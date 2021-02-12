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Взрыв в торговом центре во Владикавказе

В пятницу 12 февраля в торговом центре во Владикавказе произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Здание было разрушено полностью. Как сообщил собеседник агентства, взрыв случился в супермаркете на улице Гагкаева. По его словам, в подвале были кислородные баллоны. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. Представитель экстренных служб отметил, что под завалами, по предварительным данным, больше никого нет. Взрыв произошел в нерабочее время. На месте работают сотрудники МЧС.

В результате ЧП пострадал один человек: охранника супермаркета достали живым из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Мужчина сообщил, что работал ночью в этом здании и под утро заснул. Он указал, что в момент взрыва проснулся и сумел выбраться из под завалов. По словам охранника, в здании больше никого быть не должно. Мужчина также добавил, что его состояние «нормальное».

Последствия взрыва — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Так выглядел торговый центр до взрыва Так выглядел торговый центр до взрыва
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Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Так выглядел торговый центр до взрыва
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