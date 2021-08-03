В Якутии горят 924 тыс. га леса — это наибольшая площадь возгораний в России. При этом борьбе с пожарами мешает большая задымленность, отметили в пресс-службе правительства республики. Авиация МЧС и Минобороны ожидают летной погоды.
Спасатели используют ряд эффективных способов для борьбы с возгораниями: Авиалесоохрана искусственно вызывает осадки. Как следствие, снижается уровень пожарной опасности. Кроме того, в регион доставлена тяжелая спецтехника, которая создает специальные просеки, не дающие пламени перекинуться с одного лесного участка на другой.
Как борются с лесными пожарами в Якутии — в фотогалерее «Газеты.Ru»
Красное небо: площадь лесных пожаров в Якутии приблизилась к миллиону гектар
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