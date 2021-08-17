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Выживших нет: кадры с места крушения Ил-112В

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Погибли все три человека, которые находились на борту. ЧП произошло при заходе борта на посадку на подмосковный аэродром Кубинка.

Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело. Экипаж пытался увести самолет от жилых домов. На земле, по информации властей, никто не пострадал, разрушений нет.

На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов (командир), летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев, передает ТАСС. Именно Куимов был за штурвалом Ил-112В во время его первого полета 30 марта 2019 года.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
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