустили пять шайб подряд, что привело к поражению. Анисимов провел неплохой матч, открыв счет в матче и закончив его с нулевым показателем полезности.

Кроме того, на счету россиянина пять бросков за 20:05 на льду, а вот на вбрасываниях он был не так хорош, выиграв только 38% дуэлей.

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