12 августа 2021, 13:43 Фоторепортажи Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров

Смог от лесных пожаров накрыл Якутск. Из-за него не видно неба, чувствуется сильный запах гари, местные жители жалуются на затрудненное дыхание.



По данным Роспотребнадзора предельно допустимая концентрация взвешенных частиц в воздухе в 20 раз выше нормы. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров, подобравшихся к жилым домам и угрожающим людям. Их общая площадь достигла 6,7 млн гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.



По данным Авиалесоохраны, в республике продолжают распространяться 168 лесных пожаров. 10 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона – подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Министр распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.